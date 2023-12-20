تهيمن آسيا على الطرق الدولية والمحلية العالمية؛ ومطار هيثرو لندن من بين أكثر 5 مطارات عالمية ازدحامًا في العالم

النتائج الرئيسية:

يعد الطريق الواصل بين القاهرة وجدة ثاني أكثر الطرق الدولية العالمية ازدحامًا، يليه الطريق الواصل بين هونج كونج وتايبيه في المرتبة الثالثة.

يعد الطريق الواصل بين لندن هيثرو ونيويورك ثامن أكثر الطرق الدولية العالمية ازدحامًا.

الطريق الواصل بين دبي ولندن هيثرو والطريق الواصل بين لشبونة ومدريد مصنفان بخامس وعاشر أكثر الطرق ازدحامًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

لندن--(BUSINESS WIRE)-- كشفت اليوم OAG، منصة البيانات الرائدة في صناعة السفر العالمية، عن أكثر الطرق ازدحامًا في العالم لعام 2023. يدعم هذا التحليل بيانات جداول شركات الطيران العالمية من OAG ويقدم نظرة عامة على أداء الطرق والاتجاهات، على الصعيدين الدولي والمحلي.

تقع أكثر الطرق ازدحامًا في العالم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يقع فيها 7 من أفضل 10 طرق دولية عالمية و9 محلية عالمية. والطريق الدولي العالمي الأكثر ازدحامًا هو الطريق الواصل بين كوالالمبور وشانغي سنغافورة، بمعدل استيعاب 4.9 ملايين مسافر، يعقبه الطريق الواصل بين القاهرة وجدة في المرتبة الثانية بمعدل استيعاب 4.8 ملايين مسافر، إذ ارتفع هذا المعدل من 3.4 ملايين في 2019.

يعد مطار لندن هيثرو رابع المطارات العالمية الأكثر ازدحامًا في العالم هذا العام بمعدل استيعاب 49,370,859 مسافرًا. ويحتل مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي المرتبة الأولى ومطار دبي الدولي المرتبة الثانية.

من بين الطرق المحلية الأكثر ازدحامًا، يأتي الطريق الواصل بين بكين وشنغهاي هونغكياو في المرتبة الأولى في الصين، أما في الولايات المتحدة، فالطريق الواصل بين هونولولو وكاهولوي هو الأكثر ازدحامًا.

صرح John Grant، كبير المحليين في OAG، قائلاً: "لا تزال آسيا تستأسر بأكثر الطرق ازدحامًا في العالم لما تتمتع به من شعبية كبيرة على صعيد السياحة". "وعلى الرغم من أن القدرة الاستيعابية لم تعد إلى مستويات 2019، ما زال مطار لندن هيثرو مركزًا محوريًا للسفر الجوي العالمي."

لمزيد من المعلومات، اطلع على التحليل الكامل هنا.

نبذة عن OAG

تعد OAG منصة البيانات الرائدة في صناعة السفر العالمية، والتي ينصب تركيزها على تعزيز النمو والابتكار في منظومة السفر الجوي منذ عام 1929، كما أن لديها أكبر وأعرق شبكة مستقلة من جداول الرحلات وبيانات حالة الرحلات في العالم. يقع مقر OAG الرئيسي في المملكة المتحدة وتنتشر أعمالها في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان والصين وليتوانيا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.oag.com ومتابعتنا على Twitter @OAG Aviation.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

#بياناتشركات

-انتهى-

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال

جهة الاتصال الصحفية

Chrissy Azevedo،‏ Corporate Ink for OAG

pressoffice@oag.com