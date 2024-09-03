البحرين: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق منصة NEO CORP، وهي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتعزيز تجربة العملاء من الشركات في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.

وتوفر هذه المنصة الجديدة من المشرق إمكانية الوصول إلى مجموعة متميزة من خدمات إدارة النقد والتجارة، بما في ذلك خدمات الحسابات والمدفوعات والتحصيل وخدمات التجارة للاستيراد والتصدير والضمانات، عبر واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعل رحلة العميل رقمية بالكامل ويزيد من كفاءتها. ويتيح تصميم هذه المنصة التي تعتمد نظاماً مبسطاً للغاية، الوصول إلى أكثر من 80٪ من جميع الوظائف بنقرة واحدة فقط.

وتوفر المنصة البيانات والتحليلات بشكل فوري مما يتيح للشركات اتخاذ القرارات بسرعة ودقة، كما أنها تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمكّن العملاء من الوصول إلى المعلومات المهمة وإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان. وتضمن مميزات الأمان المتقدمة التي تتمتع بها المنصة إجراء جميع المعاملات بشكل آمن، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمعلومات الحساسة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المنصة، قال أحمد ديات، الرئيس الإقليمي لمشرق البحرين: "يسعدني الإعلان عن إطلاق منصة NEO CORP لعملائنا من الشركات في البحرين، لا سيما وأن هذه المنصة الجديدة تمثل التزامنا الراسخ بتمكين وتوفير قدرات مبتكرة لعملائنا وتعزيز حضورنا طويل الأمد في المملكة. وقد بات بإمكان المشرق الآن من خلال توفير منصة تركز على توفير تجربة رقمية أسرع وأكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام لعملاء المشرق، وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال معلومات متاحة بشكل فوري، تمكن الشركات في البحرين من تبسيط عملياتها المصرفية وتحقيق كفاءة مالية أكبر".

جدير بالذكر أن منصة NEO CORP من المشرق مصممة استناداً إلى فهم عميق للاحتياجات الفريدة للعملاء من الشركات، وطلبهم المتزايد على خدمات رقمية كاملة وفعّالة. وقد تم تطوير هذه المنصة باستخدام أحدث بنية خدمات سحابية أصلية قابلة للتطوير مع القدرة على تقديم خدماتها من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول وواجهات برمجة تطبيقات متطورة. كما توفر واجهات برمجة التطبيقات هذه أيضاً اتصالاً مباشراً بتطبيقات عملاء الشركة ومواقع التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد والمنظومات الصناعية بشكل عام.

من جانبه، قال فيكتور بينا، رئيس الخدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "يتمثل هدفنا النهائي في أن نكون البنك الأكثر تقدماً وإلهاماً في المنطقة، ونحن نسعى لتحقيق هدفنا هذا عبر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتقديم تجربة عملاء فائقة. ويتيح توافقنا مع القطاعات الصناعية وخبرتنا العميقة في السوق ميزة مهمة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، حيث لا تعد منصاتنا، مثل NEO CORP، مجرد خدمات مستقلة، بل أجزاء محورية من منظومة أوسع تضع العملاء في صميم عملياتنا. ونحن سعداء للغاية بتوسيع نطاق منصة NEO CORP، ومواصلة دفع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية للشركات في البحرين".

هذا ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة NEO CORP في دول أخرى في منطقة الخليج خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تؤكد التزام البنك بتعزيز حضوره الإقليمي عن طريق إتاحة أفضل الحلول الرقمية في مجال الخدمات المصرفية.

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