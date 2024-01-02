أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيو للعقارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة كيو القابضة) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن منح عقد هندسة الأساسات وتثبيت 5000 ركيزة للمباني السكنية الستة ضمن مشروع ريم هلز لمجموعة "NSCC International Ltd"، بقيمة 61.96 مليون درهم إماراتي. يقع مشروع ريم هلز الذي يُركز على التميز والرفاهية في قلب العاصمة أبوظبي، وهو أول مجمع مسوّر في جزيرة الريم.

وبهذه المناسبة قال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: "يسعدنا أن نعلن عن اختيار مجموعة "NSCC International Ltd" لهندسة الأساسات وتثبيت الركائز للمباني السكنية الستة ضمن مشروع ريم هلز المرموق والمميز، حيث تتماشى خبرتها الواسعة والتزامها بالتميز مع رؤيتنا وطموحاتنا، وسنعمل معاً على تحقيق النجاح لمشروع ريم هلز والارتقاء به لآفاق جديدة من التقدم والابتكار".

وتتألف المباني التي ستعمل عليها مجموعة "NSCC International Ltd" من شقق واسعة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من ثلاث غرف نوم، وجميعها مصممة وفقاً لأعلى درجات الراحة وسهولة الاستخدام.

وبدوره، قال خليل خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "NSCC International Ltd": "تسرنا الشراكة مع كيو للعقارات للعمل على هندسة الأساسات وتثبيت الركائز للمباني السكنية لهذا المشروع المميز في قلب العاصمة أبوظبي".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ريم هلز يعبر عن التزام شركة كيو للعقارات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الريادة عالمياً.

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حول كيو القابضة:

كيو القابضة هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة والمدرجة في السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتولى دوراً ريادياً في الاقتصاد من خلال تركيزها على التطوير العقاري والضيافة والاستثمارات الأخرى. ومع التزامها بالتميز والتنويع والابتكار، تحقق كيو القابضة عوائد طويلة الأجل وتدعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يبني أساساً للاستثمار الناجح والمستدام.

تأسست كيو القابضة لتكون قوة دافعة بارزة في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية العالمية، وهي أداة تمكين قوية للأعمال توفر أساساً متيناً للشركات والمستثمرين في بناء شبكاتهم بكل ثقة وقوة، وإعادة كتابة مستقبل الاستثمار الناجح والمستدام من خلال التركيز على التميز في الأعمال. بالإضافة إلى الاستفادة من الابتكار في التنويع وزيادة القيمة للشركاء.

وستعمل شركة كيو القابضة من خلال توفير عوائد آمنة على المدى الطويل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تحقيق نمو مستدام للمساهمين، وبما يدعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد طوّرت شركة كيو القابضة مبدأً أساسياً لحوكمة الشركات، يساهم في تسهيل الإدارة الفعّالة ويحقق النجاح على المدى الطويل للشركة الأم والشركات التابعة لها.

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حول كيو للعقارات:

كيو للعقارات – إحدى شركات كيو القابضة - هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تأسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وهي تُصمِّم وتبني مشاريع فريدة، رائعة، ومستدامة. وقد أطلقت كيو للعقارات مشروع ريم هلز في جزيرة الريم، وهو أبرز مُجمع سكني مُسور في أبوظبي، يضم مجموعة واسعة من المرافق الحيوية بحيث يجمع بين حياة الفخامة والعيش المريح الهانئ.