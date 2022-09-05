توقعات بزيادة حجم التمويلات الموجهة للحد من آثار التغير المناخي في مصر والمنطقة بنسبة تجاوز 100% على إثر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)



القاهرة : أعلنت N Gage، أولى المؤسسات الرائدة محليا وإقليميا في تقديم استشارات السياسات العامة والعلاقات الحكومية ، وشركة D-Carbon (دي كربون) المتخصصة في الاستشارات البيئية والاستدامة وخفض آثار تغير المناخ، عن إطلاق شراكة استراتيجية بينهما لدعم جهود الشركات والمؤسسات العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تحويل تعهداتها المتعلقة بالاستدامة والمناخ، إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.



ومع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر القادم، تصدر العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ الأولويات الاستراتيجة على المستوى الإقليمي والدولي، وتجدر الإشارة أن وزارة الخارجية المصرية قد وقع اختيارها على N Gage في شهر مايو كشريك للمعرفة والاتصالات والاستشارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).



وتساهم الشراكة الاستراتيجية بين N Gage ودي كربون، والتي تمثل نقطة التقاء خبرات كبرى المؤسسات المتخصصة والتي تضم معًا أكثر من 20 خبيرًا في مجالات السياسات العامة والمناخية والاستدامة البيئية، تدعمهم 8 مراكز للتميز، في تقديم مستوى من الدعم غير المسبوق للشركات والمؤسسات في كافة المجالات لتعزيز جهودها نحو تنفيذ التزاماتها الهادفة للوصول إلى تحقيق الحياد المناخي "زيرو كربون".



وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، يقول السيد/كريم رفعت-رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة N Gage: "يسعدنا الإعلان عن تحالفنا المحوري مع دي كربون والذي يتيح تضافر خبراتنا المشتركة في صياغة السياسات العامة وتنفيذ الخطط اللازمة للتصدي لحالة الطوارئ المناخية العالمية. ونسعى الآن من خلال إيماننا المشترك بحتمية الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ والإنجازات، لدفع المبادرات الإقليمية والمحلية لمواجهة التغير المناخي لمقدمة جدول أعمال القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالح المجتمعات والأفراد."

يضيف الدكتور/إيهاب شلبي-رئيس مجلس إدارة دي كربون مصر: "تعتبر الشراكات الفعالة أهم العوامل المحفزة لصناعة القرار ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة بالتعاون مع N Gage ، فإنني أثق في قدرتنا على مواجهة التحدي من خلال تسريع العمل المناخي ووزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة على المستويين المحلي والإقليمي. ومع وجود زخم كبير لقضايا المناخ قبل أشهر قليلة من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، أتوقع حدوث طفرة هائلة بنسبة تتجاوز 100% في حجم التمويلات والاستثمارات الموجهة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ في مصر ودول المنطقة."



تجدر الإشارة أنّ شركة دي كربون عملت على إتاحة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والعقود الداعمة لخفض آثار التغير المناخي ودعم الاستدامة باستثمارات تجاوز اجمالي قيمتها 120 مليون دولار في قطاعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والصحة والبتروكيماويات والبترول والغاز الطبيعي والتطوير العقاري وغيرها.

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