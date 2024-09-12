دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت ماستركارد عن إتاحة خدمة جديدة للشركات التي تستخدم بطاقات ماستركارد للأعمال في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي أداة فعّالة لإدارة اشتراكات الأعمال مدعومة من قبل شركة "Nuclei"، شريك التكنولوجيا الموثوق لماستركارد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الميزة المبتكرة من قدرة الشركات الصغيرة على تبسيط سير العمليات، فضلًا عن مساعدتها في خفض تكاليف الأعمال.

وتخطط ماستركارد و"Nuclei" لإطلاق المنصة المبتكرة معقولة التكلفة وسهلة الاستخدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الأولى، ومن ثم التوسع نحو بقية دول منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا.

غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلة عندما يتعين عليها إدارة عدة اشتراكات للخدمات المؤسسية بتواريخ تجديد مختلفة في وقت واحد. وكلّما زاد عدد الاشتراكات يصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، ما قد يتسبب بتكبّد الشركات لنفقات غير ضرورية، حين تفشل في إلغاء الاشتراكات التي لم تعد بحاجة إليها. ويتيح هذا الحلّ الجديد إمكانية تتبع الاشتراكات بأقل جهد ممكن لتبسيط عمليات الشركات.

من جهة ثانية، تدعم هذه الأداة مزودي الاشتراكات من خلال تمكينهم من توفير خدماتهم بكفاءة أكبر، إذ تشجع الشركات على دفع قيمة الاشتراكات عن طريق البطاقة عوضًا عن إجراء التحويلات من حساب لحساب، وبالتالي تمكينهم من تحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد.

وبهذه المناسبة، قال أنكور جوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Nuclei": "شهد نموذج أعمال الاشتراكات تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت العديد من المنتجات والخدمات التي يتم استخدامها بشكل منتظم متاحة من خلال الاشتراك، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الخدمات التي تدعم قطاع الاشتراك المتنامي. وتعمل منصتنا المبتكرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات التي تعتمد على أعمال الاشتراك، من خلال معالجة نقاط الضعف الموجودة في هذا النظام وتمكين المستخدمين من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من اشتراكاتهم".

من جانبه، قال توماس كونشيرا، نائب الرئيس الأول لشؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "بالرغم من أهمية الشركات الصغيرة كعنصر أساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يعاني الكثير منها لمواكبة التحول الرقمي المتسارع. وتسعى ماستركارد لتجهيز الشركات بالأدوات التي تحتاج إليها لتتمكن من بناء مستقبل رقمي ناجح، حيث تعهدنا بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرقمي. ونرى بأن هذه الشراكة مع ’Nuclei‘ سوف تمكننا من معالجة العديد من التحديات التي تواجهها هذه الشركات عندما يتعلق الأمر باشتراكات الأعمال، بما في ذلك مسألة التكلفة وتوفير الوقت والجهد اللازم لإدارة الاشتراكات".

تجدر الإشارة إلى أن "Nuclei" هي شركة عالمية متخصصة بمجال التكنولوجيا المالية بين الشركات، تهدف لمساعدة البنوك وشركات الاتصالات على تبني التكنولوجيا الاستهلاكية لتقديم منتجات مبتكرة لعملائها، وهي خريجة برنامج ماستركارد "ستارت باث" الحائز على جوائز، والهادف لتشجيع مشاركة الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات