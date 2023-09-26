أعلنت شركة NCB Developments تعاقدها مع شركة الاستشاريون العرب محرم و باخوم أحد أهم وأكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات محليا وعالميا وذلك للإشراف على تنفيذ التصميمات الهندسية والمعمارية لمشروعي فيرتي و 'InnoView 'في العاصمة الإدارية.

وقال الدكتور جرجس اللاوندي رئيس مجلس إدارة،NCB Developments إن الشركة تستهدف تقديم منتج عقارى يتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعد التعاقد مع “محرم باخوم” إضافة قوية للمشروع، حيث تبحث الشركة عن المتخصصين فى كل مجال للاهتمام بأدق التفاصيل..



وأضاف المهندس وليد لاوندي رئيس القطاع الهندسي لشركة NCB للتطوير العقاري وعضو مجلس الادارة أن الادارة الهندسية كانت حريصة علي التميز في جميع مشروعاتها لذا حرصت علي التعاقد مع محرم و باخوم أحد أهم وأكبر شركات الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات محليا وعالميا وذلك للاشراف على تنفيذ التصميمات الهندسية .



و صرح احمد مهدي الرئيس التنفيذي للشركة بأنه حجم المبيعات في مشروعات الشركة يعكس ثقه عملاء NCB في مصداقية الشركة و المكانة التي احتلتها بين الطورين مشيرا إلي أن الشركة تدرس حاليا اكثر من فرصة لتطوير مشروع جديد سياحي ساحلي ما بين السخنة و الساحل الشمالي في خلال ٢٠٢٣ ليكون اضافة جديدة في سجل نجاحات و انجازات الشركة و لتكوين محفظة عقارية متنوعة في الانشطة من حيث الوحدات التجارية و الادارية و الطبية بمشروعي العاصمة الادارية و الوحدات السكنية و الفندقية في مشروع التجمع الخامس .



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