القاهرة : أعلنت شركة جذور، ، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة حسام فهمي للاستشارات، بهدف تطوير الرؤية الاستراتيجية ومفهوم التشغيل وخطة التأجير الخاصة بمشروعها التجاري والإداري متعدد الاستخدامات "نيو Neo "، في قلب القاهرة الجديدة، والذي يستهدف توفير تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والخدمات المتخصصة في مكان واحد.

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية جذور الهادفة إلى تقديم مشروعات عقارية مبتكرة قائمة على المفهوم والهوية الواضحة، بما يتجاوز النماذج التقليدية للمشروعات التجارية والإدارية، وذلك لتقديم تجربة فريدة للمستثمرين والزوار والعلامات التجارية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمشروع وترسيخ مكانة الشركة في السوق العقاري المصري.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة حسام فهمي للاستشارات إعداد خطة متكاملة لتطوير المفهوم العام المشروع ورؤيته الاستراتيجية، بما يتضمن تحديد الهوية الفريدة لـ "نيو"، وتحقيق التوازن بين مختلف الأنشطة والخدمات داخل المشروع. كما ستتولى تقديم الاستشارات الخاصة بخطة التأجير التجاري والإداري، بهدف بناء منظومة متكاملة من المستأجرين والعلامات التجارية التي تتوافق مع هوية المشروع وأهدافه طويلة المدى.

أعرب السيد حسام رضا، الرئيس التنفيذي لشركة جذور ، عن سعادته بالتعاون مع شركة حسام فهمي للاستشارات لتطوير مشروع "نيو"، وقال: "نؤمن في جذور بأهمية وجود رؤية واضحة وهوية متكاملة وتجربة مدروسة لضمان استدامة أي مشروع على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة نستهدف تقديم نموذج جديد للمشروعات التجارية والإدارية يقوم على التخطيط الاستراتيجي واختيار الأنشطة والعلامات التجارية لبناء وجهة متكاملة تقدم قيمة حقيقية للمستثمرين والمستأجرين والزوار."

وأكد حسام فهمي، المؤسس ومطور العلامات التجارية بشركة حسام فهمي للاستشارات، حرص جذور على تطوير مفهوم متفرد لمشروع "نيو" كوجهة نابضة بالحياة قادرة على استقطاب أفضل العلامات التجارية وتقديم تجربة مختلفة ومستدامة. وأضاف: "نعمل على توظيف خبراتنا في بناء وتطوير المفاهيم التجارية الناجحة لوضع استراتيجية متكاملة للمشروع، تضمن تحقيق أعلى قيمة تشغيلية وتجارية، وتعزز من مكانته كوجهة جاذبة ومؤثرة داخل السوق."

والجدير بالذكر أن مشروع "نيو" يقع في موقع استراتيجي على شارع النائب العام – طريق النصر، بجوار مكتب النائب العام، على مساحة تمتد إلى نحو 4.5 فدان، وهو مركز تجاري متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وعيادات طبية ومكاتب إدارية، بتصميم معماري حديث يعكس روح الابتكار التي تتبناها جذور في جميع مشروعاتها. يستهدف المشروع شريحة متنوعة من المستثمرين والأطباء والشركات الباحثة عن مواقع استراتيجية ومساحات أعمال متكاملة

وتعد شركة جذور شريكاً استراتيجياً في بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مستدامة للعملاء والشركاء، بما يدعم خطط التوسع والنمو، ويعكس رؤية الشركة طويلة الأمد لتطوير مشروعات عقارية متكاملة قائمة على الابتكار والتميز وتقدم قيمة حقيقية ومستدامة للسوق والعملاء والشركاء على حد سواء.

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