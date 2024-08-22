دولة الإمارات، أبوظبي: فازت مجموعة NMDC بعقد جديد قيمته أكثر من 200 مليون دولار من مجموعة "أدنوك"، لأعمال التجريف البحري الرئيسية في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يقدم أول منشأة تعمل بالطاقة النظيفة، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعكس الدور الفعّال لمجموعة NMDC في تنفيذ المشاريع العملاقة والحيوية، وقدرتها على تسخير خبرتها الطويلة في تجهيز البنية التحتية البحرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويسلط الضوء على جهودها في دعم مشاريع الطاقة الحيوية على مستوى العالم.

ويتضمن العقد إجراء عمليات التجريف المتكاملة لإزالة إلى نحو 15 مليون متر مكعب من المواد، عبر قناة بطول 5 كيلومترات وبعرض 245 متراً، كما ستعمل مجموعة NMDC على تثبيت أدوات المساعدة الملاحية الحيوية الرئيسية، بما يضمن الوصول البحري الآمن إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

يقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون التابع لمجموعة أدنوك في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، وسيضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بقدرة تصديرية إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، ويضع استخدام المنشأة للمحركات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة ضمن أقل المصانع والمنشآت المعنية بالغاز الطبيعي المسال كثافة كربونية في العالم.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: " يدعم فوز المجموعة بهذا العقد الجديد لمشروع الغاز الطبيعي المسال الرائد من مجموعة أدنوك، استراتيجياتنا وأهدافنا التشغيلية لتحقيق الريادة العالمية في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بمجال البنية التحتية البحرية المتطورة والحيوية، وهذا التعاون الجديد مع مجموعة أدنوك يعزز علاقتنا معها باعتبارها من أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة، ويؤكد على التزامنا بدعم التحول والتقدم في قطاع الطاقة بدولة الإمارات إلى آفاق واعدة في المستقبل".

وأضاف زغلول: " في مجموعة NMDC نحن ملتزمون بتنفيذ هذا المشروع الجديد، بدقة وكفاءة عالية، مع مراعاة المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة والمسؤولية البيئة والاستدامة، حيث سنعمل من خلال نهجنا المبتكر وخبرتنا التشغيلية الكبيرة على تطوير البنية التحتية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الكربون، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات في مشهد الطاقة العالمي".

ومن جانبه، قال المهندس نيلز دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC دريدجينج اند مارين: "نفتخر بهذا التعاون الجديد مع مجموعة أدنوك خلال هذا المشروع الحيوي للتجريف البحري، ما يدل على الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق عملنا المتخصص في عمليات التجريف والتخطيط الواسعة، مدعوماً بأسطول كبير ومتطور من المعدات والحلول المبتكرة، التي تضمن نجاحنا المشترك خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكداً على التزام الشركة بدعم رؤية دولة الإمارات، ونهجها الراسخ لتصح دولة ذي مكانة عالمية رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، حيث يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للدولة".

ويعزز هذا المشروع الاستراتيجي دور مجموعة NMDC في توسيع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات، ويرسخ مكانة الدولة كمورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي في خارطة قطاع الطاقة العالمي، بما يتماشى مع التزامها بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والحد من انبعاثات الكربون.

وجدير بالذكر، أن مجموعة NMDC حصلت في وقت سابق من شهر يونيو، من خلال شركة NMDC Energy التابعة لها، وبالتعاون مع شركة Technip Energies، على عقد من شركة أدنوك بقيمة 5.5 مليار دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية.

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