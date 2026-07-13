النصرالله:

« NBK Grow » برنامج إرشاد مؤسسي يمتد على مدار 18 شهراً في رحلة تطويرية متكاملة

» برنامج إرشاد مؤسسي يمتد على مدار 18 شهراً في رحلة تطويرية متكاملة نهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات في مجالات التكنولوجيا والبيانات قادر على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة

تعزيز الكفاءات التقنية وتطوير القيادات الشابة يأتي في صميم استراتيجيتنا لتحقيق الريادة في القطاع المصرفي

في إطار استراتيجيته الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ريادته في التحول الرقمي والابتكار، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامج «NBK Grow»، وهو برنامج إرشاد مؤسسي منظّم يهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات في مجالات التكنولوجيا والبيانات، وتسريع تطوير المواهب التقنية الواعدة داخل البنك من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة.

ويأتي إطلاق البرنامج تأكيداً على التزام البنك ببناء بيئة عمل قائمة على التعلم المستمر وتبادل المعرفة، بما يعكس حرصه على بناء كوادر تقنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتسريع وتيرته داخل البنك.

ويعتمد برنامج «NBK Grow» على نهج إرشادي متكامل يقوم على مواءمة المشاركين مع مرشدين ذوي خبرة من قيادات وخبراء مجالات التكنولوجيا والبيانات والتحول الرقمي داخل البنك، بما يتيح بناء علاقات مهنية فعّالة تسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وتعزيز جاهزية المشاركين للنمو والتقدم في مساراتهم المهنية.

ويُعد البرنامج رحلة تطويرية متكاملة تمتد على مدار 18 شهراً، حيث يتم اختيار المشاركين من الموظفين ذوي الأداء المتميز والإمكانات العالية في المجالات التقنية، وفق معايير محددة تركز على الكفاءة والجاهزية المهنية والقدرة على التطور، بما يضمن استقطاب نخبة من الكفاءات القادرة على الاستفادة من تجربة الإرشاد وتحقيق أثر ملموس.

وسيخضع المشاركون لمجموعة من الجلسات التعريفية والتطويرية التي تجمع المرشدين بالمشاركين، تمهيداً لانطلاق مرحلة الإرشاد، والتي ستتواصل عبر لقاءات دورية وأنشطة تطويرية متكاملة طوال مدة البرنامج.

ويرتكز البرنامج على تعزيز العلاقة بين المرشد والمشارك من خلال منظومة متكاملة من الإرشاد والتوجيه والتدريب العملي، حيث يحصل المشاركون على دعم مستمر يشمل التوجيه المهني ونقل الخبرات، إلى جانب فرص لتبادل المعرفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من رحلة التطوير وإعداد كوادر تقنية مؤهلة قادرة على تولي أدوار قيادية مستقبلية داخل البنك.

كما يزوّد برنامج «NBK Grow» المشاركيـن بأداة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها خصيصاً لدعم تجربتهم طوال مدة البرنامج، حيث تتيح لهم الوصول السريع إلى المعلومات والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج ورحلة الإرشاد، بما يسهم في تعزيز تجربة المشاركين خلال مختلف مراحل البرنامج.

وبهذه المناسبة، قالت نائب مساعد للرئيس – إدارة المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ مريم النصرالله: «إن إطلاق برنامج «NBK Grow» يجسّد التزامنا الراسخ بالاستثمار في كوادرنا البشرية وتنمية قدراتهم التقنية والقيادية، بما يواكب توجهات البنك نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الابتكار، حيث نؤمن بأن تمكين المواهب الواعدة وتزويدها بالإرشاد والدعم المناسبين يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النجاح».

وأضافت النصرالله: «يهدف هذا البرنامج إلى دعم بناء قيادات تقنية مستقبلية داخل البنك، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الوحدات، بالإضافة إلى رفع مستوى مشاركة الموظفين وتطوير مساراتهم المهنية، كما يسهم في تعزيز منظومة المواهب في مجالات التكنولوجيا والبيانات، وترسيخ ثقافة الإرشاد المؤسسي كأحد الركائز الأساسية للتعلم المستدام».

وأكدت النصرالله أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ بيئة عمل تعاونية قائمة على تبادل الخبرات بين مختلف الأجيال الوظيفية، بما يعزز نقل المعرفة ويدعم بناء قدرات مستقبلية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والتكنولوجي.

ويواصل بنك الكويت الوطني من خلال إطلاق هذه المبادرات النوعية تأكيد التزامه الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكفاءات الوطنية، لاسيما فئة الشباب التي تمتلك طاقات واعدة تحتاج إلى التوجيه والتطوير، كما يحرص البنك على بناء منظومة متكاملة لتمكين موظفيه وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على التكيف ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وانطلاقاً من قناعته بأن تطوير الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون يشكّلان أساساً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، يمضي البنك قدماً في تعزيز جاهزيته لمستقبل العمل المصرفي، وترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة تسهم بفاعلية في تطوير القطاع المالي، ودعم مسار التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الكويت على خارطة الابتكار والمعرفة.

-انتهى-

#بياناتشركات