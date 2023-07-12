"فوري" توقع شراكة استراتيجية مع بنك مصر وشركة بنوك مصر لإصدار myfawry “yellowcard”

فوري تحدث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية وتطلق myfawry “yellowcard” مسبق الدفع

تحالف الكبار لإطلاق بطاقة فوري myfawry “yellowcard” مسبقة الدفع

فوري تتيح للعملاء خدمات السداد اللاتلامسية عبر myfawry “yellowcard”

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أطلقت شركة "فوري" الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بطاقة“yellowcard” myfawry مسبقة الدفع عبر تحالف عملاق يضم مجموعة من الشركاء لإطلاق البطاقة وهم بنك مصر، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ، المطور لنظم الدفع الوطنية ومشغل منظومة المدفوعات الوطنية "ميزة" ، في إطار دعم وتعزيز الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية لتسهيل الخدمات المالية غير التلامسية للأفراد والتجار بما يساهم في تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وتستهدف الشراكة الاستراتيجية بين شركة "فوري" وكل من بنك مصر وشركة بنوك مصر، تعزيز أهداف الشمول المالي بين المواطنين من خلال تطوير و استحداث وسائل إلكترونية للمدفوعات الرقمية؛ للتسهيل على العملاء في إجراء المعاملات المالية بسلاسة، وهو ما سيساهم بدوره في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، بناءً على توجيهات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرات البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد الرقمي.

يعمل “yellowcard” في كافة الأماكن التي تتيح خدمة الدفع الإلكتروني كالمحلات التجارية والمولات والمطاعم ومواقع التسوق الالكتروني بالإضافة إلى إمكانية استخدامه عبر ماكينات الصراف الآلي في عمليات السحب والايداع وكذلك جميع ماكينات الـ POS المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك لتسهيل المعاملات المالية على المواطنين.

“yellowcard” هي بطاقة مسبقة الدفع تعمل من خلال شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة"، ويتم ربط بطاقة “yellowcard” بتطبيق " myfawry" ليتم استخدامه في كافة المعاملات من خلال التطبيق بسهولة ويسر مثل سداد أكثر من 415 خدمة منها خدمات الهاتف المحمول، وفواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، وفواتير الهاتف الأرضي إلى جانب خدمات تحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ومصروفات المدارس والجامعات .. إلخ ، إلى جانب إمكانية التحكم في الحد الشهري للمصروفات ومتابعة كافة المدفوعات.

ويمكن لكافة عملاء فوري بدءًا من عمر 15 عامًا الحصول على بطاقة “yellowcard” من خلال إجراءات سهلة وبسيطة خالية من أي تعقيد، حيث يُقدم طلب استخراج البطاقة عبر تطبيق " myfawry " ، ويتم الاستلام بشكل فوري ببطاقة الرقم القومي، وتُفعل في نفس يوم الاستلام ، عبر أكثر من 220 فرع لفوري بلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وتتيح بطاقة “yellowcard” للعملاء التحكم الكامل بكافة المدفوعات، إضافة إلى القدرة على تتبع النفقات، ويمكن شحن البطاقة من خلال تطبيق myFawry وتطبيق المدفوعات اللحظية Instapay أو عبر ماكينات فوري POS.

وتعمل شركة فوري علي إضافة بعض من المميزات والخدمات الأخرى للبطاقة مسبقة الدفع “yellowcard” ؛ لتصبح الخدمات المقدمة عبره محدثة ومواكبة للطلب المتنامي من العملاء على خدماته، ولن تتوقف عند هذا الحد، وسوف يتم الإعلان تباعًا عن تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة.

فيما أعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة "فوري": عن سعادته بالشراكة مع بنك مصر، وشركة بنوك مصر المشغل لشبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" وذلك في إطار سعي شركة "فوري" الدائم إلى تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي المصري وخاصة "بنك مصر" لدوره الريادي في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكة “فوري" مع "بنك مصر" تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في بناء مصر الرقمية، وتحفيز الخدمات الرقمية في المعاملات المالية لخلق مجتمع لا نقدي".

كما أشاد "صبري" بهذه الخطوة والتي تهدف إلى التوسع في خدمات الشركة مما يوفر لعملاء "فوري" إمكانية القيام بكافة مدفوعاتهم الإلكترونية بسهولة من خلال استخدام باقة متكاملة من طرق الدفع الإلكتروني عبر “yellowcard” ، مؤكدًا أنه يمتاز بأفضل التقنيات رفيعة المستوى والتي تعمل على تأمين البيانات الخاصة بالعملاء، كما يحقق أعلى طبقات الأمان وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية".

وأوضح الأستاذ / عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار مساهمة البنك في تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث يسعى بنك مصر إلى التعاون مع مختلف الشركاء والمنصات الرقمية التي تساهم في دفع عجلة الشمول المالي والرقمي، ونثمن شراكتنا مع "فوري" وشبكة المدفوعات الوطنية "ميزة"، والتي تأتي في هذا الإطار وتعمل علي تعزيز الوصول إلى المجتمع اللانقدي؛ وذلك من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية والمنتجات الرقمية، حيث بات من الضروري مواكبة تطور وازدهار التكنولوجيا المالية من أجل دعم الاقتصاد وتحفيز الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي.

كما أكد "المغربي" علي أن هذا البروتوكول يأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في تسريع خطوات مسار التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

من جانبه قال المهندس طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي: "في إطار رؤية البنك المركزي المصري، تعمل شركة بنوك مصر على دعم القطاع المصرفي والتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال تطوير البنية التكنولوجية الآمنة لنظم وشبكات الدفع الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتعتز الشركة بدورها كمشغل لمنظومة بطاقات الدفع ذات العلامة الوطنية "ميزة" والتي تخطت إصداراتها 33 مليون بطاقة. إن التعاون المستمر بين الأطراف الرئيسية في صناعة المدفوعات يعزز من الشمول المالي لقطاعات جديدة من المواطنين. وتأتي الشراكة مع شركة "فوري" وبنك مصر لإصدار بطاقات “yellowcard” لتدعم انتشار بطاقات الدفع بين شريحة جديدة من العملاء، ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة بنوك مصر لمنظومة ميزة الوطنية لدعم إصدار بطاقات متنوعة تخاطب احتياجات مختلف العملاء .

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