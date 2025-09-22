مسقط: أعلنت "عُمان داتا بارك(ODP)، المزود الرائد في السلطنة لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة والأمن السيبراني و خدمات الاستضافة المحلية و خدمات الذكاء الاصطناعي، عن نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية للسلطنة من خلال إضافة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H200 المتطورة إلى بنيتها التحتية الحالية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجموعة NVIDA A10 وA40 وA100، مما يعزز مكانتها الريادية في إتاحة حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى للمنطقة. وإلى جانب تعزيز الأداء الحوسبي، تعكس هذه الإضافة التزاماً أوسع بالابتكار الهادف، من خلال مواءمة التقنيات المتقدمة مع الأولويات الوطنية، وتعزيز المرونة الرقمية الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتحوّل في مختلف القطاعات.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لـشركة"عُمان داتا بارك"، قائلاً: "في عُمان داتا بارك، نعتبر الابتكار محفزًا رئيسيًا للتنمية الوطنية. رؤيتنا لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل نعمل على بناء أسس عُمان المستقبلية من خلال تنمية منظومات رقمية تمكّن مختلف القطاعات، وتُحسّن مستوى الخدمات العامة، وتُهيّئ الكفاءات الشابة لقيادة المرحلة القادمة في عصر البيانات. إن شراكتنا مع مزودي التكنولوجيا العالميين تعزز من إسهامنا في أجندة التحوّل الوطني الأوسع، وتضمن أن تنعكس القدرات التي نعتمدها في نتائج ملموسة تخدم الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني و ذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040."

تم تحسين نظام H200 لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي وتدريبه، وهو يتفوق في مهام مثل معالجة اللغات الطبيعية، والتعلم العميق، والحوسبة عالية الأداء. ويُعد نشره الأول من نوعه في السلطنة، كما يُعد مُمكّنًا أساسيًا لمبادرات الذكاء الاصطناعي في البلاد، مما يضمن أداءً فائقًا وأمنًا للبيانات.

ويؤكد هذا الإنجاز مجددًا التزام شركة "عُمان داتا بارك" بدفع أولويات السلطنة الرقمية قدمًا، من خلال تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية سيادة البيانات، وترسيخ الاستقلالية التقنية. ومع تطور المنظومة الرقمية في السلطنة، تواصل شركة "عُمان داتا بارك" تركيزها على تحقيق نتائج ملموسة عبر تزويد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية بالبنية التحتية اللازمة للابتكار والريادة في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

