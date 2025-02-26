القاهرة: استضافت مدينة O West، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، رائد الأعمال العالمي "ستيفن بارتليت" ضمن فعالية "NEXT by O West"، بالتعاون مع شركة MO4 Network الرائدة في مجال الإعلام، وذلك لأول مرة في مصر. تهدف هذه الفعالية إلى إلهام وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال، في تجربة فريدة من نوعها تمنحهم الفرصة للتعرف على قصص نجاح ملهمة لأشهر رواد الأعمال عالمياً.

يعد "ستيفن بارتليت"، أحد أكثر رواد الأعمال تأثيراً في العالم ومقدم بودكاست "The Diary of a CEO"، والذي يشارك من خلاله رحلته المهنية الملهمة لإلهام الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في ريادة الأعمال. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام O West و MO4 Network بدعم رواد الأعمال، ورؤيتهما المشتركة في تمكين الشباب وإعداد قادة أعمال المستقبل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تهدف إلى بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، من خلال خلق بيئة متكاملة تجمع بين العمل والحياة من خلال مجمع الشركات O Business District. ولقد أصبحت مدينة O West الوجهة المثالية لتعزيز روح الريادة في مصر، مما يجعلها المكان الأمثل لاستضافة شخصية ملهمة بحجم "ستيفن بارتليت"، في بيئة تحتضن العقول الطموحة وتدفعها نحو آفاق جديدة.

وفي هذا السياق، أعرب حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته باستضافة هذا الحدث الهام، قائلاً: " في مدينة O West، لا نقتصر على بناء مجرد مجتمع، بل نؤسس منظومة متكاملة تمتزج فيها روح الابتكار بالثقافة، والرياضة وريادة الأعمال، في بيئة مُصممة لتحفيز العقول وإطلاق العنان للإبداع. نسعى جاهدين لبناء مجتمع مستدام ومتكامل، يُمكّن الأفراد من تحقيق طموحاتهم، ويمنح روّاد الأعمال منصة حقيقية للنمو والتوسع."

وأضاف: "استضافة ستيفن بارتليت ليست مجرد حدث، بل هي جزء من رؤيتنا لإنشاء مجتمع عالمي ، يتواصل فيه رواد الأعمال مع قادة الفكر العالميين."

من جهتها، قالت إيمي موافي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةMO4 Network: "نؤمن بأن القصص لها قوة هائلة في إحداث تغيير حقيقي، فمن خلالها نسلط الضوء على الأشخاص والأماكن التي تُعيد رسم ملامح ريادة الأعمال في الشرق الأوسط." وأضافت: NEXT by O West ليست مجرد فعالية، بل تجربة استثنائية تعكس إيماننا بقوة الترابط، والإمكانات غير المحدودة التي تنشأ عندما تجتمع العقول العظيمة، مدفوعة بقصص مُلهمة. يُقال إن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي صناعته، ونحن هنا لاكتشاف فرص المستقبل."

أصبحت MO4 Network قوة محركة للمشهد الرقمي في المنطقة، عبر تقديم محتوى إعلامي مبتكر يُلهم الأفراد ويدفع عجلة التغيير، وذلك من خلال 14 منصة رائدة، تساهم في تشكيل النقاشات حول ريادة الأعمال في مصر وخارجها، مما دفعها لاختيار "ستيفن بارتليت"، باعتباره الأمثل لقيادة NEXT by O West، كحدث مُصمم لإلهام الجيل القادم من القادة.

تعد O West أكثر من مجرد مدينة متكاملة، فهي منصة حيوية تدعم المبتكرين ورواد الأعمال عبر مجمع الشركات O Business District (OBD)، المركز الذي يحتضن مجتمع أعمال نابض بالحياة منذ 2019، حيث يضم أكثر من 30,000 متر مربع من من المساحات المكاتب والمنشاَت التجارية. ومع اكتمال وتسليم المرحلة الأولى بالكامل منذ عام 2024، أصبحت OBD نقطة انطلاق مثالية للمشروعات الطموحة.

واليوم، تمتد هذه الرؤية نحو آفاق أوسع مع المرحلة الثانية، التي تضيف أكثر من 25,00 متراً مربعاً جديداً، بما في ذلك 4,674 متر مربع من المساحات التجارية ومساحات العمل المشترك، إلى جانب ممشى جديد يعزز الترابط بين المساحات المختلفة، مع مسارات للمشاة، ومساحات خضراء، ومناطق جلوس، مما يخلق بيئة عمل مُلهمة. توفر المرحلة الثانية 19 وحدة متنوعة تتراوح مساحاتها بين 70 إلى 1,380 متر مربع، بمزيج من التشطيبات الأساسية والكاملة، مما يمنح الشركات مرونة استثنائية في اختيار المساحة المثالية لنموها ونجاحها.

عن أوراسكوم للتنمية القابضة:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 35 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و O West)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: orascomdevelopment.com

عن O West:

O West، المدينة المتكاملة التابعة لأوراسكوم للتنمية في غرب القاهرة، تمتد على مساحة 4.2 مليون متر مربع، بتصميم عمراني فريد يجمع بشكل متناغم بين المباني السكنية والمساحات الخضراء. المدينة مقسمة إلى أحياء مختلفة تضم أماكن لإقامة الفعاليات الاجتماعية ومرافق وخدمات حيوية. تضم O Westعلى 11,000 وحدة سكنية، منطقة طبية، منطقة تجارية، مجمع صحي، أربع مدارس دولية كبرى، ومنطقة الأعمال "O Business District".

يُعتبر نادي O West أحد أكبر النوادي في غرب القاهرة، ويقع على مساحة 15.3 ألف متر مربع. كما تُعد O West مدينة ذكية بفضل شبكة الطرق الذكية التي تربط جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى حلول الأمان الذكية التي توفر مستويات عالية من الأمان لسكان المدينة من خلال أنظمة مراقبة تعمل على مدار الساعة.

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