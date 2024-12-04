إطلاق NIO House خطوة رئيسية في توسع " NIO " على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوة رئيسية في توسع " " على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. NIO House وجهة لمستخدمي " NIO " توفر تجربة متميزة على مساحة 970 متراً مربعاً.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، أول مركز NIO House في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابع لشركةNIO ، الرائدة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة.

وقام معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركةCYVN Holdings ، باصطحاب سموه في جولة في المركز لاطلاعه على أحدث التقنيات والابتكارات التي توصلت إليها NIO بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات وتجارب للزوار.

حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، إضافة إلى ويليام لي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةNIO ، وليهونغ تشين، المؤسس المشارك ورئيس شركة NIO.

وتعد هذه الخطوة الهامة بدايةً لتوسع شركة NIO في سوق دولة الإمارات، وتأتي تأكيدا لالتزام الشركة تجاه قاعدة مستخدميها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يأتي إطلاق المركز الجديد بعد أيام قليلة من احتفال NIO بمرور 10 سنوات على تأسيسها، مما يسلط الضوء على مسيرة العلامة التجارية الحافلة بالابتكار والنمو.

ويشكل افتتاح المركز الجديد خطوة هامة للتوسع في المنطقة، وذلك في أعقاب تأسيس شركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة CYVN Holdings الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث يعزز هذا التعاون حضور علامة NIO في المنطقة، ويمهد الطريق لإحراز تقدم كبير في مجال تصنيع المركبات الكهربائية ودعم قاعدة مستخدمين NIO المتزايدة في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، تركز NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مشاريع بحثية مبتكرة لدعم الجيل القادم من المركبات الكهربائية، والاستفادة من البنية التحتية القوية في أبوظبي والتزامها بالاستدامة.

وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن دعم إمارة أبوظبي للابتكار والاستدامة والصناعات المتطورة يجعلها مركزاً عالمياً للشركات التي تركز على استشراف المستقبل، كما أن موقعها الاستراتيجي، إلى جانب تبني مبادرات استراتيجية مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، يخلق بيئة مثالية تساعد شركات التكنولوجيا والسيارات على تحقيق النمو والازدهار. وتعكس متانة البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارة بما يتماشى مع أهداف NIO ويسهم في تحقيقها."

وأضاف: "يؤكد إطلاق NIO House في أبوظبي التزامنا المشترك بدفع عجلة النقل المستدام وخلق تجارب فريدة تسهم في تحسين جودة الحياة."

ويقع NIO House في جزيرة الماريه، المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي، ويحتضن مول الغاليريا في جزيرة الماريه NIO House، الذي يتماشى مع الطابع الفخم والأنيق للجزيرة حيث يمنح مستخدمين NIO تجربة استثنائية، تضيف إلى الرفاهية التي توفرها مركبات NIO المميزة، كما يدعو الزوار لاستكشاف رحلة فريدة من نوعها تعكس روح الأناقة والفخامة.

من جهته، علّق ويليام لي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NIO قائلاً: "يشكل NIO House أبوظبي إضافة بارزة إلى شبكتنا العالمية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما نحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس شركة NIO، يعكس هذا الفصل الجديد في رحلة توسعنا، التزامنا تجاه المنطقة، وكذلك مهمتنا في تشكيل مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً من خلال إعادة تعريف مفهوم التنقل للمستخدمين حول العالم. ويشكل افتتاح NIO House خطوة أساسية لتوسيع انتشارنا في دولة الإمارات. وسنعمل في الأشهر المقبلة على توسيع شبكتنا، وبنيتنا التحتية وتقديم مساهمات ذات مغزى للمجتمع المحلي من خلال NIO House."

وجرى تصميم NIO House ليُلبّي احتياجات ومتطلبات المستخدمين في الإمارات، حيث يوفر بيئة جاذبة للابتكار توفر تجارب متميزة. ويمتد المركز على مساحة 970 متراً مربعاً، ويضم صالات ومساحات للفعاليات والاجتماعات، ومعرضاً للسيارات الكهربائية الذكية المتطورة من NIO، ومقهى يقدم بعض المشروبات المستوحاة من الدولة.

تأسست NIO في نوفمبر 2014، وتمكنت من ترسيخ مكانتها بسرعة كشركة رائدة في سوق المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، حيث قامت بتأسيس شبكة من المستخدمين والموظفين والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وجرى افتتاح أول NIO House في بكين عام 2017، ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 173 NIO House في مختلف أنحاء العالم أصبح الكثير منها جزءاً من المعالم الشهيرة للمدن الموجودة فيها. وتخدم NIO حالياً أكثر من 619,000 مستخدم على مستوى العالم. وفي عام 2023 وحده، انضم أكثر من 107,000 مستخدم جديد إلى NIO، مما يعكس شعبية العلامة المتزايدة وريادتها في قطاع المركبات الكهربائية.

لمزيد من المعلومات حول NIO House أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.nio.com/ar_AE/nio-house

نبذة عن NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركة من شركات NIO الرائدة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. وجرى تأسيس الشركة بالشراكة مع CYVN Holdings، والمتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال حلول النقل. وتتعاون NIO وCYVN لدفع عجلة الابتكارات التقنية، وتوسيع حضور شركة NIO في سوق المنطقة، وتعزيز التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

وتعمل NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2024، حيث يقع مقرها الإقليمي في أبوظبي. وتخطط الشركة لتوسيع شبكتها في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم أحدث تقنيات وخدمات المركبات الكهربائية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وتأسست شركة NIO في نوفمبر 2014 وهي مدرجة في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة. وتعمل الشركة تحت علامتين رئيسيتين هما NIO وONVO. ومع التركيز على تطوير التقنيات الأساسية، جمعت العلامة التجارية ما يزيد على 9,100 براءة اختراع مع حلول شهر يونيو 2024، وأنشأت مجموعة كاملة تضم 12 مساراً تقنياً.

وتمتلك NIO مرافق للبحث والتطوير والتصنيع في كل من شنغهاي وهيفاي وبكين ونانجينغ وسنزن وهانغزو وسان خوسيه وميونيخ وأكسفورد وبرلين وبودابست وسنغافورة. كما نجحت الشركة في تأسيس شبكات للمبيعات والخدمات في كل من الصين والنرويج وألمانيا وهولندا والسويد والدانمارك.

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