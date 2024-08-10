دولة الإمارات، أبوظبي: حصلت شركة NMDC إينيرجي على اعتراف برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويشكل هذا الإنجاز الجديد للشركة إضافة جديدة على رصيد إنجازاتها الرائدة في الثورة الصناعة الرابعة، ويعكس جهودها في تبني التحول الرقمي في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وتسخيرها لأحدث التقنيات التي تدعم الكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام، وتدفع القدرة التنافسية في القطاع الصناعي إلى آفاق أرحب في دولة الإمارات.

يعد برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، ركن التكنولوجيا المتقدمة لمشروع 300 مليار "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، والذي يسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الدولة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز وتنويع الكفاءة الصناعية في دولة الإمارات، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويأتي تصنيف شركة NMDC إينيرجي كشركة رائدة ضمن برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، بعد أدائها الاستثنائي عبر العديد من الإدارات في تقييم مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي طورته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كأول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، والممارسات المستدامة من لدى شركات التصنيع.

إلى ذلك، أدى التزام شركة NMDC إينيرجي في برنامج المحتوى الوطني (ICV)، إلى تعزيز المحتوى الوطني بشكل ملحوظ وبنسبة 84.15%، ما يعكس مساهمات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات، من خلال التصنيع والخدمات والاستثمارات المحلية، كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على تكامل وانسجام أهداف واستراتيجيات شركة NMDC إينيرجي مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات بشأن التنوع الاقتصادي والارتقاء بالقدرة الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "الاعتراف بنا كقائد رقمي في تقنيات الجيل الرابع من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا هو دليل على الجهود الرائدة التي تبذلها NMDC Energy في مجال التحول الرقمي والابتكار. شهادة تؤكد التزامنا باستخدام أحدث التقنيات ليس فقط لتحسين الكفاءة التشغيلية، بل أيضًا لدفع النمو المستدام وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي لدولة الإمارات. تتماشى إنجازاتنا في الرقمنة وتعزيز القيمة المحلية بشكل كامل مع استراتيجية الإمارات الطموحة ‘مشروع 300 مليار’. بينما نستمر في دفع حدود التقدم التكنولوجي، فإننا نعمل على خلق بيئة من التعاون ونقل المعرفة وتطوير المهارات، مما يسهم في رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.”

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي: "إن هذه الشهادة الوطنية، والاعتراف بشركة NMDC إينيرجي كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي للصناعة 4.0 من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يمثل إنجازاً هاماً للشركة، ويجسد التزامنا الاستراتيجي بتعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية من خلال دمج تقنيات الصناعة 4.0، وتبني التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بما يواكب جهودنا في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 300 مليار، والتي تستهدف تعزيز وتنويع القدرات الصناعية للدولة ليكون قطاعاً تنافسياً ومستداماً على مستوى العالم".

وأضاف الظاهري: "يشمل تركيزنا في الشركة على التكامل التكنولوجي، وتطوير منظومة عمل مبتكرة تدعم القطاع الصناعي في الدولة، ونولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار بالكفاءات والمواهب الوطنية، في إطار استراتيجياتنا الرامية إلى دعم قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وكذلك القطاع الصناعي المرن والمستدام، ما يخلق قيمة حقيقة جديدة تدعم أهداف التنوع الاقتصادي في الدولة".

وجدير بالذكر، أن شركة NMDC إينيرجي أظهرت خلال مشاركتها في النسخة الأخيرة من منتدى اصنع في الإمارات، التزامها برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من الابتكارات والتقنيات المتطورة ومنها؛ ، جهاز الواقع المعزز المصمم لتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بالمعلومات الضرورية عبر شاشة مثبتة على الرأس تدعم الصوت، وعملت هذه التكنولوجيا على تعزيز السلامة والكفاءة في إنجاز المهام، وكذلك أنظمة الواقع المعزز التي تستفيد من البيانات الممسوحة ضوئيا بالليزر لإنشاء بيئات افتراضية والمساعدة في تخطيط المشروع وتقييم المخاطر.

كما قدمت الشركة تقنية التوأم الرقمي الخاصة بها، والتي تولد نماذج افتراضية للأصول المادية مثل الآبار والمنصات وخطوط الأنابيب، وهي نماذج ضرورية لمراقبة الأداء والتحكم فيه وتحسينه. كما سلطت شركة NMDC إينيرجي الضوء على استخدامها للمركبات والروبوتات والتطبيقات غير المأهولة ، التي تم تجهيزها للمهام تحت سطح الماء، والتي تشتهر بدقتها، لتوفر أجهزة الاستشعار المتكاملة فيها، وقدرتها على نقل البيانات في الوقت الفعلي.

تعزز هذه التقنيات الرائدة مكانة شركة NMDC إينيرجي كإحدى الشركات الرائدة ضمن برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، ما يرسخ الابتكار ويضع معايير جديدة في قطاع الطاقة.

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