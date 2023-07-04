المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت NOMU، المنصة التقنية المتطورة لسلاسل إمدادات الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استكمال الجولة الأولى من التمويل بنجاح بعد اندماج وتأسيس مجموعة NOMU.

وحققت جولة التمويل الأولي مبلغ 5 مليون دولار من عدد من كبار المستثمرين، ومنهم DIV Capital وشرفة و Core Visionو Purity for Information Technology ونخبة من الشركات العائلية البارزة في السعودية مثل شركة الطوخي وشركة بكر، وعدد من المستثمرين الملاك. وتستخدم تلك الأموال في توسعة أعمال NOMU في قطاع خدمات الغذاء والصناعات الفندقية، مع التركيز بشكل خاص على المطاعم وحلول التمويل. وتخطط NOMU لتطوير حلول برمجيات الخدمة وبرنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز تركيزها الكبير على الاستدامة واقتصادات الوحدات الصحية، حيث حقق اثنان من أسواقها في هذا المجال أرباحًا حتى الآن.

ومنذ تأسيسها عام 2022، عملت الشركة على التوسع سريعًا لتدخل أربع دول هي السعودية ومصر وتونس والمغرب، فيما تخطط لدخول 50 مدينة جديدة بحلول العام 2025. كما أثبتت NOMU نجاح نموذج أعمالها، إذ سجلت 10 أضعاف إيراداتها خلال أقل من 12 شهرًا، مما أدى إلى عقد شراكات دولية استراتيجية مع كبرى الشركات مثل صافولا وبروكتر آند جامبل.

من الجدير بالذكر أن NOMU تأسست من قبل سلمان عطية، وياسر إسماعيل الإدريسي، وشهاب مختار، وأحمد الدمرداش، ويتواجد مقرها في الرياض إلى جانب شركة قابضة في سوق أبوظبي العالمي – لتتمتع بمكانة متميزة تمكّنها من مواصلة تطوير عملياتها التشغيلية فيما تتطلع إلى تغطية باكستان وعدد من أهم الأسواق جنوب الصحراء في أفريقيا في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق قال شهاب مختار، الرئيس التنفيذي لمجموعة NOMU وأحد مؤسسيها: "سعدنا بهذا الدعم الهائل الذي تلقيناه من المستثمرين، سواء في مجال التمويل أو الشراكات الاستراتيجية. فهذه الجولة من التمويل الأولي تمكننا من تعزيز أعمالنا في مجال خدمات المواد الغذائية والقطاعات الفندقية، والاستثمار في التقنيات المتطورة والتوسع لدخول أسواق جديدة. وتلتزم NOMU بتطوير سلسلة الإمداد المتطورة للغذاء لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والراحة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

يشار إلى أن جولة التمويل الأولي الناجحة التي استكملتها NOMU تمثل مرحلة بالغة الأهمية في مسيرة الشركة نحو إحداث تغيير حقيقي في سلسلة الإمداد للأغذية والمشروبات. وبفضل الأساس المالي المتين والشراكات الاستراتيجية والقيادة الحكيمة وكفاءة النفقات التشغيلية المركزية، فإن مجموعة NOMU تتمتع بمكانة مميزة تؤهلها لرسم ملامح القطاع ودعم الابتكار في المنطقة.

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