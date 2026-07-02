أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تسليم 40,597 مركبة خلال شهر يونيو 2026، محققةً أعلى مستوى شهري لعمليات التسليم منذ بداية العام، مع نمو سنوي بلغ 62.9%.

وشملت عمليات التسليم 21,908 مركبة من سيارات NIO الكهربائية الفاخرة، بزيادة سنوية قدرها 50.1%، إلى جانب 11,743 مركبة من العلامة التجارية ONVO المتخصصة في السيارات الكهربائية الذكية الموجهة للعائلات، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 83.5%، و6,946 مركبة من العلامة التجارية firefly للسيارات الكهربائية الذكية الصغيرة عالية الجودة، بزيادة سنوية بلغت 76.7%.

كما أظهرت نتائج الشركة للنصف الأول من عام 2026 تحقيق رقم قياسي في عمليات التسليم، بإجمالي 191,123 مركبة، بزيادة سنوية قدرها 67.4%. وبلغت تسليمات علامة NIO التجارية 119,488 مركبة، بزيادة 60.5% على أساس سنوي، فيما سلّمت علامة ONVO التجارية 42,463 مركبة، بنمو سنوي قدره 60.5%، بينما سجلت علامة firefly التجارية 29,172 مركبة، محققةً نمواً سنوياً لافتاً بلغ 271.9%. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المركبات التي سلّمتها شركة NIO Inc. حتى الآن إلى 1,188,715 مركبة.

وللمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على تحديث تسليمات NIO Inc. لشهر يونيو والربع الثاني من عام 2026 من خلال زيارة الرابط هنا.

نبذة عن شركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركة تابعة لمجموعة NIO الرائدة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. وجرى تأسيس الشركة بالتعاون مع CYVN Holdings، وهي شركة قابضة استثمارية مملوكة لحكومة أبوظبي. وتتعاون كلا من NIO و CYVNلدفع عجلة الابتكارات التقنية، وتوسيع حضور NIO في سوق المنطقة، وتعزيز التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

وتعمل NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2024، حيث يقع مقرها الإقليمي في أبوظبي. وتخطط لتوسيع حضورها في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم أحدث تقنيات وخدمات المركبات الكهربائية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

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