مجموعة رموز NFT من طرازات الطائرات ثلاثية الأبعاد تعود بالفائدة على أصحابها وتدعم شراء الوقود المستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن الإطلاق المرتقب لأول مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والتي تحمل اسم "EY-ZERO1".

وتضم السلسلة المستندة إلى المنفعة عشرة نماذج لطائرات ثلاثية الأبعاد بتفاصيل عالية الدقة، تحمل كل منها كسوة أو طلاءً مختلفًا لهياكل طائرات الاتحاد للطيران بوينغ 787 دريملاينر. ويبلغ العدد الإجمالي لتشكيلة التذكارات المحدودة، 2003 تذكارًا ترمز إلى العام الذي تأسست فيه الاتحاد للطيران، وستطرح للبيع تمام الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يوليو. وتضم المقتنيات التذكارية طائرة الاتحاد التي تحمل ألوان طلاء مانشستر سيتي لكرة القدم، وطائرة غرينلاينر.

في هذا الخصوص، تحدّث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "إننا في غاية السعادة بإطلاق أول مجموعة "EY ZERO" من الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي لن تمنح محبي جمع المقتنيات وعشاق الطيران والمسافرين عملاً فنيًا فريدًا من نوعه وحسب، بل ستعود إليهم بفوائد كثيرة ملموسة على صعيد نمط الحياة والسفر مع الاتحاد للطيران."

"تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من تقنيات الميتافيرس ثورة على صعيد الاقتصاد الرقمي، ونحن فخورون بانضمامنا لأوائل شركات الطيران العالمية، في البحث واستكشاف ما يمكن أن تتيحه مثل هذه الميزة الجديدة لعملائنا."

بمجرّد شراء واحدة من تلك الرموز غير القابلة للاستبدال يحصل الشاري على عضوية من الفئة الفضية في برنامج ولاء المسافرين ضيف الاتحاد لعام كامل، مع إمكانية فوز 10 أشخاص من حملة الرموز غير القابلة للاستبدال بتذاكر طائرات مجانية مع الاتحاد للطيران. كما يحظى مقتنو تلك الرموز على أولوية الوصول المسبق للتشكيلة المقبلة من الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس المستقبلية المخطط لها من قبل الشركة بوصفها جزءًا من استراتيجيتها Web3.

واحتفاءً بالتشكيلة الجديدة، ستقدّم الاتحاد للطيران هدايا هي عبارة عن 20 من الرموز غير القابلة للاستبدال للأشخاص الذي يقومون بالتسجيل المسبق عبر الموقع etihad.com/zero1 بحلول 16 يوليو. وستقدّر قيمة كل رمز بمبلغ 349 دولار أمريكي إضافة للضريبة عبر الموقع etihad.arcube.io، ويُغلق باب البيع في 18 أغسطس تمام الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي للإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال ستكون متوافرة للشراء أيضًا عبر متجر مكافآت ضيف الاتحاد، ما يعني أن السبعين مليون عضو من أعضاء برنامج ضيف الاتحاد سيتمكنون من استبدال أميالهم مقابل تلك الرموز.

سيتم سك مجموعة EY-ZERO1 على بلوك تشين بوليغون/Polygon لكفاءة الوقود، وستتعاون الاتحاد للطيران مع Aerial لتتبع الانبعاثات الكربونية للرموز غير القابلة للاستبدال. إضافة إلى ذلك، وبهدف تعويض البصمة الكربونية لهذا المشروع بأكمله، ستخصص الشركة كافة إيرادات المجموعة لشراء وقود الطيران المستدام لعام 2022.

ويختتم السيد دوغلاس كلامه بالقول: "إلى جانب القيمة الفنية لألوان كسوات طائراتنا، صممت الرموز غير القابلة للاستبدال بالكفاءة الممكنة لدعم جهود الاتحاد للطيران الأوسع نطاقًا على صعيد الاستدامة والتخلص من الابنعاثات الكربونية."

لمزيد من المعلومات، يمكن متابعة حساب الاتحاد للطيران المخصص للرموز غير القابلة للاستبدال عبر تويتر ((@etihadNFT وقناة ديسكورد/ Discord (https://discord.gg/etihad).

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع الجهة التالية:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

هاتف متحرك: +971 50 818 9596

بريد إلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae