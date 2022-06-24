يُعدّ قطاع النقل بالشاحنات جزءاً مهماً من الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بكثير من البلدان الأخرى. ووفقاً للجمعية الأمريكية للنقل بالشاحنات، تنقل الشاحنات 72.5 في المائة من شحنات البلاد من حيث الوزن. ويسرّ شركة "NLT" التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، أن توفر للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة للاستثمار في قطاع النقل بالشاحنات المزدهر بالولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – (بزنيس واير/"ايتوس واير"): يُمثل قطاع النقل بالشاحنات في الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من خدمات النقل في البلاد. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجمعية الأمريكية للنقل بالشاحنات (إيه تي إيه)، تنقل الشاحنات 72.5 في المائة من شحنات البلاد من حيث الوزن في وقت يكافح فيه القطاع للعثور على سائقين مؤهلين. وتُشير تقديرات وزارة النقل الأمريكية أن نحو 300 ألف سائق شاحنة يغادرون القطاع سنوياً، على الرغم من زيادة الطلب على الشحن. ولذلك، ارتقت شركة "Next Level Trucking" (NLT) إلى مستوى التحدي المتمثل في تلبية الطلب وإيجاد حلّ لنقص اليد العاملة من خلال تزويد المستثمرين بفرصة للاستثمار في هذا القطاع المزدهر من خلال برنامج الاستثمار في النقل بالشاحنات.

وفي هذا السياق، علق Jay Whitley، الرئيس التنفيذي لشركة "NLT" قائلاً: "توفّر ’Next Level Trucking‘ للمستثمرين الأفراد فرصة لكسب دخل إضافي من أنشطة النقل من خلال الاستثمار في الشاحنات. فمثلاً، بلغت عائدات أفضل الشاحنات 320 ألف دولار أمريكي خلال عام 2021. وتتزايد أهمية برنامجنا الاستثماري، الذي يعتمد على البيانات الحالية والتقييمات التحليلية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل يومياً.

يُدير الجانب التشغيلي للاستثمار متخصصون في النقل.

أوضح وايتلي أنّه يمكن للمستثمرين الاستفادة من 120 عاماً من الخبرة التشغيلية السليمة لشركة "NLT" في قطاع النقل بالشاحنات، وقال: "يُعدّ عرض برنامج ’NLT‘ فرصة استثمارية جاهزة يُمكنهم اغتنامها. وتمتاز شركتنا بأعوام مديدة من التميز التشغيلي وبإدارتها التي تضم سائقين مرخصين. ولن يضطر المستثمرون الأفراد الذين يساهمون في رأس المال إلى التعامل مع الإدارة اليومية للشركة، حيث تُشرف فرق الخبراء في ’NLT‘ على العملية".

ليس من الضروري أن يمتلك المستثمرون أي معرفة في القطاع

وأشار وايتلي إلى أنّ "NLT" جعلت الاستثمار دون أي خبرة مُسبقة في القطاع أمراً ممكناً، وقال: "يمكن الحصول على أولى عوائد الاستثمار في نهاية السنة الأولى. ونوفّر لمستثمرينا الخيار الاستراتيجي لزيادة استدامة رؤوس أموالهم بجهد ضئيل. وتتوفر تفاصيل حول هذا البرنامج المبتكر والمتوفر بأربعة صيغ مختلفة على موقعنا على شبكة الإنترنت".

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Jay Whitley

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