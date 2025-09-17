أطلقت " myZoi " حملة توعية كبيرة بعنوان "الشمول لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع". تسلط هذه الحملة الضوء على أهمية دور الشركات الإماراتية في تحسين بيئة العمل لموظفيها وتعزيز راحتهم بما يتخطى دفع الرواتب، وتعكس في الوقت ذاته الاهتمام المتزايد بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

" حملة توعية كبيرة بعنوان "الشمول لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع". تسلط هذه الحملة الضوء على أهمية دور الشركات الإماراتية في تحسين بيئة العمل لموظفيها وتعزيز راحتهم بما يتخطى دفع الرواتب، وتعكس في الوقت ذاته الاهتمام المتزايد بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في وقت سابقٍ من هذا العام، طرحت الشركة حلاً مبتكرًا يتيح للموظفين الجدد في الإمارات فتح حساب مصرفي، واستلام بطاقة دفع، والوصول إلى رواتبهم منذ اليوم الأول لوصولهم. بفضل تقنية التعرف على الوجه المعتمدة في الدولة، يضمن هذا التطور حصول الموظفين على وصول فوري وآمن إلى الخدمات المالية، متجاوزًا بذلك التأخيرات التي كانوا يواجهونها في السابق .

في السنة الأولى، ووصل معدل الاستخدام المتكرر إلى . تشير هذه الأرقام إلى وجود طلب قوي على الخدمات المالية المُبسطة في المجتمعات التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية، وتؤكد على قيمة الحل التقني عند استمرار الموظفين باستخدام هذه الخدمات بانتظام. استكمالاً لعروض منتجاتها، طوّرت " myZoi " برنامجًا متعدد اللغات لتعزيز الثقافة المالية تحت اسم "نصائح مالية". وقد تمكنت المبادرة حتى اليوم من تحقيق أكثر من 33 مليون مشاهدة للفيديوهات، بالإضافة إلى مشاركتها عبر شبكة تضم ما يزيد عن 330 شريكًا من المؤسسات والشركات، مما ساهم في توسيع انتشارها ليتجاوز الموظفين ويصل إلى شريحة أوسع من المجتمع .

انضمت "myZoi"، المنصة الرائدة في تقديم الحلول الرقمية لإدارة كشوف المرتبات والمحافظ والمدعومة من شركة "إس سي فنتشرز" لتعزيز الشمول المالي، إلى سلسلة ورش العمل التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الشمول المالي، بهدف دعم جهود تعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي المالي. تتماشى ورش العمل مع التزام " myZoi "الراسخ بالمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر شمولية تركز على الإنسان، بما يضمن حصول جميع الأفراد على الأدوات والمعرفة وفرص الوصول التي تمكّنهم من تحقيق النجاح المالي. وتتركز مهمة الشركة على حثّ قادة الأعمال في الإمارات على القيام بدورٍ أساسي في دعم العمال، وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالشمول المالي وتحقيق أهداف الادخار والتثقيف المالي، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لما يقارب 30% من سكان الإمارات، أي ما يزيد عن 2.8 مليون شخص، هو رقم يشهد تزايدًا مستمرًا، والذين ما زالوا يفتقرون إلى الخدمات المالية المتكاملة.

ومن خلال مشاركتها الفاعلة في ورش العمل هذه، تعمل " myZoi "على تقديم خبرتها الواسعة في تطوير حلول مبتكرة لكشوف المرتبات والمحافظ الرقمية الآمنة، بالإضافة إلى الأدوات المالية التي تركز على المستخدم، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تعزيز الشمول المالي. فضلاً عن ذلك، تُشارك الشركة في مبادرة "بطل التوعية المالية" التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، من خلال إعداد وتدريب شخص معتمد لنشر وتعزيز الوعي المالي في المجتمعات، وذلك بهدف نقل هذه المعرفة إلى مئات من الداعمين الجدد للمبادرة خلال الأشهر القادمة. تُعدّ هذه الخطوة استكمالًا لبرنامج "نصائح مالية" الذي تقدمه " myZoi "، وهي مبادرة تثقيفية متعددة اللغات والقنوات، حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو، ووصلت إلى آلاف الأفراد عبر فعاليات حضورية.

في هذا السياق، صرّحت رولا أبو منه، رئيس مجلس إدارة myZoi والرئيس التنفيذي لـستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، بأن تعزيز الشمول المالي لا يتحقق إلا بمشاركة فعالة وواسعة النطاق. وأوضحت أن هناك فئات في الإمارات ما زالت تفتقر للخدمات المصرفية ولا تستطيع الوصول إلى النظام المالي الرسمي، مؤكدةً على أن تسهيل حصول كل عامل على القدرة على الكسب والادخار وإرسال الأموال سيساهم في تسريع حركة الاقتصاد بأكمله. وأضافت: " إن المبادرة الوطنية الجديدة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين، تُعدّ خطوة نوعية لتعزيز الشمول والتثقيف المالي". "نحن في myZoi، وبدعم من إس سي فينتشرز، نسعى جاهدين لإدماج جميع العمال في المنظومة المالية بسرعة وعلى نطاق واسع".

يتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمصرف الإمارات المركزي، التي تهدف إلى توفير خدمات مالية آمنة وشاملة لجميع المقيمين في الدولة. ومن أبرز مبادرات المصرف المركزي الأخيرة استضافته للمنتدى الوطني الأول للسياسات المالية وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع البنك الدولي. جمع المنتدى نخبةً من أصحاب المصلحة والشركاء في القطاع المالي لدفع عجلة الابتكار وصياغة السياسات التي تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث كان لـ " myZoi "مشاركة فعالة في هذا الحدث البارز.

من جانبه أكد سيد محمد علي، الرئيس التنفيذي لـ myZoi، أن الشمول المالي لا يقتصر على مجرد الوصول إلى الخدمات المالية، بل هو أداة تمكين حقيقية للأفراد. وأضاف: "من خلال تعاوننا الوثيق مع المصرف المركزي وأعضاء فريق العمل، نحن نساهم في توفير المعرفة والأدوات والبنية التحتية اللازمة لتمكين الجميع بما في ذلك الفئات التي تفتقر إلى الخدمات المالية من المشاركة الكاملة في النظام المالي". فالشمول المالي لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع".

تطلق " myZoi " هذا الأسبوع حملة توعية واسعة النطاق تهدف إلى تشجيع صُنّاع القرار على تمكين العمال الذين يفتقرون إلى خدمات مصرفية كافية. كما تحتفي الحملة بمساهمات العمال في بناء الوطن، وتقدم الدعم لاحتياجات عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج.

فضلاً عن ذلك، تقدم " myZoi "خدماتها لشريحة متزايدة من المستخدمين، ولاسيما الفئات التي لا تحظى بالخدمات المصرفية الكاملة. كما تُقدّم المنصة خدمة فريدة من نوعها هي الأولى في السوق، حيث تسمح للموظفين الوافدين الجدد بفتح وتفعيل حساباتهم في اليوم الأول من وصولهم، وذلك باستخدام جواز السفر وتقنية التعرف على الوجه، مما يجنبهم انتظار صدور بطاقة الهوية الإماراتية. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم المنصة رسوم تحويلات مالية تنافسية، وتوفر للموظفين طريقة آمنة لإدارة رواتبهم، وإرسال الأموال إلى عائلاتهم، وبناء مدخراتهم. وفي الوقت ذاته، تُسهم في تبسيط وتحسين أنظمة كشوف المرتبات لأصحاب العمل.

يُعتبر الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، فهو يُمكّن الأفراد من المشاركة الكاملة في دعم الاقتصاد وتحسين جودة حياتهم في الوقت ذاته. وبينما تسعى دولة الإمارات جاهدةً لتحقيق أهدافها في التثقيف المالي وتوفير الخدمات المالية للجميع، تأتي مشاركة " myZoi "في ورش عمل "فريق عمل الشمول المالي والتثقيف المالي" لتسهم في بناء منظومة مالية أكثر قوة وشمولية واستعداداً للمستقبل، وذلك من خلال توفيرها لمحفظة دفع إلكترونية معتمدة بالكامل وفق معيار PCI-DSS المستوى الأول.

