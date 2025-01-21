مجموعة هيونداي موتور تتعاون مع انفيديا NVIDIA لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للتنقل المستقبلي.

ستتعاون الشركات في مجالات متنوعة، بما في ذلك اعتماد الحوسبة المتسارعة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات الرقمنة الصناعية، عبر سلسلة القيمة التجارية لمجموعة هيونداي موتور

دبي، أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة انفيديا NVIDIA لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدفع مستقبل التنقل.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تقود مجموعة هيونداي موتور الابتكار من خلال التكامل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، وتضع نفسها في طليعة حلول التنقل الذكي. تدير المجموعة مجموعة متنوعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز تطبيق الذكاء بشكل أكبر على منتجات التنقل الأساسية، مثل المركبات والروبوتات المحددة بالبرمجيات، وفي جميع عملياتها التجارية.

وقال هيونج سو كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الاستراتيجية العالمية في مجموعة هيونداي موتور: "تستكشف مجموعة هيونداي موتور الأساليب المبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل الروبوتات والقيادة الذاتية والمصانع الذكية. ومن المقرر أن تعمل هذه الشراكة على تسريع تقدمنا، وتضع المجموعة في طليعة قيادة الابتكار في مجال التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

وكجزء من الاتفاقية، ستستغل مجموعة هيونداي موتور الحوسبة المتسارعة من انفيديا NVIDIA وبرامج AI Enterprise للمساعدة في إدارة كميات هائلة من البيانات المطلوبة لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بأمان لتطبيقات مختلفة.

كما ستستخدم المجموعة منصة NVIDIA Omniverse لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادية والتوأم الرقمي لمحاكاة مصانعها، مما يساعد على تحسين كفاءة التصنيع والجودة وتبسيط التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم المجموعة منصة تطوير الروبوتات NVIDIA Isaac لتطوير ونشر روبوتات الذكاء الاصطناعي بأمان.

كما سيعمل الطرفان بشكل وثيق لإنشاء بيئات محاكاة افتراضية لتكنولوجيا القيادة الذاتية وأنظمة الروبوتات الآمنة والموثوقة.

قال ريشي دهال، نائب رئيس قسم السيارات في انفيديا: "إن الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي وOmniverse تفتح عصرًا جديدًا من التنقل. وستؤدي هذه الشراكة إلى دفع إنشاء مركبات أكثر أمانًا وذكاءً، وتعزيز التصنيع بكفاءة وجودة أكبر، ونشر الروبوتات المتطورة للمساعدة في بناء مكان عمل رقمي أكثر ذكاءً واتصالاً".

ومن خلال هذه المبادرات، تهدف الشراكة إلى دفع تطوير الابتكارات الرائدة في المستقبل، على أن يتم الإعلان عن المزيد في وقت لاحق.

محتوى لسوشل ميديا:

مجموعة هيونداي موتور تتعاون مع انفيديا NVIDIA لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للتنقل المستقبلي.

أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة انفيديا NVIDIA لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدفع مستقبل التنقل.

عن شركة هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة مع أكثر من 120،000 موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم. استنادًا إلى رؤية العلامة التجارية "التقدم من أجل الإنسانية"، تعمل هيونداي موتور على تسريع تحولها إلى مزود حلول للتنقل الذكي. تستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل ثورية، مع متابعة الابتكار المفتوح لتقديم خدمات التنقل المستقبلية. سعياً وراء مستقبل مستدام للعالم، ستواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة.

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