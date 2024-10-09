دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسيع خيارات الدفع للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال البدء بقبول بطاقات جيوَن من خلال نقاط بيع (NEOPAY).

ويعد جيوَن نظام دفع آمن تم تطويره محلياً، مصمم خصيصاً لسوق الإمارات العربية المتحدة ويضاهي الأنظمة العالمية المماثلة، كما أنه مملوك ومدار من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتيح التعاون مع الاتحاد للمدفوعات للعملاء استخدام بطاقات جيوَن لدى جميع التجار الذين يقبلون خدمة دفع NEOPAY من المشرق في جميع أنحاء الإمارات، مما يوفر حلول دفع أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فيبور موندادا، الرئيس التنفيذي لـ NEOPAY في المشرق: "يمثل تعاوننا مع الاتحاد للمدفوعات للبدء بقبول بطاقات جيوَن من خلال نقاط بيع NEOPAY إنجازاً كبيراً ومهماً، إذ يساهم بتوسيع نطاق شبكة NEOPAY، وإتاحة تنفيذ معاملات سلسة، من شأنها تمكين العملاء بشكل أكبر في مجال الدفع. ونحن نواصل من خلال NEOPAY التزامنا الراسخ بدعم الابتكار وتشكيل مستقبل قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل تعاوننا مع الشركاء الرئيسيين في مجال المدفوعات، مثل NEOPAY، خطوة مهمة في طرح بطاقات جيوَن، إذ أنه يضمن لحاملي هذه البطاقات وصولاً فورياً وسلساً إلى حلول الدفع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وعند إصدارنا أول بطاقة جيوَن، عملنا على ضمان أن تعمل هذه البطاقة بسلاسة من خلال نقاط البيع لدى التجار وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الأخرى، وذلك من خلال التركيز على تحقيق قبول واسع النطاق لهذه البطاقة، مما يعزز الثقة بها ويساهم بتمكين الأفراد والشركات على حد سواء".

هذا وتم تصميم بطاقة جيوَن من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات لتعزيز الشمول المالي، وخفض تكاليف المعاملات، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى إطلاق هذه البطاقة مع الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات والمتمثل في التحول إلى اقتصاد رقمي من خلال تقديم طريقة موثوقة وآمنة للمقيمين لدفع ثمن السلع والخدمات من خلال جميع نقاط البيع، بما في ذلك NEOPAY من المشرق. ويمكن للعملاء الحصول على بطاقة جيوَن من البنك أو المؤسسة المالية التي يتعاملون معها.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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