الرياض، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE)-- أبرمت شركة NextEra، المشروع المشترك بين LTIMindtree وAramco Digital شراكة مع منصة ServiceNow المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتخصصة في مجال التحول الرقمي، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي على نطاق واسع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نطاقها الأوسع، وفي إطار هذه الشراكة، ستؤسس شركة NextEra مركزًا محليًا في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، أما ServiceNow، فستؤسس مركزًا للتميز لتدريب وتأهيل القوى المحلية بالمهارات الرقمية.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة ServiceNow في الإدارة الذكية للأعمال والخدمات المتميزة التي تقدمها NextEra. ومن أبرز المزايا توفر عروض Agentic Central المعتمدة على منصة ServiceNow ومنظومتها. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذه الشراكة ستسهم في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الوكيلية عبر البيئات المؤسسية عن طريق الاستفادة من قدرات ServiceNow الأساسية وقدرات وخدمات NextEra المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، ستلبي هذه الشراكة أيضًا بعضًا من أهم المتطلبات في هذه المنطقة، مثل واجهة مستخدم باللغة العربية وحلول محلية قوية تستجيب للاحتياجات الإقليمية الفريدة وتواجه التحديات التجارية.

ستسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور ServiceNow في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل أحد المحاور الأساسية لهذه الشراكة في تطوير منصات موجهة نحو خدمة صناعات متنوعة، وذلك لمواجهة التحديات الواقعية في مجالات، مثل الطاقة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) والقطاع العام والمشروعات العملاقة. ثم إنَّ هذه المنصات تهدف إلى تحقيق أثر ملموس يُمكّن المؤسسات من تحديث الأنظمة القديمة وتعزيز المرونة وتطوير منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات تجربة الموظفين، ومن ثَم تحقيق مستويات جديدة من التميز التشغيلي.

صرحت دينا أبو عنق، المدير التنفيذي لشركة NextEra؛ ونائب المدير التنفيذي لشركة LTIMindtree، قائلة: "عن طريق الجمع بين الخبرة الإقليمية التي تتمتع بها شركة NextEra والنماذج التشغيلية البارزة لشركة LTIMindtree والقدرة على تقديم الخدمات "فورًا" في المملكة، إلى جانب منصة ServiceNow الفاعلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نتمتع بإمكانات فريدة تؤهلنا لمساعدة المؤسسات على إعادة تصور المستقبل الرقمي. ثم إنَّ هذه الشراكة تمثل خطوة جريئة نحو المستقبل ونحو تنفيذ مهمتنا الهادفة إلى تقديم نتائج من شأنها إحداث تغيير جذري في المؤسسات الكائنة في المملكة. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ هذا يعكس التزامنا بتوفير فرص عمل جديدة وتنمية المواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا في المنطقة".

صرح سيف مشاط، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ServiceNow، قائلاً: "يعكس تعاوننا البنَّاء مع NextEra التزام ServiceNow بدفع عجلة التغيير الهادف في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إذ إننا بتكاتفنا معًا، سنعمل على تمكين العملاء عن طريق آليات عمل ذكية ومنصات قابلة للتطوير وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها الانطلاق بعنصري المرونة والنمو إلى مستويات جديدة".

تمثل هذه الشراكة نقطة التقاء بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة العميقة في مختلف الصناعات والرؤية الإقليمية. إنَّها تشكل إنجازًا مهمًا على صعيد دفع عجلة التحول الرقمي في كل أنحاء المنطقة، عن طريق الجمع بين الابتكار العالمي والأثر المحلي، ويأتي ذلك انسجامًا مع التزام NextEra بمنح الأولوية لتنفيذ سياسة "السعودة" والتوافق مع رؤية السعودية 2030، بدعم من LTIMindtree.

نبذة عن NextEra:

تُعدّ NextEra شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا من الجيل التالي كائنة في المملكة العربية السعودية تأسست كمشروع مشترك بين شركة Aramco Digital المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية التابعة لشركة Aramco، وشركة LTIMindtree الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية. إنَّنا نقدم خدمات تكنولوجيا معلومات محلية ونعمل على دفع عجلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعة 4.0 والتقنيات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. إضافةً إلى ذلك، تقدم NextEra حلولاً مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك لما تتمتع به من إمكانات فريدة تؤهلها للمزج بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية، وعن طريق تحسين العمليات وتعزيز آليات الابتكار في القطاعات الحيوية، فإننا نهدف إلى لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل المملكة العربية السعودية الرقمي.

