1.461 مليار درهم، صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح النصف الأول من العام الماضي.

72.6 مليار درهم قيمة الأعمال المتراكمة في النصف الأول من العام 2024، ما يمثل نحو 6 أضعاف إيرادات النصف الأول.

أبوظبي: في إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وسعيها المستمر لتعزيز القيمة المضافة لدى مساهميها وعملائها، كشفت مجموعة NMDC، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "NMDC"، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقارنةً بإيرادات العام الماضي 2023 والتي بلغت 6.765 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة NMDC، بناء على نتائجها المالية القوية التي تعكس حفاظها على وتيرة وزخم النمو في مشاريعها الاستراتيجية للنصف الأول من العام 2024، وتجسد دورها في تعزيز التنوع الاقتصادي، عن تسجيل صافي أرباح بزيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام 2024، لتصل إلى 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق التي بلغت 881 مليون درهم، ما يمثل إنجازات مالية تعكس الأداء الاستراتيجي القوي لمجموعة NMDC، وتميز عملياتها التشغيلية ونجاح توسعها عبر مشاريع جديدة.

وانعكاساً لما تركز عليه مجموعة NMDC في توجهاتها المستقبلية نحو تعزيز مكانتها العالمية الرائدة، واستثمار فرص النمو الاقتصادي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وضمان مرونة واستدامة الأعمال في مشاريعها المختلفة، وسلاسل الامداد، وصلت قيمة الأعمال المتراكمة في النصف الأول من العام 2024 إلى 72.6 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي والاستراتيجي للمجموعة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تمثل هذه القيمية نحو 6 أضعاف إيرادات النصف الأول.

وشهدت المجموعة نمواً كبيراً في قيمة أصولها، التي وصلت إلى 28.501 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنةً بـ 20.847 مليار درهم في نهاية العام 2023، بزيادة قدرها 7.654 مليار درهم.

وسجلت المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2024،ارتفاع لافت في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.784 مليار درهم، مقارنةً بـ 3.556 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام 2023، فيما سجلت المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2024 صافي أرباح بزيادة كبيرة نسبتها 42% ليصل إلى 820 مليون درهم مقارنةً بـ 578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام 2023، إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 929 مليون درهم، مقارنة بـ 506 ملايين درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام 2023.

وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC: "يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مضيفاً أن قيادة سموهما تمثل مصدر إلهام لنا وحافزاً يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام. كما تعكس هذه الإنجازات حرصنا على مواكبة رؤية سموهما عبر الالتزام بدعم مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة العالمية".

وأضاف سعادته: "نحن فخورون بما حققناه في مجموعة NMDC؛ فأداؤنا المالي الملفت يمثل شهادة على سعينا المستمر نحو التميز في مشاريعنا وتنفيذها وفق رؤية وخطط استراتيجية، وهو ما ساهم، إلى جانب نجاحنا المستمر في تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج إضافية مميزة عبر تعزيز ريادتنا في القطاع. كما أن هذه الإنجازات تعكس التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتنمية المواهب المحلية، بما يتلاءم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات".

و أعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، عن عميق امتنانه للقيادة الرشيدة والمساهمين الأساسيين في الشركة على دعمهم اللامحدود، وأضاف: "إن الأداء المتميز للنصف الأول من العام هو ثمرة متابعة ودعم مجلس إدارة المجموعة. خططنا ونفذنا وشهدنا تقدمًا ملحوظًا في المشاريع الرئيسية، ووسعنا محفظتنا بعقود جديدة، وعززنا مكانتنا القيادية في السوق. استراتيجيتنا - التي تتسم بالاستبصار والابتكار والالتزام بالتميز - مكّنتنا من تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج مالية مذهلة. نتطلع إلى المستقبل مع التركيز على خلق القيمة المستدامة لمساهمينا وتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالنا عالميًا."

والجدير بالذكر، أن مجموعة NMDC أبرمت خلال العام 2024 العديد من العقود المهمة في إطار جهودها نحو تعزيز مكانتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية، محققةً أداء قوياً يعكس قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً. ومن أبرز هذه العقود، مشروع توسيع قناة القرم في أبوظبي، بعد حصولها على خطاب ترسية من شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقيمة 35.2 مليون دولار. وفي فترة سابقة من العام الحالي، كلفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مجموعة NMDC بمشروعين رئيسيين ضخمين، هما مشروع إنشاء جزيرة النوف الاصطناعية بقيمة 136.787 مليون دولار، ومشروع استصلاح جزيرة داس بقيمة 56.907 مليون دولار. ويعكس هذان العقدان قدرة مجموعة NMDC على التعامل مع المشاريع الضخمة وتنامي مكانتها في أسواق رئيسية بالغة الأهمية.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا