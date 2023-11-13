عمّان: ضمن مساعيها الراسخة لتعزيز الخدمات في القطاع المالي في الأردن وتحسين تجارب العملاء، زوّدت "أوفتك" -إحدى شركات "مجموعة أوفتك القابضة"- بنك الإسكان بنظام "OFF.Q – Customer Visit Management System"، وهو نظام مخصص عالي المستوى لإدارة زيارات العملاء للفروع، ومصمم لتحويل الطريقة التي تدير بها الشركات والمؤسسات تجارب عملائها.

ويوفر نظام "OFF.Q" لوحات تحكم قوية، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليلات متقدمة، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وبالتالي تعزيز ثقافة التحسين المستمر لخدمات العملاء.

يقلل النظام فترات انتظار العملاء من خلال حجز الموعد مسبقًا عبر تطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة التقييم اللحظي للخدمات المقدمة، وذلك عند انتهاء زيارة العميل، بما يمكّن القائمين على متابعة النظام من تقييم رضا العملاء بشكل فوري ومستمر.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن الزعبي، مدير قسم التحول الرقمي في "أوفتك الأردن": "الابتكار وتجربة العملاء أمران بالغا الأهمية. ومن خلال تزويد بنك الإسكان، الذي يُعدّ أحد أبرز المؤسسات المالية في الأردن، بنظام "OFF.Q"؛ فإننا نسهم في تعزيز روح الابتكار وتوفير رحلة سهلة وبسيطة لعملاء البنك. إن هذا النظام المتطور ليس مجرد حلّ، بل هو أداة استراتيجية مصممة لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتغيرة باستمرار للبنوك وإدارة العملاء، كما أنه خطوة مهمة نحو نهج حديث ورقمي لخدمات البنوك القائمة على العملاء".

ومن الجدير بالذكر أن "أوفتك" هي شركة رائدة توفر حلول الأعمال والتكنولوجيا المبتكرة في مجالات التقنيات البنكية، وحلول الأثاث المكتبي، والتقنيات المكتبية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والشبكات والحماية الأمنية، وحلول الأمن المادي، وتقنيات البطاقات البلاستيكية، والحلول البرمجية، الأمر الذي مكّنها من إنشاء قاعدة عملاء واسعة في مختلف المجالات التي تتضمن البنوك ومؤسسات القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية وغيرها.

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نبذة عن مجموعة أوفتك القابضة:

"مجموعة أوفتك القابضة" هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق عمان المالي تحت رمز (OFTC) وتعمل برأس مال إجمالي قيمته 34.85 مليون دينار أردني. تمتلك الشركة الإقليمية الرائدة، ثلاث شركات فرعية: شركة "أوفتك" التي توفر خدمات وحلولًا مبتكرة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا، وشركة "الوصلة" التي تقدم حلول التأجير والتمويل الميسّرة، بالإضافة إلى شركة "واتكو" المتخصصة بحلول الإنارة ومنتجات الإضاءة الهندسية المتطورة. جميع الحلول التي تقدمها المجموعة مصمّمة خصيصًا لتوفير قيمة مستدامة لدى عملائها وشركائها ومورديها وجميع الجهات المعنية بأعمالها على حد سواء.

www.offtec.com

نبذة عن بنك الإسكان

تأسس بنك الإسكان - الذي يُعد اليوم واحدًا من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطورًا- في عام 1973، بوصفه أول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017؛ حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).

وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته بوصفه صرحًا مصرفيًا يدعم عملاءه من الأفراد والشركات، ويقدم لهم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة التي تُضاهي أفضل الخدمات المصرفية العالمية.

عُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمكنه من إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفي، ويقوم اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.

وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارجه في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والإمارات وليبيا.

www.hbtf.com

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة أوفتك القابضة".

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