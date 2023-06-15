ضمن خططها للتوسع ليصل عدد موظفيها في دبي 30 موظفًا

الإمارات العربية المتحدة تصبح بمثابة مركز الأعمال الاستراتيجي العالمي والإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة OKX، ثاني أكبر منصة لتبادل وتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول في العالم وإحدى الشركات الرائدة في مجال تقنيات الويب 3، أن فرع الشركة، OKX Middle East Fintech FZE (OKX Middle East) ، قد حصلت على ترخيص تمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والأعمال لشركة OKX على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتخطط الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وكجزء من هذه الجهود، افتتحت OKX مقرًا جديدًا في مركز دبي التجاري العالمي، وتخطط لزيادة عدد موظفيها في دبي إلى 30 موظفًا مع التركيز على تعيين الكوادر المحلية من المواطنين ضمن الإدارة العليا. وتخطط OKX أيضًا لتوسيع شراكات تقدر بالمليارات لتضم الإمارات العربية المتحدة من خلال المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى إرضاء العملاء والمعجبين.

جدير بالذكر ان الترخيص التمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق يسمح للجهات المعتمدة الحاصلة عليه باستيفاء جميع الشروط المطلوبة لإجراء عمليات الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق التي تفرضها سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة (VARA) ، كما سيمكن شركة OKX الشرق الأوسط، بمجرد الحصول على الترخيص بممارسة العمل، من توسع عملياتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول، وستوفر خدمات التداول الفوري وتداول المشتقات وخدمات العملات النقدية، بما يشمل عمليات الإيداع بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي وعمليات السحب والتداول بالأزواج الفورية، لكل من العملاء المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

ومن جانبه صرَّح "لينكس لاي"، كبير مسؤولي الإدارة العالمية للشؤون التجارية بـ OKX، قائلًا: "إنه من دواعي سرورنا حصول شركتنا على ترخيص تمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّ (VARA) . وتُعد الكيانات الخاضعة للتنظيم بمثابة مستقبل الأصول الرقمية وأسواق رأس المال، وقد نجحت دبي وسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في خلق بيئة فريدة حيث يمكن أن تزدهر حلول الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (VASP). ومع التوسع بافتتاح مقر جديد هذا العام، نركز على تعيين موظفين محليين وأعضاء للإدارة العليا لجعل هذه النية حقيقة واقعة. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانيات فريدة كمركز امتياز لتقنيات الويب 3 والعملات المشفرة، ونحن نتطلع إلى فرصة لتوسيع نطاق هذه المنظومة المتنامية في جميع أنحاء المنطقة".

كما علَّق "تيم بيون"، رئيس الإدارة العالمية لشؤون العلاقات الحكومية في OKX ، قائلًا: "تعد دبي وسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة جهتين رائدتين على الصعيد العالمي في تنظيم تبادل وتداول العملات المشفرة من خلال إنشاء إطار عمل شامل ومتكامل في الوقت المناسب للأصول الافتراضية وتقنيات الويب 3. كما يعتبر الترخيص في دبي عاملاً مهمًا في استراتيجية الامتثال التنظيمي العالمية لشركة OKX وفي ظل البيئة الحالية للسوق، فمن المهم أن تكون منتجات VASP آمنة للغاية وتتمتع بالشفافية ومتوافقة ومدعومة بقواعد تنظيمية قوية وواضحة. وبموجب إطار العمل الشامل لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، يجب على جميع الشركات المشغلة في هذا القطاع استيفاء معايير عالية من الامتثال وإدارة المخاطر والأمن وحماية المستهلك، مقارنةً بالمبادئ التنظيمية الحالية المعروفة للخدمات المالية العادية. ويوفر ذلك الثقة لكل من الشركات المشغلة في هذا القطاع والعملاء على حدٍ سواء، ويعزز مكانة صناعة العملات المشفرة وتقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة المشاركة والنمو العام على المدى القريب والبعيد."

كما أفاد "حيدر رفيق"، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلًا: "كنا ننتظر دخول شركتنا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة ونريد من الناس هنا تجربة منتجاتنا المميزة، حيث نمارس أعمالنا وأنشطتنا بطريقة محسوبة وشفافة. كما أن شهر مايو يعد الشهر السابع على التوالي لنشر تقارير إثبات الاحتياطيات، مما يجعلنا منصة تبادل وتداول العملات المشفرة الوحيدة على مستوى العالم التي تلتزم بهذا. كما أننا نقوم بذلك في ظل مواصلة تحقيق الابتكار في الصناعة في تقنيات الويب 3 من خلال منظومتنا اللامركزية الرائدة. كما أطلقنا العديد من ميزات الأمان الجديدة مع إضافة المزيد من التحليلات المتعمقة في الأسواق. ويتماشى هذا مع شركاء العلامة التجارية الذين يمثلوننا، وهم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وفريق ماكلارين لسباق سيارات فورميولا 1، ومهرجان تريبيكا."

لمزيد من المعلومات حول OKX، يرجى زيارةOKX.com. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر: Media@okx.com

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نبذة عن OKX

OKX هي شركة تقنيات رائدة عالمًا في بناء مستقبل تقنية Web3. وتشتهر منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بشركة OKX بأنها إحدى المنصات الأسرع والأكثر موثوقية بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، وهي ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول وتحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم. وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet، المتوافقة مع تقنية Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع إمكانية الوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs) وأسواق رموز NFT والتمويل اللامركزي (DeFi) ورموز GameFi والآلاف من التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما تقيم OKX شراكات مع العديد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين على مستوى العالم، بما يشمل: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي، ولاعب الجولف "إيان بولتر"، ولاعب الألعاب الأوليمبية "سكوتي جيمس"، والسائق "دانيال ريكاردو" في سباقات الفورمولا 1. وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية. لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو زيارة: okx.com

حول :VARA

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي [VARA] هي أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الأصول الافتراضية. تأسست في مارس 2022، إثر نفاذ القانون رقم 4 لعام 2022، وتتولى الهيئة مسؤولية ترخيص أنشطة الأصول الافتراضية وتنظيمها والإشراف والرقابة عليها في جميع المناطق مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة التابعة لإمارة دبي [باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

تلعب VARA دورًا رئيسيًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.

يتم توفير هذا الإعلان لأغراض معلوماتية فقط. لا يُقصد به تقديم أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرضًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو حيازتها. الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تتقلب بشكل كبير، ويمكن أن تصبح عديمة القيمة. يجب أن تفكر جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك في ضوء وضعك المالي. يرجى استشارة خبير الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمار الخاص بك للأسئلة المتعلقة بظروفك الخاصة.