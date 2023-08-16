"نتورك إنترناشيونال" من أوائل مزودي خدمات الدفع التي تتيح استخدام ميزة "وي تشات باي" في دولة الإمارات

إتاحة "وي تشات باي" يمنح المتسوقين من السياح الصينيين تجربة دفع سلسة ومريحة وآمنة

أكثر من 400 تاجر في مراكز التسوق يقبلون الدفع بواسطة ميزة "وي تشات باي"

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع شركة تينسنت القابضة المحدودة، المطور الرسمي لتطبيق "وي تشات"، وذلك عبر إتاحة قبول خدمة "وي تشات باي" للدفع عبر شبكة "نتورك إنترناشيونال" من أجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للسياح الصينيين استخدام محفظة "وي تشات باي" للهاتف المحمول لإجراء تعاملاتهم في الدولة بكل سهولة وأمان وموثوقية.

وقد أتاحت "نتورك إنترناشيونال " اليوم قبول المدفوعات من خلال "وي تشات باي" في 5000 جهاز للدفع عبر نقاط البيع التابعة لها في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك أكثر من 400 منفذ في المراكز التجارية البارزة في دبي، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من شبكة شركائها التجاريين. كما تواصل "نتورك إنترناشيونال " العمل لتفعيل هذه الميزة عبر كافة أجهزتها التي تعمل بنظام أندرويد.

هذا وتنسجم إضافة خدمة "وي تشات باي" إلى خيارات الدفع التي توفرها "نتورك إنترناشيونال " مع سعي الشركة لترسيخ مكانتها في القطاع من خلال إتاحة خيارات جديدة تلبي احتياجات شركائها في قطاع التجزئة الذين يتطلعون بدورهم إلى تزويد المستهلكين بتجارب تسوق أكثر راحة وسهولة.

وحقق قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً قوياً، مما وضع الدولة على المسار الصحيح لتكون الوجهة الدولية الأكثر زيارة بحلول نهاية عام 2023. وعلى مدار العقد الماضي، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الأسواق الخمسة الأولى لدبي. ووصل عدد الزوار الصينيين في الإمارة إلى 177 ألفاً في عام 2022، بزيادةٍ بلغت 131% عن عام 2021 بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتمتلك "نتورك إنترناشيونال"، باعتبارها أكبر مزود لخدمات الاستحواذ للتجار في دولة الإمارات، أكثر من 200,000 نقطة بيع عبر آلاف المتاجر ضمن قطاعات التجزئة الفاخرة والضيافة والنقل ومحلات السوبر ماركت وغيرها، والتي ستستفيد من هذه الطريقة الفريدة لقبول المدفوعات. وستوفر خدمة "وي تشات باي" فرصاً هائلة لقطاعي التجزئة والضيافة في الإمارات في ضوء عودة الزوار الصينيين إلى الدولة.

وقال بانكاج كوندرا، المدير العام لوحدة أعمال الشراكات والاستحواذ التجاري لدى "نتورك إنترناشيونال": يسعدنا تمكين العملاء الصينيين من استخدام طريقة الدفع المفضلة لديهم ’وي تشات باي‘ عبر أجهزة نقاط البيع ضمن العديد من المتاجر الرائدة في دولة الإمارات. وبما أن الدولة تعتبر من بين وجهات السفر المفضلة لدى الصينيين، فمن المهم إتاحة خيار دفع موثوق ومألوف لديهم في وجهات التسوق الشهيرة، ليتمكنوا من إجراء مدفوعاتهم بأمان وسلاسة. وقد أتاحت ’نتورك إنترناشيونال‘ هذه الميزة عبر أكثر من 5000 نقطة بيع في جميع أنحاء الدولة، ونتطلع إلى تغطية شبكتنا بالكامل قريباً".

وأضاف كوندرا: "تتماشى هذه الشراكة مع التزام شركتنا بتعزيز نظام الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إتاحة طرق دفع جديدة للتجار الإماراتيين عبر التعاون مع شركات دولية بارزة".

من جهته قال، جيف هو، المدير الإقليمي لمنصة «وي تشات باي» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "لطالما التزمت ’وي تشات باي‘ بتوفير تجارب دفع آمنة ومريحة للسياح الصينيين. ولا ريب أن هذه الشراكة ستسهم في انتشار معاملات الدفع عبر الهواتف المتحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للسياح الصينيين في دولة الإمارات الاستمتاع بنفس تجربة الدفع المريحةالتي يستفيدون منها في الصين".

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