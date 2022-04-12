· استلمت القوات الجوية الأميرية القطرية أول مروحيتين من طراز NH90 للمهام البحرية، وذلك من خط التجميع النهائي من منشأة فينيسيا تيسيرا (إيطاليا).

· القوات الجوية الأميرية القطرية هي من أبرز مستخدمي لمروحيات ليوناردو NH90 حيث تشغل النسختان TTH لعدد من العمليات البرية والمهام البحرية.

· إلى جانب عملها كمقاول رئيسي للبرنامج العام، ليوناردو مسؤولة عن التجميع النهائي والتسليم لـ 12 طائرة هليكوبتر NH90 NFH من منشأة فينيسيا تيسيرا، إضافةً إلى تقديم الدعم الشامل وحزمة خدمات الصيانة والتدريب والبنية التحتية المرتبطة بها.

· برنامج المروحية NH90، الذي يديره المشروع المشترك "إن إتش إندستريز" (NHIndustries)، هو أضخم برنامج طائرات هليكوبتر عسكرية في أوروبا، مع ما يقرب من 470 وحدة في الخدمة بجميع أنحاء العالم. وسجلت المنصة حوالي 330,000 ساعة طيران في مجموعة واسعة من الظروف الجوية والبيئية على البر والبحر.

روما- شهد برنامج NH90 التابع للقوات الجوية الأميرية القطرية تحقيق إنجاز مهمٍ جديدٍ مع تسليم أول مروحيتين من طراز NFH في 31 مارس الماضي، والذي جاء وفقاً للالتزامات التعاقدية، خلال حفل رسمي أُقيم بمقر خط التجميع النهائي ل "ليوناردو فينيس تيسيرا NH90" في إيطاليا بحضور ممثلين عن القوات الجوية الأميرية القطرية وشركة ليوناردو وشركة "إن إتش إندستريز" لتصنيع المروحيات. يأتي هذا الحدث بعد تسليم أول طائرة TTH للعمليات البرية من منشأة شركة إيرباص هيليكوبترز (Airbus Helicopters) بمنطقة مارينيان في فرنسا في ديسمبر 2021، بينما تم تسليم TTH الثانية في وقتٍ قريب. تم عرض أول طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية التابعة لشركة NFH للجمهور في قطر في 18 ديسمبر 2021 خلال اليوم الوطني للدولة.

معلومات عن برنامج هليكوبتر NH90 في قطر

يتضمن برنامج NH90 في قطر 16 مروحية NH90 من النسخة TTH للعمليات البرية، و12 مروحية NH90 من النسخة NFH للمهام البحرية، بالإضافة إلى دعم شامل وحزمة خدمات الصيانة والتدريب والبنية التحتية المرتبطة بها. القوات الجوية الأميرية القطرية هي من أبرز الجهات المستخدمة لمروحية ليوناردو NH90 ، وهي تملك النسختين TTH وNFH من طراز NH90. البرنامج يتميز بإمكانية التوسع المستقبلي مع القدرة على إضافة 6 + 6 وحدات عبر تنويع مميزات النسختين TTH وNFH. وبالإضافة إلى العمل كمقاول رئيسي للبرنامج العام، تضطلع ليوناردو بمسؤولية التجميع النهائي، وتسليم 12 مروحية NH90 NFH من منشأة فينيسيا تيسيرا. تقوم الشركة أيضاً بتقديم أجهزة المحاكاة، والمساعدات التدريبية، ودعم الصيانة الشامل وحزم خدمات التدريب لأطقم الطائرات وفني الصيانة. وتساهم ليوناردو وتدعم تكامل العديد من إلكترونيات الطيران وحمولات المستشعرات، بما في ذلك النظام الكهروضوئي ليوناردو LEOSS-T HD، ومسجل الفيديو عالي الدقة ونظام التعرف التلقائي، ورابط الفيديو التكتيكي، والشاشة فائقة الوضوح لوحدات التحكم في المقصورة. أما إيرباص هيليكوبترز فهي مسؤولة عن التجميع النهائي لطائرات NH90 TTH الستة عشر. وستستمر عمليات التسليم حتى عام 2025.

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ملاحظة للمحررين حول مساهمة ليوناردو في مروحية NH90

ليوناردو مسؤولة أو تساهم في تصميم وإنتاج ودمج مجموعة واسعة من مكونات وأنظمة NH90 الهامة. يتضمن ذلك جسم الطائرة الخلفي، والنظام الهيدروليكي لعلبة التروس الرئيسية، والأنماط العلوية لنظام التحكم التلقائي في الطيران (AFCS)، ونظام إدارة المصنع، وتكامل محطة الطاقة، ونظام مهام NFH (دمج السونار، والرادار، والبصريات الكهربائية، والوصلة التكتيكية، ونظام الحرب الإلكترونية، وتقنية التحقيق في تحديد الصديق من العدو (IFF)، وتسجيل فيديو المهمات، وإدارة أنظمة الأسلحة بما في ذلك صواريخ جو – أرض، وطوربيدات لمقاومة المضادات الأرضية (ASuW)، ومهام

مكافحة الغواصات (ASW). وتقدم ليوناردو أيضاً إمكانات أخرى؛ تشمل: نظام مراقبة تجنب الإعاقة بالليزر (LOAM)، والنظام الكهروضوئي LEOSS-T (تم اختياره أيضاً من قبل البحرية الألمانية لبرنامج طائرات الهليكوبتر NH90 متعدد المهام الجديد)، بالإضافة إلى مركبة محمولة على المحور، وبنادق جاتلينج لعملاء محددين.

ملاحظة للمحررين على مروحية NH90

يُعد برنامج NH90 أضخم برنامج مروحياتٍ عسكرية في أوروبا، وهو الخيار الأمثل للعمليات الحديثة بفضل هيكل الطائرة المصنع من مواد مركبةٍ بالكامل، والذي يتميز بمقصورةٍ كبيرةٍ، ونسبة قوة إلى الوزن ممتازة ومجموعة واسعة من المعدات. يتميز البرنامج بنظام تحكم طيران رباعي الاتجاه لتقليل عبء المهام على الطيار وتحسين خصائص التعامل مع الرحلة. وهو متوفر بنوعين رئيسيين: أحدهما مخصص للعمليات البحرية NH90 NFH (مروحية فرقاطة الناتو)، وآخر للعمليات البرية TTH (مروحية النقل التكتيكي). واليوم، تنتشر قرابة 470 مروحية NH90 من كلتا النسختين في جميع أنحاء العالم. وقد سجلت الطائرات العاملة قرابة 330 ألف ساعة طيران في ظروفٍ جويةٍ مختلفةٍ، على الأرض وعبر البحر.

حول شركة "إن إتش إندستريز"

شركة "إن إتش إندستريز" هي أضخم مشروع مشترك لتصنيع المروحيات في تاريخ أوروبا، وهي من الشركات الرائدة في إنتاج أحدث جيل من المروحيات العسكرية، وتختص بتصميم وتصنيع ودعم مروحيات NH90. كما أنها تقدم الأفضل في صناعة الطائرات العمودية والدفاعية الأوروبية. الشركة مملوكة لشركة إيرباص هيليكوبترز (62.5%)، وليوناردو (32%)، وجيه كيه إن فوكر (5.5%)، وتتميز بتاريخٍ طويلٍ وحافلٍ بالمنجزات في عالم الطيران، حيث توظف خبراتها ومعرفتها الطويلة لتقديم أفضل المنتجات على الإطلاق.

لمزيد من المعلومات: www.nhindustries.com

نبذة عن ليوناردو:

وتُعد "ليوناردو" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العالية، وهي من ضمن أبرز عشرة شركات على مستوى العالم في مجال الطيران والدفاع والأمن، وهي الشركة الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع "ليوناردو"، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل أيضاً من خلال شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس" Leonardo DRS المتخصصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات ("إيه تي آر" ATR، و"إم بي دي أيه" MBDA، و"تيليسبازيو" Telespazio، و"تاليس ألينيا سبيس" Thales Alenia Space، و"أفيو" Avio). ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من خبرتها وريادتها في مجالات التكنولوجية والمنتجات، مثل طائرات الهليكوبتر، والطائرات النفاثة، وأجزاء هياكل الطائرات، والإلكترونيات، والأمن السيبراني، والفضاء، تعد "ليوناردو" من أبرز المنافسين في أهم الأسواق الدولية. وفي العام 2020، سجلت الشركة المدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية (LDO) إيرادات موحدة بلغت 13.4 مليار يورو، وقامت باستثمار 1.6 مليار يورو في مجال البحث والتطوير. كما كانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) منذ العام 2010، وأصبحت مؤسسة رائدة في قطاع الطيران والفضاء ضمن المؤشر في العام 2021. ليوناردو مدرجةٌ أيضاً ضمن مؤشر MIB ESG.

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