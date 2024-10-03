منصة Accenture AI Refinery تساعد الشركات على بدء رحلاتهم المخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام مجموعة NVIDIA AI الكاملة

تساعد الشركات على بدء رحلاتهم المخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام مجموعة الكاملة شبكة Accenture AI Refinery للمراكز الهندسية، التي تخدم 57 ألف ممارس للذكاء الاصطناعي في أكسنتشر، ستفتح في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وستدعم العمليات واسعة النطاق والهندسة الوكيلة وتطوير نماذج الأساس باستخدام NVIDIA AI

للمراكز الهندسية، التي تخدم 57 ألف ممارس للذكاء الاصطناعي في أكسنتشر، ستفتح في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وستدعم العمليات واسعة النطاق والهندسة الوكيلة وتطوير نماذج الأساس باستخدام نشر الوكلاء المستقلين المدمجين في AI Refinery يحقق نتائج مبكرة لوظيفة التسويق في أكسنتشر

الامارات، ابوظبي: أعلنت "أكسنتشر" (بورصة نيويورك: ACN) و" NVIDIA اليوم عن شراكة موسعة، تتضمن تشكيل أكسنتشر لمجموعة أعمال NVIDIA الجديدة، وذلك لمساعدة الشركات في العالم على توسيع نطاق تبنيها للذكاء الاصطناعي بسرعة.

وفي حين أدى الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تلقي أكسنتشر حجوزات قيمتها 3 مليارات دولار في سنتها المالية المغلقة مؤخراً، ستساعد المجموعة الجديدة العملاء على وضع الأساس لوظائف الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام AI Refinery™️ من أكسنتشر، والتي تستخدم مجموعة NVIDIA AI الكاملة - بما فيها NVIDIA AI Foundry وNVIDIA AI Enterprise وNVIDIA Omniverse - لتطوير مجالات مثل إعادة ابتكار العمليات والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي السيادي.

وستتوفر Accenture AI Refinery على جميع المنصات السحابية العامة والخاصة وستتكامل بسلاسة مع مجموعات أعمال أكسنتشر الأخرى لتسريع الذكاء الاصطناعي عبر منظومة البرمجيات كخدمة ومنظومة الذكاء الاصطناعي السحابي.

وقالت جولي سويت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في أكسنتشر: "نحن نفتح آفاقاً جديدة مهمة من خلال شراكتنا مع إنفيديا ونمكّن عملائنا من تحقيق الريادة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحفز لإعادة الابتكار. وستعمل Accenture AI Refinery على خلق فرص للشركات لوضع تصور جديد لعملياتها وإجراءاتها، واكتشاف طرق جديدة للعمل، وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة للمساعدة في دفع عجلة التغيير المستمر وخلق القيمة".

وقال جينسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي في إنفيديا: "سيشجع الذكاء الاصطناعي الشركات على توسيع نطاق ابتكاراتها بسرعة أكبر. وستقوم منصة إنفيديا و Accenture AI Refinery وخبرتنا المشتركة بمساعدة الشركات والدول على تسريع هذا التحول لدفع عجلة الإنتاجية والنمو بشكل غير مسبوق".

مجموعة أعمال أكسنتشر NVIDIA توسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل للمؤسسات

ستعمل مجموعة أعمال أكسنتشر NVIDIA الجديدة على تسريع الزخم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومساعدة العملاء على توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل – المستوى التالي للذكاء الاصطناعي التوليدي - لبلوغ مستويات جديدة من الإنتاجية والنمو. وسيتم دعم هذا الاستثمار الكبير عبر تدريب أكثر من 30 ألف متخصص على مستوى العالم لمساعدة العملاء على إعادة ابتكار العمليات وتوسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

وتمثل أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل قفزة إلى الأمام بالنسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ بدلاً من أن يقوم الإنسان بطباعة الأوامر أو أتمتة خطوات العمل الموجودة مسبقًا، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل العمل بناءً على نية المستخدم وإنشاء تدفقات عمل جديدة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على بيئتها التي يمكنها إعادة ابتكار العمليات أو الوظائف بالكامل.

وتساعد أكسنتشر و NVIDIA العملاء بالفعل على تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل وتوسيع نطاقها. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة "إندوسات" عن أول ذكاء اصطناعي سيادي في إندونيسيا يمكّن الشركات من نشر الذكاء الاصطناعي بأمان مع ضمان حوكمة البيانات والالتزام باللوائح. وتتعاون المجموعة مع شركة أكسنتشر لبناء حلول خاصة بالصناعة إلى جانب مركز بيانات إندوسات، والذي يتضمن برمجيات NVIDIA AI والحوسبة المتسارعة، لدعم الشركات المحلية. ومع تركيزها الأولي على قطاع الخدمات المالية، ستساعد الحلول الجديدة، التي تعمل على منصة AI Refinery، البنوك الإندونيسية على تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية والنمو المستدام في سوق تنافسية للغاية.

كما ستطلق أكسنتشر مخططNVIDIA NIM Agent الجديد لمحاكاة أسطول الروبوتات في المرافق افتراضيًا، والذي يدمج برمجيات NVIDIA Omniverse وIsaac وMetropolis، لتمكين الشركات الصناعية من بناء مصانع ومرافق مستقلة ومحددة بالبرمجيات تعمل بالروبوتات.

وستستخدم أكسنتشر هذه القدرات الجديدة في Eclipse Automation، شركة أتمتة التصنيع المملوكة لشركة أكسنتشر، لتقديم تصميمات أسرع بنسبة 50% وتخفيض وقت الدورة بنسبة 30% نيابة عن عملائها.

شبكة مراكز هندسة الذكاء الاصطناعي

في إطار مركزها المختص بالذكاء الاصطناعي المتقدم، تقدّم أكسنتشر شبكة من المراكز ذات المهارات الهندسية العميقة والقدرة التقنية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في تحويل العمليات واسعة النطاق. وستهتم هذه المراكز باختيار نماذج الأساس وضبطها واستدلالها على نطاق واسع، وكلها تشكل تحديات كبيرة فيما يتعلق بالدقة والتكلفة وزمن الاستجابة والامتثال عند توسيع نطاق التطوير. وعلاوة على المراكز الموجودة في ماونتن فيو بكاليفورنيا وبنغالور، ستضيف أكسنتشر مراكز AI Refinery الهندسية في سنغافورة وطوكيو وملقا ولندن.

أكسنتشر تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيل

بالإضافة إلى استخدامها للذكاء الاصطناعي الوكيل في Eclipse Automation، يعمل قسم التسويق في أكسنتشر على دمج منصة AI Refinery مع وكلاء مستقلين للمساعدة في إنشاء حملات أذكى وإدارتها بشكل أسرع. وسيؤدي هذا إلى خفض الخطوات اليدوية بنسبة 25-35% وتوفير 6% من التكاليف ومن المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 25-55% في سرعة طرح المنتجات في السوق.

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