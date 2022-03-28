تشمل منصة NEOPAY أعمال خدمات قبول المدفوعات لدى التجار الرائدة من المشرق، والتي تقوم بمعالجة أكثر من 22 مليار دولار من المجموع السنوي للمدفوعات عبر قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية

NEOPAY ستوفر خدمات الإصدار وخدمات قبول المدفوعات للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية المختلفة

تعتبر NEOPAY من بين أكبر 3 جهات لقبول المدفوعات الخاصة بالتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة( وشركة رائدة في الجيل القادم من المدفوعات الرقمية للمؤسسات والتجار الأكثر نمواً)

تعيين فيبور مندهادا بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استكمال عملية تحويل وحدة المدفوعات الحالية IDFAA لخدمات الدفع، إلى شركة فرعية جديدة مدارة ومملوكة بالكامل تحت اسم NEOPAY.

وتستفيد شركة NEOPAY من أحدث التقنيات والابتكارات في مجال معالجة البطاقات وأنظمة قبول المدفوعات لدى التجار، وأنظمة معالجة عمليات نقل الأموال، وأنظمة نقاط البيع لتوفير تجربة دفع سلسة ومريحة للتجار والعملاء.

وتستند الشركة الفرعية الجديدة إلى النجاح اللافت لأعمال قبول المدفوعات الحالية لدى بنك المشرق، والتي تقوم بمعالجة أكثر من 22 مليار دولار أمريكي من المدفوعات سنويًا عبر قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية. وستعمل NEOPAY على توحيد أنظمة الدفع الحالية ودمجها في منصة واحدة متكاملة.

ويأتي إطلاق NEOPAY في مرحلة مهمة في قطاع المدفوعات، حيث نشهد زيادة هائلة في المدفوعات الرقمية، إذ كشفت إحصائيات صدرت مؤخرًا بأن أكثر من 70% من الناس يميلون لإجراء عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تسجيل ارتفاع سنوي هائل في استخدام البطاقات الائتمانية وتطبيقات الهاتف المحمول لإجراء المدفوعات.

تعتبر NEOPAY واحدة من بين أفضل ثلاث بنوك لقبول المدفوعات لدى التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت أحجام المدفوعات عبر المشرق ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 50% في عام 2021 مقارنة مع 2020، وقامت وحدة أعمال قبول المدفوعات لدى التجار بمعالجة ما يزيد عن 300 مليون معاملة خلال عام 2021، مع نمو أحجام التجارة الإلكترونية بمعدل يزيد عن 170% مقارنة بعام 2020.

وبهذه المناسبة، قال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "يمثل إطلاق NEOPAY التي يديرها ويشغلها بنك المشرق، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز نمو أعمال المدفوعات في المشرق، وتمكيننا من ترسيخ دورنا الرائد في فضاء مجال المدفوعات المتطور. نحن نتمتع بمكانة رائدة في مجال تقديم منتجات الدفع متعددة القنوات، التي توفر قيمة إضافية للعملاء، سواء من خلال نقاط البيع أو حلول التكامل المبتكرة التي تتوافق مع آليات تسجيل المدفوعات النقدية وحلول الدفع عبر أجهزة الدفع ذاتية الخدمة والتحويل والهاتف المحمول. ومع الزيادة المستمرة في شعبية المدفوعات الرقمية، يسعدنا أن نعمل على إطلاق هذه الخدمة الجديدة لترسيخ مكانتنا كأكبر بنوك قبول مدفوعات التجارة الإلكترونية وأسرعها نموًا في دولة الإمارات".

من جانبه، قال فيبور مندهادا، الرئيس التنفيذي لـNEOPAY: "نحن نسعى باستمرار لتوفير حلول تساعد العملاء والمواطنين وشركات العام القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. ويعتبر إطلاق NEOPAY دليلًا إضافيًا على التزامنا المستمر برسم مستقبل المدفوعات في المنطقة. ويجمع هذا الكيان الجديد المستقل بين قوة علامة المشرق وأحدث التقنيات لتعزيز أجندة نمو شركتنا".

وتشمل مجالات اختصاص الشركة خدمات قبول المدفوعات لدى التجار ومعالجة عمليات الإصدار ومنصات الدفع الخاصة بالمستهلكين، إلى جانب توفير خدمات قيمة مضافة مثل تحديث البيانات وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وغيرها من حلول البرمجيات الأخرى. كما تتيح هذه المنصة للتجار الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من خدمات "البرمجيات كخدمة" (SAAS) القائمة على حزم تخطيط موارد المؤسسات، مع تزويدها بحلول دفع متكاملة تعزز قدرتها على إطلاق أعمالها وإدارتها بسلاسة.

وتوفر NEOPAY باقة من التقنيات الحديثة التي تشمل نظام معالجة البطاقات ونظام قبول المدفوعات لدى التجار، وخدمات معالجة عمليات نقل الأموال، وتقنية بوابة الدفع، وبرمجيات ومحطات نقاط البيع. وجميع هذه الأنظمة معتمدة من قبل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) لضمان الالتزام بالمعايير العالمية لأمن البيانات. كما ستتم معالجة جميع عمليات تحويل الأموال داخلياً عبر أنظمة تكنولوجية مملوكة ومعتمدة من قبل البنك.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com