القاهرة: شاركت شركة چذور ، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، في فعاليات معرض The Direct Expo (TDE) ، أحد أبرز المعارض العقارية المتخصصة في السوق المصرية، حيث استعرضت الشركة أحدث الفرص الاستثمارية والسكنية ضمن اثنين من مشروعاتها الرائدة، وهما مشروع "نيو" Neo التجاري ومشروع” جى ايست" J East السكني، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقديم مشروعات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء الباحثين عن قيمة حقيقية ومستدامة في القطاع العقاري المصري.

وشهد جناح الشركة إقبالاً من الزوار والعملاء الراغبين في التعرف على المشروعات التي تطورها چذور في القاهرة الجديدة، حيث استعرضت الشركة رؤيتها القائمة على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع العمراني والتنمية المستدامة.

وسلطت الشركة الضوء خلال المعرض على مشروع "نيو" التجاري، الذي يمثل نموذجاً متطوراً للمشروعات متعددة الاستخدامات، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية في موقع استراتيجي مميز بالقاهرة الجديدة، بما يوفر بيئة أعمال متكاملة وفرصاً استثمارية واعدة تحقق عوائد قوية للمستثمرين، كما يتميز المشروع بتصميم عصري حديث وأنظمة سداد مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية.

كما استعرضت مشروع جى ايست "J East" السكني، والذي يعد أحد أبرز مشروعاتها في القاهرة الجديدة، حيث يقدم تجربة معيشية عصرية ترتكز على جودة الحياة والتصميم الحديث والموقع المتميز بالقرب من أهم المحاور والخدمات الرئيسية، ويجمع المشروع بين المقومات السكنية والاستثمارية من خلال وحدات متنوعة وخطط سداد مرنة تناسب مختلف العملاء وتلبي تطلعات الباحثين عن السكن والاستثمار في آن واحد.

قال السيد حسام رضا، الرئيس التنفيذي لشركة چذور: "جاءت مشاركتنا في معرض The Direct Expo انطلاقاً من حرصنا على التواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين واستعراض المشروعات التي تعكس فلسفة چذور في تطوير مجتمعات متكاملة تحقق قيمة مستدامة، خاصة وأننا نؤمن بأن السوق العقاري المصري يواصل تقديم فرص نمو واعدة مدعومة بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف المدن الجديدة."

والجدير بالذكر أن شركة چذور تمتلك محفظة استثمارات تقترب من 13 مليار جنيه، وتتبنى استراتيجية تعتمد على الابتكار والتنوع والتطوير المتكامل، فيما حقق مشروع "نيو"Neo التجاري مبيعات تجاوزت 30% من إجمالي المشروع، بينما بلغت نسبة المبيعات في مشروع جى ايست "J East" نحو 50%، بما يعكس الثقة المتزايدة في مشروعات الشركة ومكانتها المتنامية في السوق العقارية المصرية.

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