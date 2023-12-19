‎القاهرة : تعلن شركه بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموا، عن قيام شركة نبت ("NEPIT")، إحدى الشركات التابعة لبلتون كابيتال ومنصتها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي عن انها تسير في إجراءات الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية ("الشركة الوطنية")، شركة مساهمة مصرية رائدة في مجال إنتاج التقاوي والبذور بقيمة ١٤٠ مليون جنيه، علما بان الأسهم المباعة من ضمن الأسهم المملوكة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية. وسوف يستحق لشركة نبت أي أرباح يتقرر توزيعها تتعلق بتلك الأسهم.

والجدير بالذكر أن شركة نبت سوف تقوم بالاستحواذ على حصة في أسهم الشركة الوطنية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة، والمتوقع ان تنتهي قبل نهاية العام الحالي، مع مراعاة جميع أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

في حالة تحقيق الشركة الوطنية نتائج تشغيلية ومالية تتوافق مع ما تم استهدافه بالإضافة الى استيفاء بعض الشروط التشغيلية والمالية الخاصة بالشركة، كذلك بعد الانتهاء من انتاج واستحداث اصناف وسلالات جديدة، سوف تقوم شركة نبت بسداد مبالغ اضافية قد تصل بحد اقصى الى ١٦٦ مليون جنيه على عدة مراحل خلال الفترة القادمة. في جميع الاحوال لن تتعدى قيمة الصفقة 306 مليون جنيه بحد اقصى وذلك حال سداد كامل المبالغ الإضافية واستيفاء جميع الشروط التشغيلية والمالية المستهدفة للشركة الوطنية.

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عن شركة نبت NEPIT

شركة نبت ("NEPIT")، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون كابيتال. توجه شركة نبت الاستثمارات في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الغذاء والزراعة والصناعات الغذائية التصديرية والتكنولوجيا الزراعية كأحد الأولويات الرئيسية. حيث تسعى إلى تعزيز التنمية وتحقيق النمو المستدام في هذه القطاعات الحيوية.

عن بلتون كابيتال:

بلتون كابيتال، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، وتعد ذراع الاستثمارات المباشرة لشركة بلتون المالية القابضة. تقوم بلتون كابيتال بتوجيه الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والأغذية والزراعة والاستثمار العقاري والبنية التحتية والصناعات التصديرية.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

عن الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية:

تأسست الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية (شركة مساهمة مصرية) في عام ١٩٨١. تهدف الشركة الي التعاقد وانتاج واستحداث أصناف وسلالات جديدة وهجين الحاصلات الزراعية التي تثبت امتيازها في الإنتاج وتوفير هذه التقاوي للمزارعين، كما تهدف الشركة الي توزيع التقاوي والبذور الزراعية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.