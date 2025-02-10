الرياض: أعلنت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة، عن إطلاق تطبيقها الطبي الرقمي "myAster" والذي يتضمن مساعدًا صوتيًا ذكيًا باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المجموعة بتعزيز التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

تطبيق طبي ذكي

يُعد "myAster" التطبيق الصحي والعلاجي الأول في الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق نجاحًا وانتشًارا واسعًا، مسجلاً أكثر من 2 مليون عملية تنزيل، ويوفر التطبيق تجربة صحية رقمية متكاملة للمستخدمين في المملكة، تشمل حجز المواعيد الطبية، والاستشارات عن بُعد عبر الفيديو، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتوصيل الأدوية، وحلول العافية الشاملة.

كما يتيح متابعة المؤشرات الحيوية، والوصول إلى السجلات الطبية، وتقارير المختبرات، وإدارة الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مما يساعد المرضى على التحكم بصحتهم بشكل استباقي من خلال منصة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، في أي وقت وأي مكان.

مساعد عربي

وفي خطوة مبتكرة، تعاونت أستر دي إم مع منصة جوجل السحابية (Google Cloud) لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها "myAster"، وإطلاق ميزة المساعد الصوتي الذكي باللغة العربية، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية وصف أعراضهم الصحية صوتيًا باللغة العربية، حيث يقوم النظام الذكي بتحليل الأعراض وتوجيههم إلى الأطباء أو الخدمات المناسبة ضمن شبكة أستر الطبية.

وتساهم هذه التقنية في تسريع التشخيص وتحسين دقته عبر تحليل الأعراض آليًا، كما تتجاوز العوائق اللغوية أمام المستخدمين الناطقين باللغة العربية، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية الرقمية في المملكة.

ريادة رقمية

تعليقًا على هذا الإنجاز قالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "إن إطلاق تطبيق "myAster" في المملكة العربية السعودية يمثل نقطة تحول في مسيرتنا نحو تقديم حلول رعاية صحية متكاملة وسهلة الوصول، ومن خلال هذا التطبيق، نواصل ريادتنا في الثورة الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التزامنا ببناء منظومة رعاية صحية مبتكرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز راحة المستخدمين".

ابتكار مستمر

من جانبه، أضاف نالا كارونانيتي، الرئيس التنفيذي للصحة الرقمية والتجارة الإلكترونية في مجموعة أستر دي إم: "يُعدّ تطبيق "myAster" أداةً فعّالة لإدارة الصحة الشخصية، فهو يُتيح للأفراد تولي مسؤولية صحتهم ويُسهل التواصل المباشر بين المرضى والمتخصصين، من خلال توجيههم إلى الرعاية المناسبة بناءً على التحليل الذكي الفوري للأعراض، ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاون مع جوجل كلاود، نضع معيارًا جديدًا للابتكار في الرعاية الصحية الرقمية، ونسعى لبناء مستقبل تكون فيه الرعاية الصحية أكثر ذكاءً وتركيزًا على تلبية احتياجات كل فرد".

تحول صحي

كما أكد بدر الماضي، المدير العام لمنصة جوجل السحابية في المملكة العربية السعودية، أن تقديم الحلول التي تساهم في تسريع التحول الرقمي للمؤسسات يظل من أولويات استراتيجية جوجل كلاود، مشيدًا بمجهودات مجموعة أستر دي إم، التي تهدف من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى تحسين تجربة المريض عبر تطبيق "myAster"، الذي يوفر استجابة صوتية باللغة العربية للمستخدمين في المملكة، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية ويبرز إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تغيير طريقة تقديم الرعاية الصحية.

استثمار طبي

في إطار خطتها التوسعية، كشفت أستر دي إم عن عزمها استثمار مليار ريال سعودي (250 مليون دولار أمريكي) خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم قطاع الرعاية الصحية في المملكة، بما في ذلك إطلاق 30 مركزًا طبيًا، وإنشاء خمسة مستشفيات جديدة، وتوسيع شبكة الصيدليات بإطلاق 180 صيدلية جديدة.

كما ستوفر المجموعة 4900 فرصة عمل في القطاع الصحي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويشكل تطبيق "myAster" جزءًا من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة عالية.

ويؤكد هذا التوسع التزام "أستر" بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي، من خلال توفير حلول مبتكرة تساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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