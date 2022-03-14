خبراء في علامات الأسماء والملصقات المخصصة للزي المدرسي والملحقات والمعدات

لندن ، المملكة المتحدة - يسر My Nametags، الشركة الرائدة المزودة لعلامات الأسماء الأولى في المملكة المتحدة، الإعلان عن توسيع نطاق تواجدها العالمي في منطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم الاعتراف بها كالخيار رقم 1 في المملكة المتحدة لـ nametags ولملصقات الأسماء.

إن أسعارها تنافسية تبدأ من 24.95 دولارًا أمريكيًا، و 99.95 ريالًا سعوديًا، و 99.95 درهمًا إماراتيًا لكل 56 ملصق. ويمكن للعملاء الآن تصميم ملصقاتهم الخاصة التي تناسب القرطاسية، والأحذية والملابس والزي المدرسي وملصقات العناية والمعدات والألعاب والجوارب والملابس الداخلية. هناك علامة ملصق اسم للجميع ويسمح خيار التخصيص هذا للمدارس والمؤسسات والشركات والعملاء الفرديين بتصميم الملصق حسب اختيارهم واحتياجاتهم.

تم تصميم ملصقات My Nametags للاستخدام المكثّف اليومي في المدرسة. فهي تبقى عالقة على السطح حتى بعد غسلها عدة مرات. بالرغم من أنها صغيرة الحجم، إلا أن التفاصيل واضحة تمامًا. ويمكن إضافة تفاصيل أخرى مثل اسم التلميذ والفصل الدراسي واسم المنزل. وبإمكان الوالدين أيضًا إضافة رقم هاتفهم لمزيد من الأمان. ويمكن لصق الملصقات الملونة بسهولة على الزي الرسمي وربطات العنق والجوارب والأحذية وعلب الغداء وحقائب الرياضة والكتب وغيرها من المستلزمات المدرسية الأخرى. واذا تم وضع الملصق على شريط العناية بالملابس، يمكن أن تبقى هذه الملصقات لسنوات.

أفضل ميزة لهذه العلامات هي أنه يمكن ثنيها بسهولة فوق الأشياء المقوّسة. وغالبًا ما ينفق الوالدان الكثير من المال في شراء نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا بسبب فقدان هذه الأشياء أو وضعها في غير محلها أو أخذها من قبل الآخرين. بفضل هذه الملصقات، سيصبح بإمكانهم خفض هذه التكاليف وأيضًا منع الآخرين من أخذ الأشياء عن قصد أو عن غير قصد. ولحسن الحظ، فقد تم تصميم هذه الملصقات لإعادة الأشياء المفقودة إلى أصحابها مما يوفّر الكثير من الوقت للمعلمين والطاقم المساعد في المدرسة.

تقدم My Nametags حاليًا علامات على شكل ملصقات وملصقات حرارية وملصقات صغيرة وملصقات كبيرة وملصقات جدارية. وتُعدّ الملصقات الحرارية مثالية للزي المدرسي والملابس الأخرى. وهذه الملصقات هي الأكثر مبيعًا لأنه يمكن كيّها مباشرةً على الملابس في ثوانٍ قليلة. وهي مضمونة لمدة 10 سنوات، فهي مقاومة للماء بنسبة 100٪، ومقاومة للاهتراء والتمزق، وستدوم بالتأكيد لما بعد سنوات الدراسة القليلة. تأتي الملصقات الصغيرة في مجموعة من 175 ملصقًا وهي مثالية للاستعمال على عدد كبير من الأشياء. وتأتي الملصقات الكبيرة في مجموعة من 21 ملصقًا وهي مثالية للحقائب المدرسية وعلب الغداء والزجاجات وما إلى ذلك. ويمكن تخصيص كل هذه الملصقات والعلامات بالكامل.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.mynametags.ae/schools-nursery-pta

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حول شركة My Nametags

My Nametags هي الشركة المُورّدة لأفضل علامات الأسماء في العالم. إن هذه العلامات المصنوعة في المملكة المتحدة معروفة بجودتها البريطانية الممتازة. وقد باعت الشركة علامات الأسماء الخاصة بها للعملاء في أكثر من 130 دولة في الخمسة عشر عامًا الماضية. شركة My Nametags، التي أسسها لارس ب. أندرسون في عام 2004، حصلت على العديد من الجوائز التجارية كما حصلت على جائزة الملكة المرموقة للمؤسسات في التجارة الدولية من قبل الأمير تشارلز في عام 2018. وهي الآن الشركة الرائدة في السوق في المملكة المتحدة وتقوم بتوسيع نطاقها الجغرافي .

للتواصل

My Nametags - لندن، المملكة المتحدة

البريد الإلكتروني: Info@mynametags.ae

هاتف: Tel: +44 20 8912 6144

الموقع: https://www.mynametags.ae/