* تعاونت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية مع شركة كيري لوجيستكس لتقديم خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس، أحدث حلول نقل الشحن البحري المتعدد الوسائط.

* تركز خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس على رضا العملاء، وتقدّم سرعة لا مثيل لها، وتغطية، وسهولة استخدام، وضمان التسليم في الوقت المحدد، مما يشكّل ثورة في الشحن من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، وهي شركة متخصصة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط ومقرّها السعودية، عن شراكتها الاستراتيجية مع كيري لوجيستكس إيطاليا لتقديم خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس. من شأن هذا التعاون المبتكر توفير الحل الأسرع والأكثر كفاءة للنقل البري والبحري المتعدد الوسائط.

تعتبر خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس ثورة إيجابية في الشحن البحري، بحيث تجمع بين الطرق البرية والسكك الحديدية والبحرية لتقليل وقت العبور بشكل كبير بحيث يراوح بين 16 و22 يوماً فقط. سيتمّ شحن البضاعة من 30 دولة أوروبية إلى المملكة العربية السعودية عبر جنوة، إيطاليا إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يتفوق على خدمات الشحن البحري التقليدية، ويسمح للشركات بشحن بضائعها بسرعة وموثوقية أكبر.

تركّز خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس أيضاً على سهولة الاستخدام ورضا العملاء، بحيث توفر عروض أسعار في الوقت الفعلي، مما يتيح للعملاء الحصول بسرعة على معلومات تسعير دقيقة لشحناتهم. كما يستطيع العملاء شراء مساحة وفق احتياجاتهم الخاصة، مما يوفر مجموعة واسعة من الاحتمالات للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة. علاوة على ذلك، تضمن خدمة العملاء الشخصية تجربة سلسة وخالية من المتاعب طوال عملية الشحن.

وتأكيداً لالتزامها بالخدمة المتميزة، تشمل خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس "ضمان عدم التأخير". وفي حال حدوث أي تأخير، يحصل العملاء على تعويض بناءً على عدد الأيام التي تتأخر فيها شحناتهم. من شأن ذلك ضمان راحة البال وتأكيد حرص خدمة ايجكس-كيري على تسليم الشحنات بشكل موثوق وفي الوقت المحدد.

وفي هذا السياق، يقول فهد الصالحي، رئيس قسم الحلول في شركة ايجكس للخدمات اللوجستية: "نعتقد أن خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس ستضع معايير جديدة في الشحن البحري وتحدث ثورة في طريقة شحن البضائع بين أوروبا والمملكة العربية السعودية. فخدمتنا المتعددة الوسائط تبدّل مفهوم الشحن البحري، وتوفر سرعة غير مسبوقة، وتغطية واسعة، وميزات سهلة الاستخدام وضمانة التسليم في الوقت المحدد. نحن على ثقة من أن هذه الخدمة ستفيد كثيراً الشركات والأفراد الباحثين عن خيارات شحن فعالة وموثوقة بين أوروبا والمملكة العربية السعودية ".

من جهته، قال جيدو نازاري، المدير العام لشركة توفيا إيطاليا- كيري لوجيستكس: "يسعدنا التعاون مع شركة ايجكس للخدمات اللوجستية لإطلاق خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس. نستفيد من خبراتنا ومواردنا المشتركة لتوفير تجربة شحن سلسة وفعالة للشركات التي تتطلع إلى ربط أوروبا والمملكة العربية السعودية. تؤكد هذه الشراكة على التزامنا بتقديم حلول لوجستية مبتكرة ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة".

وبصفتها رائدة في الخدمات اللوجستية، تبقى شركة ايجكس للخدمات اللوجستية ملتزمة بتوفير حلول نقل وسلسلة توريد عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم. ولا شك في أن خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس تشكل علامة فارقة في جهود الشركة المستمرة لتطوير وتعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.

مع خدمة ايجكس-كيري أوشن إكسبرس، تتاح أمام الشركات فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز علاقاتها التجارية في المناطق. وهذا عامل تمكين أساسي للشركات التي تتطلع إلى الازدهار في السوق العالمية، مما يوفر تجربة شحن سريعة وموثوقة وسلسة.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن ايجكس

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط. شركة ايجكس موجودة في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 40 منشأة لوجستية، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية.

شركة ايجكس هي شراكة بين مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وشركة إس إف إكسبرس، شركة النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في الصين.