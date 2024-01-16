الترخيص لم يدخل حيز النفاذ بعد ولا يزال خاضعًا لاستيفاء شروط محددة والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة OKX Middle East Fintech FZE وهي شركة تابعة لـ OKX في دبي، وهي الشركة الرائدة في مجال تبادل وتداول العملات الرقمية وتكنولوجياWEB3 ، اليوم أنها حصلت على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية. ولا يزال الترخيص غير تشغيلي حتى تستوفي الشركة تمامًا جميع الشروط المتبقية وتحدد متطلبات التوطين التي تحددها السلطة، وبعد ذلك ستكون قادرة على بدء العمليات، مع مراعاة إعادة التحقق والموافقة التنظيمية.

وسيسمح ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية"، بمجرد سريان، لشركة OKX الشرق الأوسط بتوسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول وتوفير خدمات التداول الفوري وأزواج التداول الفوري للعملاء المؤهلين من الأفراد والمؤسسات عبر تطبيق OKX ومنصة OKX.com.

وتلتزم OKX بدعم المبادئ القوية لحماية المستثمر والسوق. ومن خلال التداول على منصة منظمة تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، سيستمتع المستخدمون بمستويات عالية من حماية المستهلك.

من جانبه صرَّح "ريفاد محاسنة"، المدير العام لشركة OKX لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "إن مستقبل الأصول الرقمية وأسواق رأس المال يكمن في أيدي الكيانات الخاضعة للتنظيم، وقد نجحت دبي، من خلال سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في خلق بيئة مميزة تعزز نمو مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لتصبح مركزًا للتميز في مجال تكنولوجيا Web3 والأصول الافتراضية. ونحن نتوقع بفارغ الصبر الفرصة لتعزيز هذه المنظومة المزدهر بالفعل في جميع أنحاء المنطقة".

من ناحية أخرى، صرَّح "تيم بيون"، رئيس الإدارة العالمية للعلاقات الحكومية في OKX، قائلاً: "تُعد دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وجهتين رائدتين عالميتين في مجال تنظيم العملات الرقمية من خلال إنشاء إطار عمل شامل ومُصمم على نحو متكامل للأصول الافتراضية وتكنولوجيا Web3. وقد كان هذا الترخيص بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لـ OKX في إطار انتقالنا من نظام قائم على الثقة إلى نظام لا يحتاج لثقة أطرافه ببعضها البعض يمكّن المستخدمين من التحكم في مستقبلهم المالي. وتعد دبي سوقًا مهمًا بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لبناء علاقات قوية مع مستخدمينا والمساهمة في تطوير نظام العملات الرقمية ومنظومة تكنولوجيا Web3.

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نبذة عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKXالتي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس و سائق سباقات فورمولا 1 الشهير دانيال ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بشكل شهري.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتحميل التطبيق أو بزيارة: okx.com

نبذة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)

تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في مارس 2022، بعد سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية والإشراف عليها ومراقبتها في جميع المناطق التابعة لإمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. ولكن باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتضطلع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بدور مركزي في إنشاء إطار قانوني متطور في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم رؤية الاقتصاد بلا حدود.



لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.vara.ae

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