لندن--(BUSINESS WIRE)-- يسر Napier، شركة التكنولوجيا التنظيمية للامتثال ومكافحة الجرائم المالية ومقرها لندن، الإعلان عن اختيارها منصة لمكافحة غسل الأموال من noqodi، المحفظة الرقمية وحل المدفوعات الرائد في الإمارات العربية المتحدة.

تقدم Napier حلول مراقبة المعاملات وفحص العملاء وتقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء ومراجعة أنشطة العملاء لشركة noqodi، بغية تعزيز هدفها المتمثل في دعم مبادرة الحكومة الهادفة إلى تحقيق اقتصاد رقمي آمن وغير نقدي.

ستزود حلول Napier شركة noqodi بالتالي:

بيئة آمنة لضبط وتحسين إعدادات الفحص؛

تمكين واجهة برمجة التطبيقات والفحص في الوقت الفعلي وفحص الدفعات ودعم الترجمة الصوتية لعدد 22 لغة والمطابقة الغامضة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات التسجيل الثانوية؛

تحليل رسومي في الوقت الفعلي لسلوك العملاء بغية تحليل أوجه الاختلال؛

لوحات معلومات قابلة للتهيئة مع إنشاء قواعد بدون أكواد، ورؤى مستنيرة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بغية اتخاذ قرارات فعالة.

تمر منطقة الشرق الأوسط بفترة فارقة في تاريخ اعتماد المدفوعات الرقمية، إذ تشهد زيادة بنسبة 44 في المائة في حجم المدفوعات الرقمية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة وحدها في عام 2022. ويدعم ذلك حل الدفع الرقمي من noqodi المدعوم الآن بخاصية مراقبة وفحص من الجيل التالي مقدمة من Napier، والذي يوفر منصة دفع موحدة ومؤتمتة بالكامل وظيفتها إرسال واستلام الأموال، ومتكاملة مع التجار الشركاء والبنوك والخدمات الحكومية المتنوعة لإجراء تحويلات سلسة.

تسعى noqodi إلى تحقيق الريادة في مجال منع الجرائم الإلكترونية للحفاظ على عامل التوافق مع معايير البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة.

بناءً على إعلان الشراكة بين Napier وnoqodi الهادفة إلى تحصين المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، أكد زاهي كلّاب، المدير العام في noqodi، قائلاً:

"تمثل هذه الشراكة البناءة مع Napier علامة فارقة في تاريخ noqodi تدعم رحلتنا الهادفة إلى إحداث ثورة في مجال المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ذلك، يتوافق التزامنا بالابتكار والأمن والامتثال بسلاسة مع حلول Napier المتقدمة. وبالتكاتف معًا، فنحن نهدف إلى تطوير معايير منع الجرائم المالية والمساهمة في تحقيق هدف النمو المستمر وأمن الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ناهيك عن أن هذا التعاون يعزز التزامنا بتوفير منصة مدفوعات متطورة وآمنة ومتوافقة لمستخدمينا، ويعكس رؤيتنا الإستراتيجية لمستقبل المعاملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة."

أكد سيد زين خالد، مدير قسم المخاطر والامتثال في noqodi، قائلاً:

"لقد وفرت لنا الشراكة البناءة مع Napier عامل الاستقلالية الذي يؤهلنا لتهيئة منصة المدفوعات وتطويرها بأمان في فترة النمو المزدهر هذه التي تمر بها الشركة. ونحن نتطلع إلى استشعار التأثير الإيجابي الذي ستخلفه هذه الشراكة على تعزيز إطار إدارة المخاطر وتنسيق عمليات الامتثال ووضع معايير جديدة لأفضل ممارسات الصناعة."

صرح Greg Watson، المدير التنفيذي في Napier، قائلاً:

"إن noqodi تغير وجه المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. أما نحن، فيحدونا بالغ الفخر تجاه تقديم حلول امتثال من الجيل التالي في الوقت الفعلي بغية دعم هذه الخطوة الرائدة ووضع معايير جديدة للامتثال الممتاز في المشهد المالي في الإمارات العربية المتحدة."

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نبذة عن Napier

تعد Napier شركة تكنولوجيا تنظيمية تقدم برمجيات امتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للمؤسسات المالية وشركات الدفع والشركات الوسيطة، كما تصمم Napier ابتكارات تقنية هادفة إلى إحداث تحول فارق في الحد من الجرائم المالية. جدير بالذكر أن منصة الشركة Napier Continuum التي تحوز على ثقة أكثر من 200 مؤسسة على مستوى العالم تعمل على إحداث تحوّل جذري في مفهوم الامتثال ليصبح ميزة تنافسية وليس مجرد التزام قانوني.

نبذة عن noqodi

تعد noqodi شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مملوكة بالكامل لشركة emaratech وخاضعة لرقابة البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى أنها حل دفع شامل فعال يعتمد على إدارة الحسابات الرقمية بالكامل، ويُستخدم للدفع وأيضًا لقبول المدفوعات. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أي من قنواتنا المتصلة، بما في ذلك محفظة نقودي (القيمة المخزنة وبطاقة الائتمان والتحويل المصرفي والخدمات المصرفية المباشرة على الإنترنت)، أو حتى الأكشاك ومكاتب الصرافة، لزيادة رصيد محفظتهم (النقد الإلكتروني).

تعمل noqodi على تمكين عدد كبير من الجهات الحكومية وتجار القطاع الخاص، الذين يستفيدون من التكامل الفريد الهادف إلى تزويد عملائهم بأي من خيارات الدفع العديدة المتوفرة، والذين يمكنهم الاستفادة من كل خدمات القيمة المضافة عن طريق بوابة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

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المصدر: "ايتوس واير"

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للاستفسارات الإعلامية:

Elise Thrale

رئيس قسم المحتوى في Napier

Elise.thrale@napier.ai