على هامش مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023

أبوظبي: وقّعت مجموعة NMDC مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة NMDC.

وقّع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك على هامش مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023، والذي تنطلق أعماله في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، بحضور شخصيات رائدة في قطاعات النقل البحري والموانئ والشحن.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستواصل مجموعة NMDC ومجموعة موانئ أبوظبي العمل معاً لتنفيذ المشاريع الدولية المستقبلية، وذلك بالاستفادة من القدرات والإمكانيات العالمية التي تمتلكها مجموعة NMDC في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاءات والتجريف البحري، مما يتيح لمجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مشاريع دولية واسعة النطاق بنجاح. كما تتماشى الاتفاقية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال حفل توقيع المذكرة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "نحن سعداء بمواصلة علاقتنا المتميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تمكننا هذه المذكرة من استكشاف فرص جديدة للتعاون وتقديم الحلول المبتكرة على نطاق أوسع، وذلك من خلال تسخير كامل قدراتنا وطاقاتنا ومواردنا البشرية في سبيل تقديم الدعم المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي بما يحقق لنا نجاحات أكبر في السنوات المقبلة."

بينما أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، تعليقاً على توقيع المذكرة: " تشكل هذه المذكرة محطة بارزة في مسار العلاقات المتميزة القائمة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة NMDC ، حيث تعكس التزامنا المشترك بتطوير سبل التعاون بين الجانبين في الصناعات البحرية على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ونتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع مجموعة NMDC لتنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من الخبرات الرائدة التي تتمتع بها المجموعة في هذا الإطار."

جدير بالذكر أن مجموعة NMDC ومجموعة موانئ أبوظبي أسستا في شهر يونيو من عام 2022 شركة "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية"، والتي تتولى تقديم خدمات المسح البحري ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية. وتقدم الشركة مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات المسح البحري (الجيوفيزيائي والجيوتقني) وخدمات الدعم في أعمال الحفر والتجريف البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة خدمات متكاملة للعمليات البحرية، تشمل خدمات الغوص التجارية، والمركبات التي تعمل عن بعد تحت الماء، والمركبات غير المأهولة لفحص المنشآت البحرية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة في العمليات البحرية لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

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نبذة عن مجموعة NMDC

مجموعة NMDC هي شركة إماراتية رائدة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية في الشرق الأوسط عبر قطاعات حيوية، وتوفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والتوريد والإنشاءات في قطاع الطاقة.

وتحتل المجموعة مكانة ريادية في مجال مقاولات الجرافات وأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية، وتوفير خدمات تشمل إنشاء البنية التحتية للموانئ، واستصلاح الأراضي، وعمليات الدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. وتمتلك المجموعة وتدير أسطولاً حديثاً من الجرافات المدعومة بمجموعة واسعة من المعدات الإضافية بما يضم القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وتعد إحدى المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش."