أعلنت شركة "فيدسكولا" (VIDSCOLA)، الرائدة في مجال توفير خدمات التحول الرشيق والمرن بالمنطقة، عن إبرام اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، السعودية الرائدة في مجال البحث والتطوير وحلول الاتصالات وأمن المعلومات، لتنفيذ أول مشروع لمنصة (Jira Align) بالقطاع الحكومي والعام في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل هذا المشروع الرائد خطوة بارزة في الاعتماد على منهجيات العمل المرنة والإدارة الرشيقة في قطاع البحث والتطوير، مما يفتح الباب أمام تحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير العمليات.

وتعد منصة Jira Align، التي طورتها شركة أتلاسيان (Atlassian)، أداة قوية تربط استراتيجيات الأعمال بالتنفيذ التقني، وتحقق مؤسسات البحث والتطوير، مثل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من خلالها توافقا سلسا بين فريقها ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية بشكل فعال، مما يجعل جميع الأعمال مرئية في وقتها الفعلي، ويضمن هذا التكامل السلس بين استراتيجيات الأعمال والتكنولوجيا اتخاذ كل قرار أو إجراء بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

وتواجه كيانات البحث والتطوير تحديا رئيسيا يدعوها إلى ضرورة زيادة الرؤية والشفافية في عملياتها في الوقت الفعلي، وتعزيز التعاون بين فرق عملها، تجنبا للفشل في إدارة مشاريعها التقنية، وتعالج منصة (Jira Align) هذه التحديات من خلال تجميع البيانات على مستوى الفريق، بما يسمح برؤية جميع الأعمال عبر أقسام المؤسسة، ما يمكن كيانات البحث والتطوير، وفي مقدمتها الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة مواردها بشكل فعال، وتحديد تبعيات قراراتها بكل دقة.

وصرح بندر الجابري، رئيس قطاع البرامج في الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، أن التنفيذ الناجح لمنصة Jira Align سيعد علامة فارقة في تسيير وإدارة أعمال الشركة، وتأكيدا مهما على التزامها وتفانيها في تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

ويضيف الجابري: "من خلال الشراكة مع فيدسكولا، تمكنا من تطوير نهج متدرج يسمح لنا بتطوير مهارات وقدرات فريقنا بطريقة منهجية، وقد اخترنا فيدسكولا لخبرتها العميقة في مناهج وأطر تحول الأعمال للإدارة الرشيقة، والتي تسمح لنا بالتركيز على عوامل النجاح، ومعالجة العوائق المحتملة خلال انتقالنا إلى منهج العمل السريع".

وأضاف: "مع منصة Jira Align، نحن واثقون من نجاحنا في ربط كل فريقنا باستراتيجة المؤسسة، وتحسين القيمة المقدمة للعملاء بشكل أفضل، بما يضمن الاستجابة بشكل أسرع وأعلى جودة لمتطلباتهم، وهو أمر نضعه ضمن أولوياتنا القصوى".

ويقع المقر الرئيسي لشركة "فيدسكولا" (VIDSCOLA) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك خبرة دولية واسعة في تحول المؤسسات لأساليب الإدارة الرشيقة والذي يؤهلها في تنفيذ منصة Jira Align لدى كيان كبير مثل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، وذلك بفضل فريق من المستشارين والمدربين ذوي الخبرة الدولية والإقليمية في مجال التحول، مما يضمن تحولا فعالا للمؤسسات، يلبي احتياجاتها ويتغلب على تحدياتها، وقد نجحت "فيدسكولا" (VIDSCOLA) في توجيه العديد من المؤسسات عبر مختلف الصناعات في رحلاتها المرنة للتحول.

وبالإضافة إلى تطبيق وتنفيذ منصة Jira Align، تقدم "فيدسكولا" (VIDSCOLA) مجموعة من خدمات التدريب لدعم المؤسسات بشكل أكبر في تحولها السريع، كما توفر لهم برامج تدريبية معدة خصيصا لتناسب احتياجات كل عميل، على مستوى العملاء الأفراد والمؤسسات، من أجل تيسير التكيف مع عملية التحول السريعة والمرنة.

وتسعى كيانات البحث والتطوير، مثل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، للبقاء في طليعة الصفوف، وتنفيذ مهامها بشكل فعال، في وقت أصبح تبني التحول السريع أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في بيئة سريعة التطور، وهو ما توفره "فيدسكولا" من خلال أدواتها وخبرتها لتحقيق هذا النجاح.

لمعرفة المزيد عن "Jira Align" وكيفية دعم "فيدسكولا" لتحولكم للإدارة الرشيقة باستخدام أكثر المنهجيات المعتمدة دوليا لتحول المؤسسات بفاعلية، يُرجى زيارة الموقع www.vidscola.com.

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عن "فيدسكولا":

"فيدسكولا" هي الرائدة في تقديم خدمات تحويل الأسلوب الرشيق والمرن Agile، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول المصممة لتمكين المؤسسات من اعتماد الإدارة الرشيقة Agile على نطاق واسع. مع فريق من المستشارين والمدربين ذوي الخبرة الواسعة، تدعم "فيدسكولا" العملاء في مختلف الصناعات في تطوير ثقافات Agile، ورفع مهارات وقدرات الفرق، وتنفيذ منهجيات Agile فعالة. كشريك لـ "Atlassian"، تقدم "فيدسكولا" مجموعة كاملة من أدوات "Atlassian" وتطبيقات إضافية.

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