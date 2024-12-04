أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها ورعايتها لمعرض NEXUS، أحد أبرز المنصات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال في الكويت. تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الشركة بدعم المبادرات المحلية التي تسهم في تعزيز تطور القطاع التكنولوجي، وتمكين الشركات والأعمال الناشئة في هذا المجال.

يعدّ NEXUS الحدث الأهم في مجال التكنولوجيا والابتكار على مستوى الكويت، حيث سيُقام في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في قاعة الأرينا. ويجمع تحت سقفه أكثر من 60 شركة رائدة من مختلف القطاعات، مع تخصيص مساحة لاستعراض أحدث التقنيات. كما يتضمن الحدث سلسلة من المؤتمرات وورش العمل التي يديرها خبراء متخصصون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. ولأول مرة، سيشهد NEXUS تحدياً فريداً، حيث ستتنافس 100 شركة ناشئة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 30,000 دينار كويتي، مما يجعله منصة مميزة للابتكار وريادة الأعمال.

باعتبارها شركة انطلقت من الكويت، تسعى "طلبات" إلى لعب دور فعال في دعم المشروعات التي تواكب رؤية البلاد نحو مستقبل أكثر تقدماً. و بالاستفادة من خبراتها ومواردها، تركز الشركة على تعزيز المبادرات التي تجمع بين قادة الأعمال، رواد المستقبل، وأفراد المجتمع. ويهدف هذا النهج إلى بناء اقتصاد مستدام يرتكز على أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يسهم في تعزيز التنافسية المحلية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، علّق السيد بدر الغانم، نائب الرئيس و المدير العام - لطلبات الكويت، قائلاً: "باعتبارنا من أوائل المنصات الرقمية في الكويت، نؤمن في "طلبات" بأن الابتكار في المجال التكنولوجي هو أحد أهم المفتاح لتحقيق النمو، عبر خلق فرص عمل مبتكرة، تُنشّط سوق العمل. نحن فخورون بدعم NEXUS الكويت، التي تعد منصة تلهم الأفكار الجديدة وتعزز التنمية الاقتصادية. ومن خلال هذه الرعاية، نجدد التزامنا بتمكين الشركات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً للكويت".

هذا وتسعى "طلبات" دائما إلى تعزيز دورها في دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ عبر توفير الأدوات اللازمة والموارد الإستراتيجية، التي تساعدها على التنافس والنجاح. كما تساهم الشركة في تفعيل دورها كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

عن طلبات:

تُعد "طلبات" المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق.

وتوفر منصة "طلبات" عبر الإنترنت، للعملاء طريقة مريحة ومخصصة وبسيطة لطلب الطعام ومنتجات البقالة والمنتجات الضرورية الأخرى من مجموعة واسعة من المطاعم وتجار التجزئة ("الشركاء"). وتستفيد منصتنا من التأثيرات القوية للشبكة، حيث يساهم كل عنصر من عناصر سوقنا الثلاثي الأطراف (أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65 ألف شريك نشط و119 ألف سائق توصيل نشط) في تعزيز عجلة النمو.

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