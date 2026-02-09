بدء عمليات البيع وجمع الطلبات المسبقة المدفوعة في اليوم نفسه لثلاثة منتجات روبوتية هي: FF Futurist و FF Master و FX Aegis ، مع التخطيط لتسليم الدفعة الأولى بنهاية شهر فبراير، وإطلاق سلسلة الروبوتات ذات الذراع المتحركة المتنقلة لاحقًا خلال الربع الثاني من العام.

لاس فيغاس، نيفادا – أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (ناسداك: FFAI)، المتخصصة في منظومات التنقل الكهربائي الذكي، عن إطلاق ثلاث سلاسل من روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد (EAI) خلال مشاركتها في معرض الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات (NADA) السنوي في مدينة لاس فيغاس، في خطوة استراتيجية تستهدف أن تجعلها أول شركة أمريكية تقوم بتسليم روبوتات بشرية ورباعية الأرجل في الوقت نفسه.

وتشمل السلاسل الجديدة روبوت FF Futurist، وهو روبوت بشري احترافي كامل الحجم مخصص للأدوار المهنية، وروبوت FF Master، وهو روبوت بشري رياضي عالي الحركة يجمع بين الأداء المتقدم والكفاءة من حيث التكلفة، إضافة إلى FX Aegis، وهو روبوت رباعي الأرجل مصمم لمهام الأمن والمرافقة وقادر على العمل في البيئات المعقدة.

وأكدت الشركة بدء عمليات البيع وجمع الطلبات المسبقة المدفوعة للروبوتات الثلاثة في اليوم نفسه، مع التخطيط لتسليم الدفعة الأولى بنهاية شهر فبراير. كما أعلنت عن أسعار المنتجات، حيث تبدأ سلسلة FF Futurist من 34,990 دولارًا أمريكيًا، وسلسلة FF Master من 19,990 دولارًا، وسلسلة FX Aegis من 2,499 دولارًا، إلى جانب باقات مهارات للنظام البيئي مخصصة لكل منتج.

وأفادت فاراداي فيوتشر بأن عدد وحدات روبوتات EAI المشمولة بودائع B2B غير ملزمة وغير قابلة للاسترداد تجاوز 1,200 وحدة، في مؤشر يعكس الطلب المبكر القوي على حلولها الروبوتية. كما دخلت الروبوتات مرحلة التحضير للإنتاج، بالتوازي مع تنفيذ عمليات التخصيص وفق سيناريوهات الاستخدام المختلفة، وإجراء الاختبارات وتدريب البيانات، بهدف تسريع عمليات التسليم المرتقبة.

وخلال المعرض، استعرضت الشركة استراتيجيتها المتكاملة لمنظومة روبوتات FF EAI «ثلاثة في واحد»، والتي تجمع بين أجهزة الذكاء الاصطناعي المتجسّد، وعقل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، ومصنع بيانات لامركزي. كما قدمت نموذج FF Par لشركاء النظام البيئي، والذي يعيد تعريف نموذج الوكالات التقليدي من خلال الجمع بين مبيعات المركبات والروبوتات وتشغيل المحطات الذكية، وإتاحة فرص قيمة طويلة الأمد للشركاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية فاراداي فيوتشر لتطوير مسار نمو مزدوج يجمع بين مركبات EAI وروبوتات EAI، وقيادة المرحلة التالية من تطور الإنتاجية عبر تعزيز التكامل بين الإنسان والآلة، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

وفي هذه المناسبة، قال YT Jia، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك العالمي لشركة فاراداي فيوتشر: «يمثل هذا اليوم محطة مفصلية ومثيرة في تاريخ فاراداي فيوتشر، كنا نخطط لها منذ فترة طويلة. نحن نؤمن بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد، من خلال عملها جنبًا إلى جنب مع البشر، ستسهم في إعادة تشكيل نماذج الإنتاجية، وإحداث قفزة نوعية جديدة في كفاءة العمل عبر التكامل العميق بين الإنسان والآلة».

من جهته، قال صانع المحتوى التقني جون ريتنغر: «إن التحديات والعقبات التي حدّت من تطور الروبوتات في الماضي تحولت اليوم إلى فرص صناعية هائلة. فقد غيّرت الطفرات في نماذج اللغة الكبيرة، وقدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات البطاريات، ونماذج العالم، معادلة القطاع بالكامل. ولا شك أن صناعة الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسّد وصلت إلى لحظة حاسمة — نقطة تحوّل تنتقل فيها الابتكارات التقنية إلى مرحلة التسويق التجاري واسع النطاق».

وتؤمن FF بأن منظومة التشارك مع المستخدمين ستضخ حيوية جديدة في وكالات السيارات عبر الولايات المتحدة، من خلال حل مبتكر قائم على تشغيل المستخدمين ومنظومات المحطات الذكية. كما ترى الشركة أن قنوات بيع الروبوتات مستقبلًا ستتداخل بدرجة كبيرة مع قنوات صناعة السيارات، حيث يمكن لوكلاء السيارات أن يتطوروا ليصبحوا “مشغلي محطات ذكية” يبيعون المركبات ومنتجات الروبوتات معًا.

وعلى المدى الطويل، تتوقع FF أن يصل عدد الروبوتات المملوكة عالميًا إلى عشرات المليارات من الوحدات، بما قد يفوق بشكل كبير حجم أسطول السيارات العالمي الحالي.

