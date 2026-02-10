الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة سافي للألعاب عن توقيع مذكرة تفاهم مع استوديو NMBRS، الاستديو العالمي المتخصص في المؤثرات البصرية والإنتاج السينمائي ومقره ستوكهولم، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القدرات الإبداعية والتقنية المتقدمة ضمن منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

وترسم مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك لتمكين الاستديو من تقديم خدماته المتخصصة انطلاقاً من المملكة، إلى جانب دعم تطوير المواهب المحلية ونقل المعرفة والخبرات إلى المهنيين والمبدعين السعوديين. وعلى هامش مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها خلال قمة D.I.C.E. لصناعة ألعاب الفيديو في مدينة لاس فيغاس، ستدعم مجموعة سافي الاستديو في تأسيس حضور تشغيلي محلي في مدينة الرياض.

ويتخصص الاستديو في قطاعي الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث يقدم عروضاً ترويجية عالية الجودة للألعاب، ومقاطع سينمائية، وسرديات بصرية متقدمة، إضافة إلى محتوى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي (Real-time 3D) لصالح نخبة من الشركات العالمية. ويتمتع الاستوديو بخبرة واسعة في العمل على سلاسل ألعاب كبرى مثل Battlefield وValorant وDune وCall of Duty، فضلاً عن شراكاته مع فعاليات رياضات إلكترونية عالمية مرموقة، من بينها كأس العالم للرياضات الإلكترونية وبطولة League of Legends Worlds، ما يعكس قدرته على تحويل القصص إلى تجارب بصرية وسينمائية عالية التأثير.

وفي هذا السياق، صرّح فيكتور هيدستروم، المؤسس لاستديو NMBRS، قائلاً:"تمثل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. ونتطلع إلى العمل مع مجموعة سافي لتعزيز حضورنا في السوق، وبناء شراكات مستقبلية واعدة، والمساهمة في تطوير المواهب المحلية".

من جانبها، قالت د. نيكا نور، النائب الأول للرئيس ورئيس تطوير الأعمال الدولية في مجموعة سافي:

"يتمتع استوديو NMBRS بمستوى استثنائي من القدرات الإبداعية والتقنية، ويعكس توسعها في المملكة العربية السعودية الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومن خلال تأسيس عمليات مشتركة في المملكة، نُسهم في تعزيز المنظومة المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الناشئة."

وتشمل مجالات التعاون المستقبلية أيضاً استكشاف وتطوير مفاهيم ملكية فكرية أصلية مستوحاة من الثقافة السعودية، مع إشراك المواهب المحلية في مختلف مراحل التطوير الإبداعي. وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القدرات الإبداعية وخلق فرص نوعية لتطوير المواهب.

نبذة عن مجموعة سافي للألعاب

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

https://savvygames.com/

نبذة عن استوديو NMBRS

NMBRS استوديو مؤثرات بصرية وإنتاج سينمائي مقره ستوكهولم، ومتخصصاً في إنتاج العروض الترويجية عالية الجودة، والمقاطع السينمائية، والمحتوى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. يعمل الاستوديو مع كبرى شركات النشر والتطوير ومنظمي الفعاليات لتقديم سرد بصري طموح عبر إطلاقات الألعاب والفعاليات الحية والمحتوى الأصلي. ويجمع الاستديو بين الإخراج الإبداعي والتنفيذ التقني المتقدم والخبرة العميقة في صناعة الألعاب لإنتاج تجارب سينمائية تتواصل مع الجماهير حول العالم.

https://nmbrs.studio/

-انتهى-

#بياناتشركات