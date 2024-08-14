دولة الإمارات، أبوظبي: بكل فخر واعتزاز، نعلن في مجموعة NMDC عن تغيير اسم شركتنا من "شركة الجرافات البحرية الوطنية" إلى "مجموعة NMDC"، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير العلامة التجارية التي بدأناها في أكتوبر 2023، بناءً على قرار الجمعية العمومية بتاريخ 28 أبريل 2023، والتي قررت تغيير اسم الشركة واعتماد الهوية الجديدة. إن ما نعلن عنه اليوم هو استكمال للشكل القانوني لهذا القرار التاريخي.

استكمالاً لمسيرة التغيير

هذا التغيير يأتي تأكيداً على التزامنا بمستقبل قائم على الطاقة النظيفة، تجلى ذلك في تغيير اسم شركتنا التابعة "NPCC" إلى "NMDC Energy" تماشياً مع رؤية الإمارات "مئوية الإمارات 2071". المساهمون هم من قرروا هذا التغيير، ونحن ملتزمون بتحقيق رؤيتهم واستراتيجيتهم المستقبلية.

ثقة مستحقة وشراكات مستدامة

تغيير الاسم هو رسالة واضحة لمساهمينا ومستثمرينا وشركاء نجاحنا: نحن هنا لنواصل الريادة، ولن نتوقف عند ما حققناه. هذا التحول ليس مجرد تحديث لهويتنا، بل هو تأكيد على التزامنا بزيادة قيمة استثماراتكم، وتعزيز الثقة التي منحتمونا إياها. نؤمن بأن هذا التغيير سيعكس قوتنا وقدرتنا على التكيف مع التحولات السريعة في الأسواق العالمية، ويدفعنا نحو شراكات جديدة تقوم على الابتكار والتميز.

مستقبل يستند إلى إرث راسخ

واثقون بأن هذا التغيير سيعزز من مكانتنا العالمية، ويقودنا نحو مستقبل مزدهر ومستدام، مستندين إلى إرثنا الراسخ ودعم قيادتنا الرشيدة. إن هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا دعم وثقة مساهمينا، وتوجيهات مجلس الإدارة، ومجهود العاملين بالشركة. نعتز بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة وحكومة أبوظبي، التي وفرت بيئة داعمة لتحقيق أهدافنا الطموحة، ونؤكد على التزامنا بمواصلة تحقيق النجاحات المتتالية التي تعزز من مكانتنا كقوة عالمية مؤثرة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC: " يظهر الاسم الجديد للمجموعة، مدى استعدادنا للنمو والتوسع والمنافسة على مستوى العالم، بما يتوافق مع استراتيجياتنا وأهدافنا المالية المستقبلية، ويخلق فرص واعدة ومستدامة لشركائنا ومساهمينا، ويعزز من أدائنا المالي والقيمة السوقية لأسهم الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، ففي إطار هذا النهج الطموح والاستشرافي القائم على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نسعى في المجموعة إلى مواصلة تعزيز المكتسبات، والتطور والنمو الاستراتيجي، وترسيخ مكانة المجموعة باعتبارها منظومة متكاملة في القطاع على مستوى العالم".

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: “إن سياسات المجموعة بشأن النمو والتوسع على مستوى العالم، دفعتنا لتوحيد الجهود والأهداف الاستراتيجية للمجموعة وشركاتها المختلفة، بما ينعكس على عملياتنا التشغيلية وأداءنا القوي في الأسواق المحلية والعالمية، للعبور بكل ثقة واقتدار إلى المستقبل، وضمان التنافسية العالية في كافة المشاريع العملاقة التي تقوم بتنفيذها وتطويرها المجموعة، ولذلك جاء اسم مجموعة NMDC الجديد لمواكبة رؤية المجموعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وبما ينسجكم مع الاختصاصات ومجالات الأعمال التي عززت محفظة المشاريع لدى المجموعة، في دلالة واضحة على سعينا المستمر لتقديم نتائج مالية قياسية جديدة، وتشغيلية قائمة على الحلول المبتكرة الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يقودها فريق يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية، بما يضمن وجود المجموعة ضمن أقوى الشركات العالمية في قطاعات ومجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية".

وجدير بالذكر أن مجموعة NMDC، أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024، مسجلة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقابل 6.765 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وصافي أرباح بلغ 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، والتي بلغت 881 مليون درهم، كما شهدت نموا في قيمة أصولها إلى 28.501 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 20.847 مليار درهم في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 7.654 مليار درهم.

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