الإمارات، أبرمت "هيما"، المزود الرائد لحلول السلامة المؤتمتة، شراكة استراتيجية مع شركة NAO-Energy LLP، بهدف توفير أحدث حلول التحكّم في رأس البئر لمشروع ضخم في حقل "تنغيز" في كازاخستان. وتعمل "تنغيز-شيفرويل"، الشركة النفطية الرائدة، على تعزيز التحكم في رأس البئر وضمان أعلى معايير السلامة والفعالية في حقل "تنغيز" التابع لها، حيث ستنشر شركتا "هيما" وNAO-Energy LLP 11 لوحة تحكّم في رأس البئر تضمّ كل منها مقومات مبتكرة، مثل تقنية التشغيل الآلي المتقدمة للسلامة من "هيما"، ومعدّات "روكويل ألن برادلي"، وأنظمة هيدرونيوماتيك، التي سيتم دمجها بسلاسة في مرافق المستودعات. وستعود هذه الشراكة بأثر كبير على المستوى المحلّي، والسلامة، وإنتاج النفط في الحقل.

وقال أندرو دينانت، المدير العام ونائب الرئيس في "هيما": "يسرّنا أن نتعاون مع NAO-Energy LLP، مزود خدمات الهندسة، والمبيعات، والبناء في كازاخستان، في خطوة تجسّد حرصنا على تقديم أحدث حلول السلامة التي تنعكس إيجاباً على فعالية عملائنا في قطاع الطاقة. ونحن فخورون بالمساهمات التي نقدّمها لـ NAO-Energy LLP في سبيل تحقيق أهداف شركة "تنغيز-شيفرويل" في كازاخستان."

وسيسهم تضافر الجهود بين الشركتين الرائدتين وتبادل الخبرات بينهما في نجاح هذا المشروع الضخم، حيث ستعملان معاً لتنفيذ حلول ذات قيمة مضافة تضمن التميّز والفعالية وتعزز السلامة بصورة أساسية، وذلك تماشياً مع التزام شركة "تنغيز-شيفرويل" بتوفير أعلى المعايير في هذا القطاع.

ومن جهته، قال بورزان كريموف، الرئيس التنفيذي لشركة NAO-Energy LPP: "نفخر بتعاوننا مع شركة "هيما" في هذا المشروع المهم الذي يؤكّد حرصنا على توسيع وتنمية قطاع الطاقة في كازاخستان.

وسيثمر هذا التعاون الاستراتيجي نتائج مميّزة تعود بالنفع على كافة الجهات المعنية. ونتطلّع لشراكة مثمرة تساهم في تحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز السلامة، والإنتاج، والمحتوى المحلّي في حقل "تنغيز".

وتعدّ شركة NAO-Energy LPP المزوّد الرائد لخدمات الهندسة، والمبيعات، والبناء في كازاخستان، إذ تؤدّي دوراً محورياً في دعم جهود شركة "تنغيز-شيفرويل" لتعزيز المشاركة المحلية، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في هذه المجالات في كازاخستان. وستتعاون شركة "هيما"، المعروفة بسجلها الحافل في توفير أحدث حلول السلامة المؤتمتة التي تضمن سلامة الأفراد والأصول والبيئة، مع شركة NAO-Energy LPP، مستعينة بالتكنولوجيا المتقدّمة وخبراتها لإنجاح هذا المشروع المهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com