خليفة الفلاسي يواصل تألقه اللافت بموسم 2026 ويستعد للمنافسة على صدارة الترتيب في الجولة الختامية للبطولة

مسقط – سلطنة عُمان، واصل السائق الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي، وأحد أبرز المواهب المنضمة إلى برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، تألقه اللافت مع انطلاقة موسم 2026، بعدما حقق المركز الثاني ضمن سباقات فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الجولة الثانية من بطولة عُمان الدولية للانجراف (الدرفت) OIDC 2026 -، التي أُقيمت على حلبة مسقط أرينا.

وجاء هذا الإنجاز بعدما تمكن الفلاسي في الجولة الأولى من البطولة من تحقيق المركز الثالث، حيث قدّم أداءً متزناً وواثقاً بعد منافسة قوية مع أكثر من 63 سائقاً محترفاً من مختلف دول العالم. وشهدت الجولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم رياضة الانجراف العالمي، من بينهم بطل «درفت ماسترز» لعام 2025 كونور شاناهان، ونجم «فورمولا درفت» وأسطورة الدرفت الياباني دايغو سايتو، إلى جانب عدد كبير من نخبة سائقي الانجراف.

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن فخره وسعادته بالنتيجة المميزة التي حققها خليفة الفلاسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل المنهجي الذي تقوم به اللجنة في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير البيئة الداعمة التي تُمكّنهم من المنافسة في شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد سعادته بالدور المحوري لأسرة الفلاسي في احتضان موهبة خليفة منذ مراحلها الأولى، وحرصها على توفير الدعم الأسري والمعنوي اللازم لتنمية قدراته الرياضية، مؤكداً أن الأسرة تُعد الشريك الأول في صناعة الأبطال، وأن ما حققه اللاعب يعكس نموذجاً وطنياً متكاملاً ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026، التي تركز على ترسيخ دور الأسرة في دعم الأبناء وتمكينهم من تحقيق التميز في مختلف المجالات، لاسيما المجال الرياضي.

وأضاف سعادته: "خليفة الفلاسي يُعد نموذجًا مشرفاً للموهبة الإماراتية الطموحة، لما يتمتع به من التزام وانضباط واحترافية عالية رغم صغر سنه، وسنواصل جهودنا لدعم للاعبين الموهوبين وتمكينهم فنيًا ومعنويًا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على رفع علم دولة الإمارات عالياً وتعزيز حضورها في الرياضات النوعية على المستويين الإقليمي والدولي".

وخلال أيام المنافسات، أظهر خليفة الفلاسي مستوى استثنائياً من النضج الفني والاحترافية في القيادة، محافظاً على تركيزه الكامل، مع العمل المستمر على ضبط إعدادات سيارته وتطوير أسلوب قيادته بما يتلاءم مع تغيّر ظروف الحلبة وتنوع أساليب المنافسين. وأسهمت قدرته على التطور من مواجهة إلى أخرى في تحقيقه الإنجاز والصعود إلى منصة التتويج، وذلك بحضور جماهيري كبير تجاوز 8 آلاف متفرج، قدّموا دعماً وتشجيعاً لافتا للمتسابقين أسهم في تعزيز الأجواء التنافسية للحدث.

وبعد تحقيقه مركزين متقدمين ووصوله إلى منصة التتويج في أول جولتين، يتطلع خليفة الفلاسي بثقة إلى الجولة الختامية من بطولة OIDC 2026، المقررة يومي 5 و6 فبراير في مسقط، سعيًا لمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة الترتيب العام.

ويملك الفلاسي، البالغ من العمر 17 عاماً، سجلاً حافلاً بالإنجازات على المستوى الإقليمي، حيث صُنف الأول إماراتيًا في بطولة الإمارات للدرفت – موسم الظهور الاحترافي 2024. وأحرز المركز الثالث في تصفيات "ريد بُل كار بارك درفت" في الإمارات، والمركز الثالث أيضًا في بطولة "عمان كار بارك درفت" (فئة الشرق الأوسط). كما صُنف الثاني إماراتيًا في بطولة الإمارات للدرفت (فئة المحترفين 2025)، وانضم خليفة الفلاسي إلى برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في أغسطس الماضي، ويواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة والأصغر سناً في رياضة الانجراف على مستوى المنطقة.

