بنية نتسكوب التحتية المحلية الخاصة بسحابة NewEdge توفر وصولاً آمناً وفعالاً لكامل الشرق الأوسط، وتعزز من السعة والتغطية لتوفر قدرات أكبر لخدمة العملاء من الشركات المحلية والدولية

مراكز البيانات الجديدة تعد من استثمارات نتسكوب الاستراتيجية التي تهدف لتوسعة سحابة NewEdge الخاصة لتشمل كامل منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الحكومية الكبيرة للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة نتسكوب الرائدة في حلول حافة خدمات الوصول الآمن (SASE)، عن توسيع سحابة NewEdge الخاصة بها في الشرق الأوسط ورفدها بأربعة مراكز بيانات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستوفر هذه التوسعة للشبكة قدرات أكبر لخدمة العملاء من الشركات المحلية في المنطقة والشركات متعددة الجنسيات.

وتأتي توسعة سحابة NewEdge تأكيداً على التزام نتسكوب الراسخ بحماية البيانات والمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومواكبةً للازدهار الكبير الذي تشهده سوق مراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار بحلول العام 2028 مقارنة مع 3.44 مليار دولار في العام 2022، وذلك بفضل البرامج والمبادرات المميزة التي أطلقتها حكومات المنطقة مثل رؤية "نحن الإمارات 2031"، و"رؤية السعودية 2030".

وبهذه المناسبة، قال مرهف علوان، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لدى صيدليات الدواء السعودية، إحدى عملاء شركة "نتسكوب": "من المهم جداً بالنسبة لنا أن يتم تخزين البيانات، ومعالجتها في المملكة العربية السعودية. كنا في السابق نستخدم بنية نتسكوب التحتية الموجودة في منطقة الخليج للاستفادة من المزايا التكنولوجية المتقدمة، أما الآن فيمكننا استخدام البنية التحتية المحلية في المملكة، والتي ستمكننا من توفير تجارب تقنية أفضل لعملائنا، وستتيح لنا الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية".

وستساهم إضافة مراكز البيانات الجديدة لسحابة (NewEdge) في تعزيز تبني نهج الأمان القائم على الثقة المعدومة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط. كما ستسهم هذه التوسعة في تقديم خدمات داخلية وخارجية فورية لواجهة برمجة التطبيقات (API) مثل جدران الحماية السحابية (FWaaS)، وبوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، والوصول الشبكي القائم على نهج الثقة المعدومة (ZTNA)، والإدارة الأمنية السحابية أو المقدمة كخدمة (CSPM)، والإدارة الأمنية للامتثال السحابي أو المقدم كخدمة (SSPM).

من جانبه، قال جوناثان ميبستيد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "نتسكوب": "بالرغم من مساهمة عمليات الرقمنة المتسارعة في تمكين الشركات في المنطقة من توفير تجربة أفضل للعملاء أو المستخدمين، إلا أنها لا تزال تواجه تحدياً في التعامل مع المشهد المتطور والمتغير للتهديدات السيبرانية. تحرص الشركات في المنطقة على اعتماد نهج الخدمات الأمنية لحافة الشبكة (SSE) الذي يدعم نماذج العمل الهجينة، والتقنيات السحابية، ويضمن تأمين البيانات أينما كانت. ومع ذلك، فإن التحديات التي تعيق التقدم وتعطل العملية تتمثل في القدرة على مواكبة المتطلبات التنظيمية التي تفرض قيوداً صارمةً على حماية البيانات، والتزامات أماكن تخزين هذه البيانات في المنطقة. وهذا هو السبب الذي دفعنا للاستثمار في بنية تحتية قوية في المنطقة كجزء من عروض خدمتنا الموزعة والمخصصة لحافة الشبكة. ونظرًا لقدرتها على تدقيق كميات هائلة من البيانات محليًا، دون الحاجة إلى عمليات النقل المعقدة أو الاعتماد على آليات نقل البيانات العامة التي لا يمكن التنبؤ بها، فقد أبدى عملاؤنا ثقتهم الكبيرة بسحابة NewEdge التي تفتح فرصاً جديدةً لنا لخدمة الشركات في المملكة العربية السعودية".

وتعتبر سحابة NewEdge السحابة الأمنية الخاصة الأكبر والأفضل أداءً على مستوى العالم، والتي تدعم خدمات الأمان الفورية لمنصة حافة خدمات الوصول الآمن من نتسكوب، بما يسمح نشر الخدمات الأمنية على حافة الشبكة كلما لزم الأمر. وقد تم هندسة هذه الشبكة دون المساومة على مزايا الأداء عند نشر ميزات الأمان. وتمتاز سحابة NewEdge بتكاملها التام مع شبكات توصيل الويب أو المحتوى الأكثر استخداماً، إضافة إلى أبرز مزودي الخدمات السحابية والخدمات البرمجية المقدمة كخدمة (SaaS) لتوفير وصول سريع ومحسّن إلى المحتوى والتطبيقات والبيانات الحساسة للشركات.

لمعرفة المزيد حول شبكة NewEdge، يرجى زيارة: https://www.netskope.com/platform/newedge

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نبذة عن شركة نتسكوب

نتسكوب هي الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول حافة خدمات الوصول الآمن (SASE)، والتي تساعد الشركات على اعتماد نهج الأمان القائم على الثقة المعدومة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لحماية البينات والتصدي للتهديدات السيبرانية. تمتاز منصة نتسكوب بالسرعة وسهولة الاستخدام، وتوفر للشركة وصولاً وأماناً فورياً للأشخاص والأجهزة والبيانات أينما كانوا. تساعد نتسكوب العملاء على الحد من المخاطر والارتقاء بالأداء وامتلاك رؤية شاملة لمختلف النشاطات الشبكية على السحابة أو الويب أو التطبيقات. يولي آلاف العملاء ثقتهم بنتسكوب ويستخدمون سحابة NewEdge الخاصة بها لمواجهة التهديدات المتطورة والمخاطر الجديدة والتحولات التقنية والتغييرات التنظيمية والمتطلبات التنظيمية الجديدة. تفضل بزيارة netskope.com لمعرفة كيف يمكن لشركة نتسكوب مساعدة العملاء على تبني حلول حافة خدمات الوصول الآمن (SASE) الخاصة بهم.