لندن ودبي، الإمارات العربية المتحدة ونيويورك: أعلنت شركة Nardello & Co.، شركة التحقيقات العالمية، اليوم تعيين قيادة جديدة للإشراف على ممارساتها المتنامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. انضم Chris Morgan Jones أحد الشخصيات المخضرمة والمتمرسة في مجال جمع المعلومات عن الشركات، إلى الشركة في منصب الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، وعادت Sara Shaltony إلى الشركة في منصب المدير الإداري المساعد ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).. وسيباشر Morgan Jones مهام عمله من لندن وShaltony من دبي.

يبرهن تعيين Morgan Jones وShaltony على فترة النمو المستدام التي تشهدها شركة Nardello & Co. والتي تتضمَّن إطلاق مكتبها في سنغافورة في يوليو وإضافة العديد من كبار الموظفين عبر مكاتبها في الولايات المتحدة، بما في ذلك المدعي العام الفيدرالي السابق Wendy Wu in في لوس أنجلوس.. وقد حققت الشركة، التي ستحتفل بمناسبة مرور 20 عامًا على بدء أعمالها في أكتوبر، نموًّا بنسبة تزيد على 30 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية، حيث تشغل النساء في الشركة 50 بالمائة من المناصب القيادية العليا.

يتمتع Morgan Jones بخبرة متراكمة تمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود في قيادة التحقيقات التي تشمل النزاعات المعقدة والاحتيال والأمن السيبراني وتتبُّع الأصول والقضايا المتعلقة بالسمعة. سيشرف Morgan Jones بصفته رئيسًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Nardello & Co على فريق من المحققين يضم المعينتين حديثًا Jenna Burton وDaria Plakhova-Freshville، اللتين تقدمان المشورة لشركات المحاماة والبنوك والحكومات وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والشركات الناشئة، وغيرها الكثير. Morgan Jones هو أيضًا مؤلف أربع روايات مشهورة تم نشرها في شتى أرجاء العالم. حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية سانت كاترين بأكسفورد.

انضمت إلينا Shaltony بعد قضاء فترة عمل مثمرة في إحدى شركات جمع معلومات الأعمال العالمية، حيث كانت تترأس الفريق المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مكتبها في دبي. ووضعت صاحبة الأصول الإماراتية كامل تركيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث قدمت المشورة للعملاء بشأن المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر التنظيمية لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقضايا العناية الواجبة في الولايات القضائية المتعددة، وتتبُّع الأصول وغيرها من المسائل المرتبطة بجمع معلومات الأعمال.

وفي فترة سابقة من مسيرتها المهنية، عملت Shaltony كمحللة في شركة Nardello & Co، حيث تولت مسؤولية إجراء تحقيقات معقدة وعابرة للسلطات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة كونكورديا.

صرَّح Morgan Jones قائلاً: "يرى قادة الشركات والمؤسسات المالية والحكومات شركة Nardello & Co. كشركة تمتلك قاعدة مستشارين بارزين تساعدهم في القضايا التي تهدد أمنهم وخطوط أعمالهم وسمعتهم". "تنتابني حالة من الحماس الشديد لمباشرة العمل وتولي القيادة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال هذه الفترة من النمو التوسعي وأتطلع إلى مساعدة العملاء على إدارة أعمالهم العالمية بثقة."

وقد صرَّح Dan Nardello، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Nardello & Co قائلاً: "إن قدرات Chris وSara المعروفة في القيادة وخبرتهما الإقليمية العميقة تؤهِّلهما لقيادة فرقنا في أوروبا والشرق الأوسط، حيث ننمو بشكل إستراتيجي". "وفي الوقت الذي تستعد فيه الشركة للاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس أعمالها في شهر أكتوبر، فإننا نواصل التركيز في توفير أفضل المواهب لخدمة احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم."

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نبذة عن شركة Nardello & Co.

يتعامل المتخصصون ذوو الخبرة في شركة Nardello & Co. التي صُنفت كشركة تحقيق أمريكية بارزة من قِبل Chambers and Partners، مع مجموعة واسعة من المسائل بما في ذلك الدعاوى المدنية والجنائية لذوي الياقات البيضاء ودعم التحكيم، والعناية الواجبة، وتحقيقات مكافحة الفساد والاحتيال، وتتبُّع الأصول، والدفاع عن النشطاء، والمخاطر السياسية وطرق جمع المعلومات الإستراتيجية، والتحقيقات الرقمية، والدفاع السيبراني، والمراقبة، والتحقيقات المستقلة، واستشارات الامتثال.

تضم الشركة قاعدة عملاء ممتدة منها شركات المحاماة والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وشركات Fortune 500 وFTSE 100، والأفراد ذوو الثروات العالية والمكاتب العائلية، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والاتحادات الرياضية، والمؤسسات الأكاديمية والثقافية.

تحتفظ الشركة التي تمتلك العديد من المكاتب في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس ولندن ودبي وطوكيو وهونج كونج وسنغافورة، بفريق عمل محترف يضم مدعين فيدراليين أمريكيين سابقين، ومحامين أمريكيين ودوليين، وموظفين سابقين في مجال إنفاذ القانون وعملاء في جمع المعلومات، وخبراء في الطب الشرعي للكمبيوتر، ومحللي أبحاث، وصحفيين سابقين، ومتخصصين في الجرائم المالية، ومحاسبين في الطب الشرعي.