بما يُسهم في تطوير القطاع العقاري على مستوى الدولة

تفتح آفاقٍ جديدة من الفرص للأعضاء لتمكينهم من تحقيق النجاح في السوق العقارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد "ثينك بروب" للتدريب العقاري، الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR"، والتي تعد أحد أبرز الجمعيات التجارية في الولايات الأمريكية للعاملين في القطاع العقاري، إذ يتطلع الطرفان من خلال هذا التعاون إلى اعتماد أعلى معايير الاحترافية بقطاع العقارات، بما يدعم رؤى وتطلعات معهد "ثينك بروب" المتمثلة بإنشاء سوق عقارية موثوقة وقائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفان لإتاحة الفرصة أمام أعضائهم لتمكينهم من الانخراط في السوق العقارية، إلى جانب تعزيز الاستثمار وموثوقية القطاع في المنطقة، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات للتمكن من تحديد أحدث توجهات الاستثمار والسياسات المعتمدة، إلى جانب التشريعات أو التطورات الاقتصادية وغيرها من الموضوعات التي قد تؤثر على القطاع العقاري وتنمية الإسكان الوطني في كل من البلدين.

وسيعمل الطرفان على تنظيم المؤتمرات والندوات، فضلاً عن تنسيق البعثات لتعزيز التواصل بين أبرز الخبراء والمتخصصين بالمجال في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لفتح أفاق جديدة من الفرص في السوق العقارية، وبما يسهم في تحقيق المنافع المشتركة للطرفين ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد حول أبرز الدورات العقارية وحقوق الملكية الخاصة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى توفير المأوى الملائم للجميع.

وبهذا الصدد، قال معاذ مقبول مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية: "يسرنا التعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR"، بهدف المساهمة في بناء وتطوير قطاع عقاري يتميز بالاحترافية وموثوق في البلدين، إذ نسعى من خلال هذه الشراكة لإتاحة الفرصة أمام الآلاف من المتخصصين في القطاع العقاري لاكتساب المعرفة والخبرات اللازمة، إلى جانب تمكينهم من فهم السوق".

وأضاف: "يحرص معهد "ثينك بروب" على التعاون مع أبرز الجهات لدفع الابتكار والتميز في القطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع شبكة شركائنا. ونتطلع للتعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR" لتحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تعزيز نمو أعمال القطاع العقاري."

ومن جانبها قالت تريسي كاسبر، رئيس الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين بالإنابة "NAR": "تتماشى هذه الاتفاقية مع إلتزامنا وأهدافنا المشتركة والمتمثلة بتوسيع آفاق الفرص الدولية وإتاحتها لجميع العاملين بالمجال، إلى جانب تعزيز نمو قطاع العقارات وتطوير أعماله باعتماد أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم. كما نثمن إلتزام معهد "ثينك بروب" بتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائه، من خلال تزويدهم بالمعرفة والتدريب اللازم، والذي يعد عامل رئيسي يميز أعضائنا عن منافسيهم، ويؤكد لعملائنا أنه يمكنهم الوثوق والاعتماد على الوسطاء العقاريين."

جدير بالذكر أن معهد "ثينك بروب" للتدريب العقاري التابع للشركة المتطورة للخدمات العقارية، هو المعهد الأول من نوعه في المنطقة، إذ حصلت دوراته وشهاداته مؤخراً على الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للعقارات، المنظمة العقارية الدولية الرائدة عالمياً والمكرسة لجميع التخصصات والأنشطة العقارية، ومنظمة الاعتماد الدولية، والوكالة الدولية المتخصصة بضمان الجودة. ويحرص المعهد على إثراء الجانب المعرفي لدى العاملين في القطاع العقاري، كما يهدف إلى المساهمة في تعزيز قطاع العقارات وفق منهجية تستند إلى المعرفة من خلال توفير طرق تعلم متطورة ومرنة بما يدعم تطلعاته الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز متميز للتدريب العقاري بالمنطقة.

وتعد الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR"، أحد أبرز الجهات الرائدة عالمياً بالمجال العقاري، والتي تم تأسيسها بهدف الارتقاء بمعايير القطاع، إلى جانب الحفاظ على حقوق ملكية العقارات للمصلحة العامة، إذ تضم أكثر من 1.5 مليون عضو منخرطين في مختلف الأعمال العقارية السكنية والتجارية.

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