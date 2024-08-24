عبدالله التويجري: المعرض فرصة لتسليط الضوء على أهم تطورات القطاع العقاري المتنامي في بريطانيا

م. مشعل الملحم: المعارض العقارية أحد أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للمستثمرين

أعلن بنك Nomo (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) عن مشاركته في المعرض العقاري المُقام في 28 أغسطس الجاري في لندن ، بحضور المطور العقاري Battersea PowerStation في خطوة جديدة للتعريف بمجموعة حلوله الرقمية والاستثمارية والتسهيلات التمويلية المبتكرة للمعنيين بامتلاك العقارات في المملكة المتحدة بالتعاون مع شركة بلوبرينت للاستشارات العقارية.

وقال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري تعليقاً على ذلك "تُعد مشاركتنا في المعرض العقاري فرصة للتواصل المباشر مع المهتمين من الأفراد والشركات والمطوريين العقاريين بما يقدمه Nomo من منتجات وحلول عقارية واستثمارية ، و كذلك تسليط الضوء على أهم تطورات القطاع العقاري وفرص الاستثمار في المملكة المتحدة لاسيما في هذا القطاع المتنامي بشكل متواصل.

وأضاف أن المشاركة المرتقبة في المعرض العقاري تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي لبنك Nomo مع شركة بلوبرينت الرائدة في الخدمات الاستشارية للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة للإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة في مشروع المجمع السكني الفاخر Battersea PowerStation، لنقدم من خلاله فرصاً استثمارية عقارية مبنية على أُسس ودراسات واقعية للسوق العقاري يحصل من خلالها الراغبين بشراء عقار بغرض الاستخدام الخاص والمستثمرين على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى.

وأوضح التويجري أن ما يملكه بنك Nomo من حلول عقارية ومزايا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، استطاعت وخلال فترة وجيزة أن تلقى إقبالاً لافتاً من قبل شريحة واسعة من المهتمين بتطورات السوق العقاري كونها تتمتع بمستويات عالية من الخدمة والمرونة في الإجراءات فضلاً عن أنها ترتقي لمستوى تطلعاتهم الاستثمارية، مضيفاً أن Nomo متواصل بصورة مستمرة مع عملائه للوصول إلى أفضل ما يُلبي احتياجاتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والملتقيات يُعد انطلاقه تعريفيه للعملاء المهتمين لاكتشاف السوق العقاري وفرص التمويل والاستثمار عن قرب وربطهم بصورة مباشرة مع أهم الشركات الاستشارية والخدمات العقارية أو المطورين العقاريين والمستشارين القانونيين المتخصصين مؤكداً أن بنك Nomo يعمل وبصورة مستمرة على زيادة قاعدة العملاء المستفيدين في الكويت ودول مجلس التعاون والمنطقة من خدماته لاسيما خدمات التمويل العقاري بمزايا تنافسية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.

وأكد التويجري أن منتج التمويل العقاري المُقدم من Nomo متوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ليكون بمثابة نقلة نوعية نجحنا من خلالها في تحدي الصعوبات بين كيفية الجمع بين مبادئ الشريعة في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي لتعزيز حلول تمويل العقارات في أكثر أسواق العقارات أهمية في العالم، موضحاً أن مع خدمات بنك Nomo الرقمية للتمويل العقاري يُمكن للعملاء استثمار ثرواتهم بشكلٍ مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24/7) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة ويوفر المزيد من الراحة والمرونة.

** حلول استشارية وتعاون مثمر

من جانبه وجه الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت المهندس مشعل الملحم الشكر إلى بنك Nomo لحرصه على التواجد في مثل هذه الملتقيات العقارية كونها أحد أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للمستثمرين لاسيما مع ما توفره حلول Nomo الرقمية من تسهيلات تمويلية مرنة استثمارية متكاملة من أجل البدء في استثمار آمن وفي نفس الوقت متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن مشروع Battersea PowerStation هو أحد أضخم المشاريع السكنية في لندن من حيث عدد الوحدات السكنية وحجم التغيير الذي تم تنفيذه على البنية الهيكلية والمنطقة الحضرية في هذا المشروع ليصبح اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية في لندن.

وأضاف أن من خلال شراكتنا مع بنك Nomo استطعنا تقديم باقة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات الاستشارية الاستثمارية للتعرف على أنسب فرص الاستثمار العقاري لعملائه في المملكة المتحدة وتقديم أفضل الاستشارات المهنية المصممة وفقاً لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو الشراء بجانب الاستشارات الضريبية، أو استشارات التمويل والاستشارات القانونية وكل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والتأثيث وتأجير العقار.

-انتهى-

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