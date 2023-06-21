للراغبين بامتلاك عقارات في المملكه المتحدة

المنصور : نستهدف أفضل الشراكات لتعزيز خدماتنا التمويلية العقارية بمزايا تنافسية

العوضي: نسعى لتقديم تجربة تمويل سهلة تُلبي احتياجات عملاء Nomo العقارية

أعلن بنك Nomo ، البنك الرقمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة والذي يعتبر جزءاً من بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) التابع لمجموعة بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة Great Portland العقارية لتوفير مجموعة من الحلول التمويلية العقارية الرقمية لعملائه في الكويت والمنطقة لتسهيل امتلاك عقار في المملكة المتحدة.

وقال مساعد المدير العام في مجموعة بنك بوبيان صالح المنصور تعليقاً على ذلك "يسرنا التعاون مع شركة Great Portland الرائدة في المجال العقاري السكني والإستثماري لتوفير حلول عقارية في المملكة المتحدة لتُمثل هذه الخطوة نقلة هامة في استخدام خدمات Nomo الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات".

وأوضح ان الشراكة مع شركة Great Portland تُعد إضافة لتعزيز سلسلة خدمات بنك Nomo الرقمية والتي نقدمها لقاعدة العملاء المتنامية في الكويت والشرق الأوسط لاسيما خدمات التمويل العقاري بمزايا تنافسية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم .

وأضاف ان امتلاك عقار سكني أو استثماري كان ولا يزال حلم يراود الكثيرين سواء من حيث الرغبة في الاستثمار او الاقامة مؤكداً ان مهمتنا في Nomo هي مساعدة عملائنا المستثمرين في الكويت و المنطقة على تحقيق احلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.

وأكد أننا في بنك Nomo نسعى دائماً ان نكون الأقرب إلى عملائنا بجعل الخدمات المصرفية الدولية و الإستثمارية و العقارية في متناولهم والوصول بهم إلى تجربة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات مستوى عالمي مدعوم بتقنيات سهلة ومتاحة قائمة على الابتكار والإبداع.

** حلول متكاملة بمزايا تنافسية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Great Portland ضاري العوضي تعليقاً على الشراكة انها تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية الشركة لتعزيز نمو علاقاتها واعمالها مع أكبر مزودي الخدمات التمويلية العقارية والاستمرار في الحفاظ على مكانتها الريادية وتميزها في تقديم تجربة مصرفية اسثنائية للعملاء وتزويدهم بحلول مصرفية رقمية مبتكرة.

وأعرب العوضي عن سعادته بالشراكة المتميزة مع بنك Nomo باعتباره أول بنك رقمي عالمي رائداً في تقديم أحدث التقنيات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ليُقدم من خلالها باقة فريدة من الحلول التمويلية العقارية المبتكرة مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات.

وأضاف نقدم اليوم لعملاء بنك Nomo في الكويت والمنطقة باقة من الخدمات والتي يُمكن ان يستفيد منها العميل بعد الحصول على التمويل العقاري من Nomo لنبدأ معاً رحلة البحث على العقار المناسب سواء سكني أو استثماري وشراءه حتى استلامه وتجهيزه بالإضافة إلى تسهيل خدمة إعادة البيع وغيرها من الخدمات الأخرى مع ضرورة ضمان أعلى مستويات الحماية والأمن وتسهيل كافة الامور المتعلقة بالتعاقدات والإجراءات النهائية.

** التمويل العقاري عبر تطبيق Nomo

في سياق متصل أوضح المنصور انه لم يعُد صعباً الحصول على تمويل عقاري ، فإنه مع بنك Nomo يُمكن للراغب في شراء عقار سكني أو استثماري في المملكة المتحدة فتح حساب مصرفي بريطاني من خلال تطبيق Nomo ومن خلال مجموعة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق.

وأشار إلى ان بنك Nomo منذ انطلاقته يشهد نمواً متواصلاً سواء من حيث عدد العملاء أو من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالاً كبيراً موضحاً أن هذه الخطوة تؤكد علي تعزيز استراتيجية البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية مع منح العملاء القدرة على إدارة مدخراتهم بسهولة ويسر.

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