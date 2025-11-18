مجمع سكني عصري يقع ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "وجهة الفرسان" في شمال شرقي الرياض، ويضم 1150 وحدة سكنية كبيرة الحجم ومساحات خضراء واسعة ومرافق مناسبة للعائلات في بيئة حضرية متكاملة

المشروع يقع على بُعد دقائق من مطار الملك خالد الدولي وبالقرب من مراكز الأعمال والتعليم والرعاية الصحية والترفيه الرئيسية، ما يوفر للمقيمين سهولة الوصول والراحة اليومية في إحدى أبرز مناطق النمو في الرياض والتي تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل مشروع مدينة الملك سلمان الجوية ومعرض إكسبو 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "ازدهار للتطوير العقاري" عن إطلاق المجمع السكني الجديد مشروع "مشاعل الفرسان"، الذي يقع ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "وجهة الفرسان" في شمال شرقي مدينة الرياض. يتم تطوير هذا المشروع بالشراكة مع NHC ، ويسهم في إعادة تعريف الحياة الحضرية العصرية من خلال منازل صُممت بعناية وبيئة محيطة تركز على أسلوب الحياة العصري وتلبي احتياجات العائلات والمهنيين والأجيال القادمة.

يمتد المشروع على مساحةٍ تزيد على 159 ألف متر مربع، ويضم 26 مبنىً سكنيًا توفر 1,150 وحدةً بتصاميم عصرية ومساحاتٍ خضراء، ضمن بيئةٍ متكاملة تتيح للعائلات أسلوبَ حياةٍ عصريًا متناغمًا .يوفر المجمع السكني خياراتٍ متنوعة تبدأ من شققٍ بغرفة نوم واحدة وصولًا إلى أربع غرف نوم، مدعومةً بمواقف واسعة للسيارات، وسهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق ضمن المخطط الرئيسي الشامل.

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على بُعد دقائق من مطار الملك خالد الدولي، وقربه من جامعة الأميرة نورة والمناطق التجارية والترفيهية الرئيسية. كما يستفيد من موقعه ضمن منطقة تشهد نمواً سريعاً بفضل مشروعات كبرى مثل مدينة الملك سلمان الجوية ومعرض إكسبو 2030، ما يمنح سكانه سهولة وصول وراحة يومية عالية.

وتعليقاً على المشروع، قال السيد عبد المحسن بن فواز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري: "مشروع ’مشاعل الفرسان‘ ليس مجرد عنوان سكني، بل هو مجتمع متكامل مصمم لتلبية احتياجات الحياة العصرية. ونسعى من خلال شراكتنا مع NHC، إلى تقديم حي سكني يتيح للعائلات والأفراد النمو والتواصل والاستمتاع بنمط حياة يتميز بالراحة وسهولة الوصول والمساحات المصممة بعناية. وبإطلاق هذا المشروع، نفخر بالمساهمة في مواصلة دفع عجلة التنمية في واحدة من أكثر مناطق الرياض استراتيجية وسرعة في التطور".

وبفضل مزج المشروع بين التصميم العصري والمساحات الخضراء المفتوحة والمرافق المتكاملة، من المقرر أن يرسي "مشاعل الفرسان" معياراً جديداً للحياة السكنية في شمال شرق الرياض، ويستقطب السكان الذين يبحثون عن التواصل والراحة والقيمة على المدى الطويل.

ازدهار للتطوير العقاري، وهي جزء من مجموعة فواز الحكير ، تعمل على إعادة تشكيل المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية، ملتزمة بتحسين جودة الحياة في المدن. تركز الشركة على تطوير مشاريع عالية الجودة ومتميزة (مكتبية، تجارية، وسكنية) في المدن الرئيسية، لتساهم بذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030. تهدف ازدهار إلى تحقيق مساحة تأجيرية تتجاوز مليون متر مربع وتسليم 10,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع التركيز على النمو المستدام، والابتكار في التصميم، والتفوق في جميع مراحل التطوير.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Ezdihar.com.

